ЦСКА продолжает побеждать. И терять игроков

Источник: РИА "Новости"

Чалов опять забивает

Прекрасная результативность Федора Чалова на старте чемпионата России вынудила многих искать объяснения. По свежей версии нападающий стал забивать так много из-за классного партнера в лице Абеля Эрнандеса. Мощный уругваец продавливает защиту и выигрывает борьбу, освобождая от этого Чалова. Версия интересная, но сегодня Федор забил свой очередной гол, когда Абеля уже не было на поле. При этом он отодвинул от мяча одного соперника, не пустил второго и пробил мимо третьего.

После такого гола еще больше вопросов к тренерскому штабу молодежной сборной России. Евгений Бушманов ни минуты не задействовал лучшего бомбардира РПЛ в важнейшей для своей команды игре против Сербии. После тренер объяснял, что Чалов не лучший форвард для единоборств. Очевидно, на молодежном уровне сопротивления и мощь защитников выше, чем в нашей Премьер-лиге.

Влашич был королем в Уфе

«Очень много борьбы, стыков, минимум пространства и времени для принятия решений», — Никола Влашич еще в августе понял, куда попал. Такая быстрая оценка чемпионата России очевидно помогает скорости адаптации. Из всех новичков команды именно хорватский полузащитник пока выглядит самым крутым подписанием. Против «Уфы» Влашич сделал ключевой пас перед голом Чалова. Потом идеально вырезал подачу на голову Жамалетдинову. Перед третьим голом армейцев хорват сначала отборолся в центре поля, отобрал мяч и разогнал атаку. Впрочем, Чалов с Жамалетдиновым тоже разобрались идеально.

Перед Лигой чемпионов опять травмы

Прошло всего полчаса матча, а ЦСКА уже сделал две замены. И обе вообще без вмешательства соперника. Абель Эрнандес после ускорения не смог подняться и покинул поле на носилках. Хёрдур Магнуссон тоже в какой-то момент просто сел на газон. Ушел сам, но только с помощью врачей и дальше играть не смог.

Искусственное поле в Уфе периодически критикуют, и сейчас во всем можно обвинить именно его. Но Виктор Гончаренко работал в Башкортостане, ему про поле «Нефтяника» известно все. И если он рискнул выпустить в старте того же Абеля, то медицинских противопоказаний для этого не было. Теперь осталось уточнить сроки восстановления обоих игроков и надеяться, что к дерби против «Спартака» они вернутся.

Такое невезение с травмами компенсируется для ЦСКА чисто футбольным фартом. Первый гол в матче случился во многом из-за ошибок защиты соперника. А дальше дубль оформил экстренно вышедший на поле Жамалетдинов.

Плюс по травмированным игрокам есть не только плохие новости. На «Уфу» в заявку попали Щенников и Дзагоев. А Алан даже вышел на поле за 15 минут до конца.

«Уфа» не заслуживала разгрома

Любимая статистика болельщиков, которые не любят ЦСКА — их личные матчи с «Уфой». За все время существования и игры в РПЛ у башкирской команды ноль побед и лучший сезон был прошлым — удалось дважды сыграть вничью. Сегодня тенденция продолжилась разгромным поражением дома.