«Арсенал» разгромил «Крылья Советов» в седьмом туре РПЛ

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрозиноне0
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Амьен0
Лилль0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон1
Анже1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза0
Монако0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд1
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М2
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия0
Бетис0
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Реал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т4
Крылья Советов0
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи1
Фиорентина0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново2
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи0
Мордовия2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел1
Нижний Новгород0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор1
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
18:00
Кан2
Лион2
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад1
Барселона2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Авангард К1
СКА-Хабаровск1
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут4
Лестер2
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси4
Кардифф Сити1
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд0
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити3
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед1
Арсенал2
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты0
Ворскла1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа0
ЦСКА3
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария3
Байер1
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг3
Ганновер-962
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц2
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург2
Герта2
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д2
Хоффенхайм1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки3
Балтика3
Футбол. Зарубежный
16:00
Интер0
Парма1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-21
Армавир2
Футбол. Зарубежный
14:30
Тоттенхэм Хотспур1
Ливерпуль2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь1
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник2
Краснодар-22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин1
Енисей0
Футбол. Зарубежный
14:00
Александрия0
Шахтер Д2
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетико1
Эйбар1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч0
Тамбов1
Все события
Фоторепортажи
18Игнашевич помогает Черчесову тренировать сборную. И вот как
10Сборная России обыграла команду Турции в первом матче в Лиге наций
21:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Арсенал» разгромил «Крылья Советов» в седьмом туре РПЛ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле разгромили самарские «Крылья Советов» в матче седьмого тура чемпионата России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра в Туле завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Дубль сделал Сергей Ткачев (21-я и 50-я минуты), еще по голу забили Лука Джорджевич (73) и Зелимхан Бакаев (82).

В следующем туре «Арсенал» 22 сентября примет казанский «Рубин», а «Крылья Советов» 24 сентября сыграют на своем поле с «Краснодаром».

Арсенал Т 4:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
15.09.2018, 19:00 основной раунд: 7-й тур Арсенал
Главные тренеры
Олег Кононов Андрей Тихонов
Голы
21′ Сергей Ткачев 11
50′ Сергей Ткачев (К. Берхамов, А. Кадири Мохаммед) 11
73′ Лука Джорджевич 18
82′ Зелимхан Бакаев 78
Составы
90+3′ Артур Нигматуллин 1
Анри Хагуш 14
Виктор Альварес 21
Гиа Григалава 8
Александр Денисов 71
Игорь Горбатенко 23
Абдул Кадири Мохаммед 5
Лука Джорджевич 18
72′ Эванс Кангва 10
Зелимхан Бакаев 78
75′ Кантемир Берхамов (к) 7
Георгий Костадинов 70
68′ Сергей Ткачев 11
Резиуан Мирзов 19
1 Сергей Рыжиков
44 Никита Чичерин
39 Виталий Денисов
5 Мирал Самарджич
90 Тарас Бурлак (к)
31 Денис Ткачук
28 Паул Антон
99 Максим Канунников
9 Алан Чочиев 46′
8 Сергей Корниленко
4 Евгений Башкиров 74′
20 Срджан Мияйлович
7 Александр Соболев 59′
89 Йоан Молло 78′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 0
12 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 0
2 Угловые 6
13 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Ни за что": Медведева сделала заявление о России
Самая красивая гимнастка планеты Александра Солдатова (фото)
Без Хабиба и звезд: UFC впервые приехал в Россию
Готовы на все: Россия раскроет секреты для WADA
Арбитры против Серены: «Извинись, иначе бойкот»
ЦСКА продолжает побеждать. И терять игроков
Мэйуэзер объявил о проведении боя-реванша с Пакьяо в декабре
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь