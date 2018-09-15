«Арсенал» разгромил «Крылья Советов» в седьмом туре РПЛ
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле разгромили самарские «Крылья Советов» в матче седьмого тура чемпионата России.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле разгромили самарские «Крылья Советов» в матче седьмого тура чемпионата России.
Субботняя игра в Туле завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Дубль сделал Сергей Ткачев (21-я и 50-я минуты), еще по голу забили Лука Джорджевич (73) и Зелимхан Бакаев (82).
В следующем туре «Арсенал» 22 сентября примет казанский «Рубин», а «Крылья Советов» 24 сентября сыграют на своем поле с «Краснодаром».
|Арсенал Т
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4:0
Первый тайм: 1:0
|Крылья Советов
|Олег Кононов
|Андрей Тихонов
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|0
|2
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)