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16:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Смешной ляп Фролова, дубль Ерохина. Как «Зенит» победил в Оренбурге

Маркизио дебютировал в «Зените» и сыграл полтайма.

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Источник: РИА "Новости"

Возвращение Шатова

Самый поздний и самый титулованный новичок Премьер-Лиги нынешнего сезона Клаудио Маркизио всё-таки полетел с «Зенитом» на матч в Оренбург. На этот счёт были сомнения, поскольку итальянский полузащитник пока только набирает форму, да и дебютировать на искусственном поле после всех травм в «Ювентусе» небезопасно. Впрочем, Маркизио начал игру на скамейке запасных. Зато в основу петербургской команды спустя месяц вернулся кандидат в сборную России Олег Шатов.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Шатова ещё на открытой тренировке сине-бело-голубых накануне визита в Оренбург:

«Конечно, мы рассчитываем на Шатова, — признался Семак. — Это очень хороший футболист, железный игрок обоймы, который нужен нам здоровым. Приблизительно понимаем, что нужно сделать, чтобы он меньше пропускал. Сейчас Олег готов сыграть, и это самое важное. До начала сезона он понимал, какие надежды и требования мы с ним связываем. Когда он выйдет на нужный уровень подготовки, микротравмы не будут ему мешать».

Деспот из «Оренбурга»

Новичок появился у «Оренбурга»: Джордже Деспотович неожиданно заменил в основе лучшего бомбардира команды Андрея Козлова. Забавный факт: на майке у серба написано «Деспот». Видимо, с целью запугать соперника. Подразумевалось, что 26-летний нападающий, перешедший из казахской «Астаны», будет «доминировать и унижать» в штрафной «Зенита», но новый снайпер оренбуржцев ничем не запомнился. Заметнее на поле были другие легионеры из бывшей Югославии — словенец Денис Попович и хорват Даниэль Мишкич, хотя у них на спине над номерами всего лишь фамилии, а не яркие прозвища вроде «Поп» и «Мишка».

Вообще на протяжении большей части первого тайма команда Владимира Федотова мало чем уступала лидеру чемпионата. «Оренбург» заработал несколько угловых, остро подключался вперёд по флангу Шатова и Игоря Смольникова левый латераль Сергей Терехов. В одном из эпизодов он просил пенальти, утверждая, что мяч попал в руку Шатова, однако судья зафиксировал фол в борьбе со стороны самого Терехова.

Два гола Ерохина

«Зенит» сделал главное — реализовал преимущество в классе. Например, угловые у петербуржцев получались до перерыва опаснее, чем у оренбуржцев. Первый гол команды Семака родился в результате «стандарта», который благодаря умному открыванию в полуфланг заработал Себастьян Дриусси. К тому же неуклюже после удара Александра Ерохина сыграл голкипер хозяев Евгений Фролов. Мяч был непростым, но он, по сути, забросил его в собственные ворота.

«Зенит» только после первого гола смог более-менее наладить контроль мяча. Вышел из тени Артём Дзюба, которому проблемы со спиной не помешали принять участие в матче. Наверняка даже местные болельщики были бы разочарованы, если бы центрфорвард сборной России остался вне игры. Как раз комбинация, быстро разыгранная Дзюбой, Шатовым и Ерохиным, подарила зенитовцам второй гол.

Полтайма для Маркизио

В начале второго тайма сыграл наконец-то стандарт и «Оренбурга». Этот гол сохранил интригу. Возможно, Силвие Бегич сфолил на Ерохине в борьбе за мяч перед ударом Адесойе Ойеволе, впрочем, при угловых такие истории всегда бывают. Ойеволе продолжает удивлять своей результативностью в этом сезоне. В первых турах центральный защитник сделал две голевые передачи, а теперь у него ещё и гол.

Маркизио появился на 70-й минуте. Итальянец заменил Леандро Паредеса, который летал в США играть за сборную Аргентины и подустал. Клаудио было непросто проявить себя, так как «Зенит» в основном оборонялся, много бегал без мяча. Маркизио отдал несколько хороших передач, тем не менее видно, что он пока не готов на сто процентов. Свой самый опасный момент при счёте 1:2 команда Федотова создала после того, как Алексей Сутормин обыграл итальянца.

Экс-полузащитник «Ювентуса» помог «Зениту» победить в Оренбурге. Разочарован концовкой мог быть разве что Дзюба. Центрфорвард упустил два голевых момента.

Оренбург 1:2
Первый тайм: 0:2
Зенит
16.09.2018, 14:00 основной раунд: 7-й тур Газовик
Главные тренеры
Владимир Федотов Сергей Семак
Голы
48′ Адессойе Ойеволе 58
21 Александр Ерохин (Л. Паредес) 14′
21 Александр Ерохин (А. Дзюба, О. Шатов) 45′
Составы
Евгений Фролов 91
Андрей Малых 12
Сергей Терехов 13
Силвие Бегич 6
Дмитрий Андреев (к) 15
Адессойе Ойеволе 58
41′ Даниэл Мишкич 8
Вадим Афонин 29
70′ Денис Попович 10
Рикарду Алвеш 16
85′ Алексей Сутормин 19
Андреа Чуканов 11
76′ Джордже Деспотович 7
Андрей Козлов 9
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников 50′
6 Бранислав Иванович (к)
13 Луиш Нету 53′
21 Александр Ерохин
11 Себастьян Дриусси
22 Артем Дзюба
14 Далер Кузяев
15 Эльмир Набиуллин 61′
2 Александр Анюков
17 Олег Шатов 84′
33 Эрнани
5 Леандро Паредес 71′
10 Клаудио Маркизио
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 3
6 Угловые 4
13 Фолы 17
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
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