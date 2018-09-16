Смешной ляп Фролова, дубль Ерохина. Как «Зенит» победил в Оренбурге
Маркизио дебютировал в «Зените» и сыграл полтайма.
Маркизио дебютировал в «Зените» и сыграл полтайма.
Самый поздний и самый титулованный новичок
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Шатова ещё на открытой тренировке
«Конечно, мы рассчитываем на Шатова, — признался Семак. — Это очень хороший футболист, железный игрок обоймы, который нужен нам здоровым. Приблизительно понимаем, что нужно сделать, чтобы он меньше пропускал. Сейчас Олег готов сыграть, и это самое важное. До начала сезона он понимал, какие надежды и требования мы с ним связываем. Когда он выйдет на нужный уровень подготовки, микротравмы не будут ему мешать».
Новичок появился у «Оренбурга»: Джордже Деспотович неожиданно заменил в основе лучшего бомбардира команды Андрея Козлова. Забавный факт: на майке у серба написано «Деспот». Видимо, с целью запугать соперника. Подразумевалось, что 26-летний нападающий, перешедший из казахской «Астаны», будет «доминировать и унижать» в штрафной «Зенита», но новый снайпер оренбуржцев ничем не запомнился. Заметнее на поле были другие легионеры из бывшей Югославии — словенец Денис Попович и хорват Даниэль Мишкич, хотя у них на спине над номерами всего лишь фамилии, а не яркие прозвища вроде «Поп» и «Мишка».
Вообще на протяжении большей части первого тайма команда Владимира Федотова мало чем уступала лидеру чемпионата. «Оренбург» заработал несколько угловых, остро подключался вперёд по флангу Шатова и Игоря Смольникова левый латераль Сергей Терехов. В одном из эпизодов он просил пенальти, утверждая, что мяч попал в руку Шатова, однако судья зафиксировал фол в борьбе со стороны самого Терехова.
«Зенит» сделал главное — реализовал преимущество в классе. Например, угловые у петербуржцев получались до перерыва опаснее, чем у оренбуржцев. Первый гол команды Семака родился в результате «стандарта», который благодаря умному открыванию в полуфланг заработал Себастьян Дриусси. К тому же неуклюже после удара Александра Ерохина сыграл голкипер хозяев Евгений Фролов. Мяч был непростым, но он, по сути, забросил его в собственные ворота.
«Зенит» только после первого гола смог
В начале второго тайма сыграл
Маркизио появился на 70-й минуте. Итальянец заменил Леандро Паредеса, который летал в США играть за сборную Аргентины и подустал. Клаудио было непросто проявить себя, так как «Зенит» в основном оборонялся, много бегал без мяча. Маркизио отдал несколько хороших передач, тем не менее видно, что он пока не готов на сто процентов. Свой самый опасный момент при счёте 1:2 команда Федотова создала после того, как Алексей Сутормин обыграл итальянца.
|Владимир Федотов
|Сергей Семак
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|17
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)