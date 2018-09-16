«Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 16 сентября. Футбольный клуб «Краснодар» одержал разгромную победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 4:0 в выездном матче седьмого тура Российской
ТАСС, 16 сентября. Футбольный клуб «Краснодар» одержал разгромную победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 4:0 в выездном матче седьмого тура Российской
В составе победителей мячи забили бразильский нападающий Вандерсон (9-я минута), шведский полузащитник Виктор Клаэссон (14), полузащитник Павел Мамаев (58) и форвард Иван Игнатьев (83). Две голевые передачи отдал полузащитник сборной России Юрий Газинский.
«Краснодар» набрал 13 очков в семи турах и вышел на четвертое место в РПЛ. «Анжи» с тремя очками занимает последнее 16-е место.
Следующий матч «Краснодар» проведет в Лиге Европы. 20 сентября в первом матче группового этапа краснодарцы на выезде сыграют с турецким «Акхисаром». 24 сентября «Краснодар» в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов» в матче РПЛ. «Анжи» 22 сентября на выезде сыграет с московским «Динамо».
|Магомед Адиев
|Мурад Мусаев
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|9
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов (Москва, Россия)