«Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России по футболу

В составе победителей мячи забили бразильский нападающий Вандерсон (9-я минута), шведский полузащитник Виктор Клаэссон (14), полузащитник Павел Мамаев (58) и форвард Иван Игнатьев (83). Две голевые передачи отдал полузащитник сборной России Юрий Газинский.

«Краснодар» набрал 13 очков в семи турах и вышел на четвертое место в РПЛ . «Анжи» с тремя очками занимает последнее 16-е место.

Следующий матч «Краснодар» проведет в Лиге Европы. 20 сентября в первом матче группового этапа краснодарцы на выезде сыграют с турецким «Акхисаром». 24 сентября «Краснодар» в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов» в матче РПЛ. «Анжи» 22 сентября на выезде сыграет с московским «Динамо».