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18:38 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 16 сентября. Футбольный клуб «Краснодар» одержал разгромную победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 4:0 в выездном матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей мячи забили бразильский нападающий Вандерсон (9-я минута), шведский полузащитник Виктор Клаэссон (14), полузащитник Павел Мамаев (58) и форвард Иван Игнатьев (83). Две голевые передачи отдал полузащитник сборной России Юрий Газинский.

«Краснодар» набрал 13 очков в семи турах и вышел на четвертое место в РПЛ. «Анжи» с тремя очками занимает последнее 16-е место.

Следующий матч «Краснодар» проведет в Лиге Европы. 20 сентября в первом матче группового этапа краснодарцы на выезде сыграют с турецким «Акхисаром». 24 сентября «Краснодар» в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов» в матче РПЛ. «Анжи» 22 сентября на выезде сыграет с московским «Динамо».

Анжи 0:4
Первый тайм: 0:2
Краснодар
16.09.2018, 16:30 основной раунд: 7-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев Мурад Мусаев
Голы
7 Вандерсон Масиэл 9′
16 Виктор Классон (Ю. Газинский, И. Игнатьев) 14′
17 Павел Мамаев (Ю. Газинский, Вандерсон Масиэл) 58′
85 Иван Игнатьев (В. Классон, М. Перейра) 82′
Составы
Юрий Дюпин 22
77′ Константин Савичев 24
Игорь Удалый 3
70′ Дмитрий Белоруков (к) 21
Иван Новосельцев 25
Владислав Кулик 5
Мохаммед Рабиу 20
Гаэль Белла Ондуа 29
54′ 80′ Достонбек Хамдамов 7
Апти Ахъядов 18
67′ Адлан Кацаев 10
Иван Маркелов 6
61′ Андрес Понсе 9
Павел Долгов 19
1 Станислав Крицюк
98 Сергей Петров
89 Дмитрий Стоцкий
3 Йон Гудни Фьолусон
4 Александр Мартынович (к)
16 Виктор Классон
85 Иван Игнатьев
8 Юрий Газинский
7 Вандерсон Масиэл 70′
93 Магомед-Шапи Сулейманов 86′
17 Павел Мамаев 67′
20 Кристиан Куэва
77 Шарль Каборе 66′
33 Маурисио Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
9 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 7
5 Угловые 7
16 Фолы 9
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Москва, Россия)
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