«Спартак» потерпел первое поражение в РПЛ, проиграв «Ахмату»

Счет в матче на 20-й минуте ударом с пенальти открыл бразильский защитник «Ахмата» Родолфо. На 56-й минуте счет сравнял защитник хозяев Георгий Джикия. Победный гол на 86-й минуте забил полузащитник Антон Швец.

«Спартак» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Для красно-белых это поражение стало вторым подряд в домашних матчах с «Ахматом», в прошлом сезоне «Спартак» проиграл грозненскому клубу со счетом 1:3. Москвичи набрали 14 очков в семи турах и занимают второе место в РПЛ. «Ахмат» набрал 10 очков и поднялся на седьмое место.