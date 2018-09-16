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21:08 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» потерпел первое поражение в РПЛ, проиграв «Ахмату»

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Счет в матче на 20-й минуте ударом с пенальти открыл бразильский защитник «Ахмата» Родолфо. На 56-й минуте счет сравнял защитник хозяев Георгий Джикия. Победный гол на 86-й минуте забил полузащитник Антон Швец.

«Спартак» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Для красно-белых это поражение стало вторым подряд в домашних матчах с «Ахматом», в прошлом сезоне «Спартак» проиграл грозненскому клубу со счетом 1:3. Москвичи набрали 14 очков в семи турах и занимают второе место в РПЛ. «Ахмат» набрал 10 очков и поднялся на седьмое место.

Спартак 1:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
16.09.2018, 19:00 Зрители: 30136 основной раунд: 7-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Рашид Рахимов
Голы
56′ Георгий Джикия (Фернанду) 14
2 Родолфу 20′
23 Антон Швец (Риз. Уциев) 86′
Составы
Александр Максименко 98
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия (к) 14
Сальваторе Боккетти 16
Александр Ломовицкий 27
34′ Роман Зобнин 47
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
73′ Николай Рассказов 92
Андрей Ещенко 38
38′ 84′ Софьян Ханни 94
де Соуза Луиз Адриану 12
73′ Ивелин Попов 71
Денис Глушаков 8
16 Евгений Городов 90+2′
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
2 Родолфу
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов 42′
11 Силва Лима Исмаэл
8 Идрисса Думбья
6 Михаил Гащенков 90′ 54′
17 Аблай Мбенг
19 Олег Иванов 72′ 39′
23 Антон Швец
77 Бернард Бериша 62′ 25′
95 Магомед Митришев
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 4
19 Фолы 15
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
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