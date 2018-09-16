«Спартак» потерпел первое поражение в РПЛ, проиграв «Ахмату»
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2 в домашнем матче седьмого тура Российской
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2 в домашнем матче седьмого тура Российской
Счет в матче на 20-й минуте ударом с пенальти открыл бразильский защитник «Ахмата» Родолфо. На 56-й минуте счет сравнял защитник хозяев Георгий Джикия. Победный гол на 86-й минуте забил полузащитник Антон Швец.
«Спартак» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Для
|Массимо Каррера
|Рашид Рахимов
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)