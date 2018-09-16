Полный Швец. «Спартак» впервые в сезоне проиграл в РПЛ

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Старт «Спартака» на матч был как минимум интересным. Ханни, который недоволен почти всем, получил шанс. Ломовицкий — тоже, уже очередной. Остальные парни вот здесь:

Мощная (особенно числом) оборона и Олег Иванов, для которого «Спартак» — клуб особый. Главное, что нужно знать об основе «Ахмата» в Москве.

5. Их было пять уже в первом тайме. Жаль только — не голов. А желтых карточек. На «Открытие Арене» была настоящая рубка, бойня, шоу от MMA. Вариантов куча, но одно очевидно: к футболу это почти не имело отношения. Не только «Ахмат» ожидаемо жестко встречал красно-белых — хозяева даже, мягко говоря, не жалели соперника. Бериша, Семенов, Иванов и Зобнин — все схватили по предупреждению.

Между ними все-таки уместился один гол. Притом забил его не «Спартак». Бериша изобразил неимоверные страдания после контакта с Поповым в штрафной. Другое дело, что фол-то и правда был. Пенальти заявился бить Родолфо — и прошил Максименко. 0:1 к перерыву — в московской рубке по очкам проигрывал «Спартак».

В таком матче не место изысканным комбинациям и креативным атакам. По крайней мере, в большом количестве. Потому гол «Спартак» забил рабочий — Джикия пришел на угловой и ввинтил мяч в сетку после кросса. 1:1 — иногда команды все же делали паузы между единоборствами. И немножечко играли в футбол.

«Спартак» так и не отыскал сегодня конструктив. Дальние попытки, навесы, борьба — вот это все. Что-то пытался изменить Зобнин, Фернандо, но в целом красно-белые создали недостаточно моментов. Даже для ничьей недостаточно.

«Ахмат» намного лучше переключался с боевого режима на футбольный. Контратаки гостей были разумными и, ну, это самое, классными. Митришев на 78-й умудрился не забить в пустые, но свой гол команда Рахимова все равно отыскала. Швец упаковал мяч в сетку ворот Максименко. 1:2, относительно сенсационное поражение «Спартака».

РПЛ-2018/19. 7-й тур

«Спартак» — «Ахмат» 1:2 (0:1)

Голы: Родолфо, 20 (0:1, с пенальти), Джикия, 56 (1:1), Швец, 86 (1:2).

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Рассказов (Ещенко, 73), Попов (Глушаков, 73), Зобнин, Ломовицкий, Фернандо, Ханни (Адриано, 84), Зе Луиш.