Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель0
Генгам0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Севилья0
Хетафе2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри1
Милан0
Футбол. Зарубежный
19:30
Черноморец Од0
Львов1
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид0
Алавес1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак1
Ахмат2
Футбол. Зарубежный
19:00
Фрайбург3
Штутгарт3
Футбол. Зарубежный
19:00
Эмполи0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
18:00
Бордо3
Ним3
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон1
Вест Хэм Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
17:15
Эспаньол1
Леванте0
Футбол. Зарубежный
17:00
Заря Лг1
Динамо К1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Анжи0
Краснодар4
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер1
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант0
Реймс0
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус2
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе1
Торино1
Футбол. Зарубежный
15:30
Вулверхэмптон Уондерерс1
Бернли0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург1
Зенит2
Футбол. Зарубежный
14:00
Олимпик Д1
Мариуполь3
Футбол. Зарубежный
13:30
Рома2
Кьево2
Футбол. Зарубежный
13:00
Леганес0
Вильярреал1
Все события
Фоторепортажи
30Пилипчук вернулся на «Спартак» и победил с «Ахматом»
10Сборная России обыграла команду Турции в первом матче в Лиге наций
21:29 (мск), источник: Sport24

Полный Швец. «Спартак» впервые в сезоне проиграл в РПЛ

«Ахмат» уезжает домой с тремя очками.

Наверх
31
фотография
31
фотография
31
фотография

Старт «Спартака» на матч был как минимум интересным. Ханни, который недоволен почти всем, получил шанс. Ломовицкий — тоже, уже очередной. Остальные парни вот здесь:

Во время загрузки произошла ошибка.

Мощная (особенно числом) оборона и Олег Иванов, для которого «Спартак» — клуб особый. Главное, что нужно знать об основе «Ахмата» в Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.

5. Их было пять уже в первом тайме. Жаль только — не голов. А желтых карточек. На «Открытие Арене» была настоящая рубка, бойня, шоу от MMA. Вариантов куча, но одно очевидно: к футболу это почти не имело отношения. Не только «Ахмат» ожидаемо жестко встречал красно-белых — хозяева даже, мягко говоря, не жалели соперника. Бериша, Семенов, Иванов и Зобнин — все схватили по предупреждению.

Между ними все-таки уместился один гол. Притом забил его не «Спартак». Бериша изобразил неимоверные страдания после контакта с Поповым в штрафной. Другое дело, что фол-то и правда был. Пенальти заявился бить Родолфо — и прошил Максименко. 0:1 к перерыву — в московской рубке по очкам проигрывал «Спартак».

Во время загрузки произошла ошибка.

В таком матче не место изысканным комбинациям и креативным атакам. По крайней мере, в большом количестве. Потому гол «Спартак» забил рабочий — Джикия пришел на угловой и ввинтил мяч в сетку после кросса. 1:1 — иногда команды все же делали паузы между единоборствами. И немножечко играли в футбол.

«Спартак» так и не отыскал сегодня конструктив. Дальние попытки, навесы, борьба — вот это все. Что-то пытался изменить Зобнин, Фернандо, но в целом красно-белые создали недостаточно моментов. Даже для ничьей недостаточно.

«Ахмат» намного лучше переключался с боевого режима на футбольный. Контратаки гостей были разумными и, ну, это самое, классными. Митришев на 78-й умудрился не забить в пустые, но свой гол команда Рахимова все равно отыскала. Швец упаковал мяч в сетку ворот Максименко. 1:2, относительно сенсационное поражение «Спартака».

Во время загрузки произошла ошибка.

РПЛ-2018/19. 7-й тур

«Спартак» — «Ахмат» 1:2 (0:1)

Голы: Родолфо, 20 (0:1, с пенальти), Джикия, 56 (1:1), Швец, 86 (1:2).

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Рассказов (Ещенко, 73), Попов (Глушаков, 73), Зобнин, Ломовицкий, Фернандо, Ханни (Адриано, 84), Зе Луиш.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Ромеро, Иванов (Швец, 72), Гащенков (Мбенге, 90), Бериша (Митришев, 63), Исмаэл, Думбия.

Спартак 1:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
16.09.2018, 19:00 Зрители: 30136 основной раунд: 7-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Рашид Рахимов
Голы
56′ Георгий Джикия (Фернанду) 14
2 Родолфу 20′
23 Антон Швец (Риз. Уциев) 86′
Составы
Александр Максименко 98
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия (к) 14
Сальваторе Боккетти 16
Александр Ломовицкий 27
34′ Роман Зобнин 47
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
73′ Николай Рассказов 92
Андрей Ещенко 38
38′ 84′ Софьян Ханни 94
де Соуза Луиз Адриану 12
73′ Ивелин Попов 71
Денис Глушаков 8
16 Евгений Городов 90+2′
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
2 Родолфу
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов 42′
11 Силва Лима Исмаэл
8 Идрисса Думбья
6 Михаил Гащенков 90′ 54′
17 Аблай Мбенг
19 Олег Иванов 72′ 39′
23 Антон Швец
77 Бернард Бериша 62′ 25′
95 Магомед Митришев
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 4
19 Фолы 15
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая горячая чирлидерша КХЛ вернулась! Теперь она берет интервью
Футболисту "Ливерпуля" засунули палец в глаз во время матча. Жесточайший прием!
«Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России
«России разрешили допинг»: Зеппельт вскрыл переписку WADA
Близняшки Аверины — золотые. Все о ЧМ по гимнастике
Ляп Фролова, дубль Ерохина. Как «Зенит» победил в Оренбурге
Появилось видео столкновения Переса и Сироткина
Американцы размазали Россию на ЧМ по волейболу. Что произошло
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь