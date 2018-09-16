Полный Швец. «Спартак» впервые в сезоне проиграл в РПЛ
«Ахмат» уезжает домой с тремя очками.
«Ахмат» уезжает домой с тремя очками.
Старт «Спартака» на матч был как минимум интересным. Ханни, который недоволен почти всем, получил шанс. Ломовицкий — тоже, уже очередной. Остальные парни вот здесь:
Мощная (особенно числом) оборона и Олег Иванов, для которого «Спартак» — клуб особый. Главное, что нужно знать об основе «Ахмата» в Москве.
5. Их было пять уже в первом тайме. Жаль только — не голов. А желтых карточек. На «Открытие Арене» была настоящая рубка, бойня, шоу от MMA. Вариантов куча, но одно очевидно: к футболу это почти не имело отношения. Не только «Ахмат» ожидаемо жестко встречал
Между ними
В таком матче не место изысканным комбинациям и креативным атакам. По крайней мере, в большом количестве. Потому гол «Спартак» забил рабочий — Джикия пришел на угловой и ввинтил мяч в сетку после кросса. 1:1 — иногда команды все же делали паузы между единоборствами. И немножечко играли в футбол.
«Спартак» так и не отыскал сегодня конструктив. Дальние попытки, навесы, борьба — вот это все.
«Ахмат» намного лучше переключался с боевого режима на футбольный. Контратаки гостей были разумными и, ну, это самое, классными. Митришев на 78-й умудрился не забить в пустые, но свой гол команда Рахимова все равно отыскала. Швец упаковал мяч в сетку ворот Максименко. 1:2, относительно сенсационное поражение «Спартака».
РПЛ-2018/19. 7-й тур
«Спартак» — «Ахмат» 1:2 (0:1)
Голы: Родолфо, 20 (0:1, с пенальти), Джикия, 56 (1:1), Швец, 86 (1:2).
«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Рассказов (Ещенко, 73), Попов (Глушаков, 73), Зобнин, Ломовицкий, Фернандо, Ханни (Адриано, 84), Зе Луиш.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Ромеро, Иванов (Швец, 72), Гащенков (Мбенге, 90), Бериша (Митришев, 63), Исмаэл, Думбия.
|Массимо Каррера
|Рашид Рахимов
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)