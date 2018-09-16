«Не поставлю в состав даже брата, если он что-то напишет в интернете». Каррера жжет после поражения

Московский «Спартак» в матче седьмого тура РПЛ уступил на своем поле грозненскому «Ахмату». После окончания матча причины такого результата объяснил главный тренер
— Почему «Спартак» мало забивает с игры?
— Нам сложно забивать, но чаще всего это заслуга соперника.
— Все ли в порядке с Джикией?
— С ним все хорошо. Может быть, он еще не готов играть на 100 процентов после травмы, но с ним все нормально.
— Насколько важен для вашей команды Педро Роша?
— Он важен, как и любой другой игрок. У нас впереди сложный график, шанс будет у всех.
— «Ахмат» смог удивить вас? Показалось, что ваша команда плохо готова к матчу.
— Мы знали, что будет сложно. В первом тайме мы вышли на поле без злости. Думаю, что это сыграло свою роль.
— Ханни попал в основу «Спартака» после выступления в интернете. Это повлияло на ваше решение выпустить его?
— Если он играет, вы спрашиваете почему он играет, если нет, вы спрашиваете обратное. Я никому ни друг, ни враг. Я бы даже брата не поставил в состав, если бы он
— Вас нервирует тот факт, что руководство до сих пор не предложило вам новый контракт?
— Нет. Эта ситуация меня не волнует. Почему я должен думать об этом? Я не нахожусь на испытательном сроке. В данный момент единственная моя задача — чтобы «Спартак» был как можно выше.
— Оцените физическую готовность команды. Ещенко вышел на поле и через четыре минуты не смог догнать соперника.
— Очень сложно входить в такую игру. Не думаю, что это проблема для нас сейчас.
— Болельщики не видят яркой игры команды. Вы не думаете, что это проблема?
— Такое было и в чемпионском сезоне. Я не думаю, что это связано с новой системой нашей игры. Такие проблемы могут возникнуть у любой команды. Мы понимаем, что вряд ли у нас будет много моментов. В таком случае для нас важна реализация. Важно реализовывать каждый момент, который мы имеем.
Безусловно нелегко подобрать нужных игроков к определенным матчам. Мы работаем над тем, чтобы найти лучшее сочетание.
Мы стараемся пользоваться всеми футболистами. Понятно, что и молодые игроки могут ошибаться, но я буду давать им играть.
— Вы пожали руку Пилипчуку?
— Да, перед игрой мы пожали друг другу руки.
— У вас есть «план Б» в случае, если игра складывается не так как вы хотите?
— Такой план у нас есть, но над ним надо работать. Мы попробовали в конце сыграть в два нападающих, но наша игра свелась к забросам мяча на соперника верхом. Это не наш конек и не наша сильная сторона.
А главному тренеру «Ахмата» Рашиду Рахимову приходилось больше рассказывать не о победе, а о своем ассистенте Романе Пилипчуке.
— Победа всегда оставляет хорошие эмоции. Времени было мало, вы видели, что мы поменяли схему игры. Мы понимали в каких ситуация у соперника будут возникать сложности. В концовке первого тайма у нас было минут 15 неточной игры, было много брака. После выхода на второй тайме произошло тоже самое. Хорошо, что вернулись в игру и неплохо действовали дальше.
— Какой вклад Романа Пилипчука в эту победу?
— Вы много думаете об этом. За девять дней подготовки у нас не было разговора о том, что там в «Спартаке». Мы работали чисто профессионально. Не только он давал мне советы, но и другие люди из штаба. Мы вместе анализировали игру соперника. Вы говорите о вкладе Пилипчук, а что тогда другие? Разделять эти вещи нельзя. Пилипчук и Каррера обнялись перед игрой, пожали руки, зачем об это говорить? Не думаю, что Пилипчук меня мог