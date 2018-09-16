«Не поставлю в состав даже брата, если он что-то напишет в интернете». Каррера жжет после поражения

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Московский «Спартак» в матче седьмого тура РПЛ уступил на своем поле грозненскому «Ахмату». После окончания матча причины такого результата объяснил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 7, 16.09.2018, 19:00 Спартак 1 Ахмат 2

— Почему «Спартак» мало забивает с игры?

— Нам сложно забивать, но чаще всего это заслуга соперника.

— Все ли в порядке с Джикией?

— С ним все хорошо. Может быть, он еще не готов играть на 100 процентов после травмы, но с ним все нормально.

— Насколько важен для вашей команды Педро Роша?

— Он важен, как и любой другой игрок. У нас впереди сложный график, шанс будет у всех.

— «Ахмат» смог удивить вас? Показалось, что ваша команда плохо готова к матчу.

— Мы знали, что будет сложно. В первом тайме мы вышли на поле без злости. Думаю, что это сыграло свою роль.

— Ханни попал в основу «Спартака» после выступления в интернете. Это повлияло на ваше решение выпустить его?

— Если он играет, вы спрашиваете почему он играет, если нет, вы спрашиваете обратное. Я никому ни друг, ни враг. Я бы даже брата не поставил в состав, если бы он что-то писал в интернете. Ханни играл не по этой причине. Я решил, что пришел момент поставить его.

— Вас нервирует тот факт, что руководство до сих пор не предложило вам новый контракт?

— Нет. Эта ситуация меня не волнует. Почему я должен думать об этом? Я не нахожусь на испытательном сроке. В данный момент единственная моя задача — чтобы «Спартак» был как можно выше.

— Оцените физическую готовность команды. Ещенко вышел на поле и через четыре минуты не смог догнать соперника.

— Очень сложно входить в такую игру. Не думаю, что это проблема для нас сейчас.

— Болельщики не видят яркой игры команды. Вы не думаете, что это проблема?

— Такое было и в чемпионском сезоне. Я не думаю, что это связано с новой системой нашей игры. Такие проблемы могут возникнуть у любой команды. Мы понимаем, что вряд ли у нас будет много моментов. В таком случае для нас важна реализация. Важно реализовывать каждый момент, который мы имеем.

Безусловно нелегко подобрать нужных игроков к определенным матчам. Мы работаем над тем, чтобы найти лучшее сочетание.

Мы стараемся пользоваться всеми футболистами. Понятно, что и молодые игроки могут ошибаться, но я буду давать им играть.

— Вы пожали руку Пилипчуку?

— Да, перед игрой мы пожали друг другу руки.

— У вас есть «план Б» в случае, если игра складывается не так как вы хотите?

— Такой план у нас есть, но над ним надо работать. Мы попробовали в конце сыграть в два нападающих, но наша игра свелась к забросам мяча на соперника верхом. Это не наш конек и не наша сильная сторона.

А главному тренеру «Ахмата» Рашиду Рахимову приходилось больше рассказывать не о победе, а о своем ассистенте Романе Пилипчуке.

— Победа всегда оставляет хорошие эмоции. Времени было мало, вы видели, что мы поменяли схему игры. Мы понимали в каких ситуация у соперника будут возникать сложности. В концовке первого тайма у нас было минут 15 неточной игры, было много брака. После выхода на второй тайме произошло тоже самое. Хорошо, что вернулись в игру и неплохо действовали дальше.

— Какой вклад Романа Пилипчука в эту победу?