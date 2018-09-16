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16 сентября, источник: Sport24

«Спартак» без Промеса совсем плох. Первое поражение команды в РПЛ

После 1:2 от «Ахмата» Массимо Каррера защищал Ханни и говорил, что у него есть план Б. Но это не точно.

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В середине второго тайма трибуны затянули «Лучший город Земли». Получилось чуть менее внезапно, чем на матче с «Динамо», но все равно красиво и торжественно. «Спартак» как раз сравнял счет с углового и вроде бы планировал побеждать. Но за пять минут до конца Швец погрузил «Открытие» в тишину — 1:2.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 7, 16.09.2018, 19:00
Спартак
1Ахмат2

Красно-белые второй раз за полгода (первый был в апреле) проиграли «Ахмату». Тогда это была команда Игоря Ледяхова, теперь — Рашида Рахимова. «Мы мало знаем, как они будут играть, и отдаем себе отчет, что матч получится сложным», — новый тренер грозненцев напрягал Карреру еще вчера. Тем более что в штабе у него работает Роман Пилипчук, не без скандала ушедший из «Спартака». Что, правда, не помешало Каррере пожать ему руку.

После проигрыша итальянец в очередной раз заговорил об отсутствии у команды злости — так он оправдывает 99% неудач. Попытка найти другие причины быстро зашла в тупик:

— «Спартак» постоянно испытывает проблемы в матчах с аутсайдерами.

— Так же было и в чемпионском сезоне. Не думаю, что дело в системе игры. Мы понимаем, что вряд ли у нас будет много моментов, в таком случае для нас важна реализация. Важно забивать каждый момент, который мы имеем.

— Но у вас есть план Б? Может быть, стоило выпустить Адриано пораньше?

— План Б есть, но над ним надо работать. Мы попытались сыграть в двух нападающих, но потеряли лицо команды, когда стали забрасывать мяч вперед. Это не наш стиль, наш стиль — играть в футбол.
Массимо Каррера.

Александр Селихов играть в футбол не мог при всем желании: травмированный вратарь «Спартака» пришел на фанатскую трибуну, прямо на вышку заводящих. А болельщики ответили на это скандированием его имени.

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***

Луис Адриано появился на поле перед вторым голом «Ахмата» и заменил, вероятно, самого недовольного игрока «Спартака» — Софьяна Ханни. В этом сезоне алжирец попал в основу только раз, проведя 65 минут против «Анжи». И, судя по его поведению твиттере, такая статистика Ханни не сильно порадовала.

«Я удивлен и разочарован ситуацией» — сообщил Софьян в соцсетях, не попав в состав на игру с «Зенитом». Алжирца тогда поддержал Евгений Кафельников, написавший Ханни: «Ты нужен нам на поле».

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Перед игрой с «Ахматом» Каррера много говорил об интернет-воине:

— Нам предстоит сыграть 7 матчей за 22 дня. Шанс будет у всех. Кто-то сыграет больше, кто-то меньше, — объяснял итальянец. — Обещать, что Ханни сыграет, я не могу. У нас много футболистов, игравших мало или не игравших. Если кто-то хочет играть всегда, он найдет индивидуальный вид спорта, где будет играть всегда один.

В футболе на поле выходят 11 человек. И все меняется от игры к игре. В том числе в зависимости от соперника. Безусловно, Ханни и другие, кто играл немного, получат практику. Но все зависит от футболистов. На поле выходят те, кто, как я считаю, помогут команде. Я смотрю на тренировки, делаю выбор. Но я не обязан кого-то ставить постоянно.
Массимо Каррера.

Я бы даже брата своего не ставил в состав, если бы он не делал то, что надо команде. Софьян — игрок «Спартака», и он может выходить на поле или нет, как и все остальные.

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На следующий день итальянский тренер включил алжирца в основу, объяснив это тем, что тот «заслужил». Ханни занял место левом фланге, пустующее после отъезда Промеса, и активно включился в игру. После пенальти в ворота Максименко он мог сравнять счет: удары красно-белых блокировались, и Ханни приложился слета — мимо дальнего угла. Во втором тайме он куда-то пропал.

А самым бьющим в этот вечер стал Фернандо: до перерыва он тренировал штрафные и разок даже попал в перекладину. После еще одного фола (на Ханни) Рахимов откровенно психанул и пошел разбираться к резервному судье.

***

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Карреру мысль о том, что он мог поставить кого-то в состав после выступления в соцсетях, откровенно разозлила:

— Если Ханни играет, вы спрашиваете почему он играет, если нет, вы спрашиваете обратное! Я ничей ни друг, ни враг. Он играл не поэтому. Я решил, что пришел момент поставить его! — сказал Каррера, еще раз добавив аналогию с братом.

После отъезда Промеса «Спартак» забил один гол в двух играх и ни разу не победил. Да и все что он забил в этом сезоне — это в основном стандарты. Прямо сейчас красно-белые отстают от «Зенита» на пять очков, а контракт тренера по-прежнему не продлен. Но сам Масимо уверяет, что его личное будущее волнует его меньше всего:

— Эта ситуация меня не волнует. Почему я должен об этом думать? Я не нахожусь на испытательном сроке. В данный момент единственная моя задача — чтобы «Спартак» был как можно выше.

Ярослав Кулемин

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