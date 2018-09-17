Новый контракт Карреры со «Спартаком». Почему это важно

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В последний раз схожую формулировку по отношению к игре красно-белых использовал Дмитрий Аленичев — и спустя некоторое время после его «не то» команда, если не ошибаюсь, стала чемпионом.

Что не так в «Спартаке» сейчас? Насколько критично положение дел, если учесть, что самый главный бой первой половины сезона команда и клуб проиграли, не отобравшись в Лигу чемпионов. Клуб потерял более 20 миллионов евро, а Массимо Каррера — Промеса, который, очевидно, не был бы продан этим летом впритык к дедлайну.

Каррера после игры с «Ахматом» довольно жестко, как мне показалось, отреагировал на вопрос о новом контракте — прежний заканчивается по окончании текущего сезона. Массимо говорит о своем спокойствии и отсутствии испытательного срока.

По моей информации, договор не предусматривает опции продления — ее нет, как нет и договоренности о том, при каких условиях контракт может быть продлен. Впрочем, в этом отношении все понятно: Леонид Федун не государственная компания РЖД, где, вкладывая около 5 миллиардов рублей в год, посчитали достаточным поставить перед Юрием Семиным в постчемпионский год задачу — попадание в пятерку. Потом, правда, опомнились, и, купив Крыховяка, Смолова и Хеведеса, посчитали — надо быть в тройке.

Очевидно, что от Карреры требуется Лига чемпионов, желательно — сразу групповой турнир. «Режим бога» в отношении Массимо клуб уже выключил, что и показала летняя трансферная кампания. По ее ходу было не столь важно, кто придет, сколько то — кто останется.

В итоге остались и Комбаров, и Глушаков, более того — вернулся Попов, которого отправили на первый сбор с «Рубином». Хотя концовка прошлого сезона, когда первые двое выпали из состава, плюс события межсезонья, когда на рынке обсуждали любые варианты трудоустройства пары, вроде бы убеждали в том, что сторона Массимо берет верх.

Оба не должны были поехать на первый сбор — но поехали. До конца августа были варианты их возможной аренды — Тула, Ростов, Казань. Но сейчас они в «Спартаке». Попов — вернулся.

Болельщики, возможно ориентируясь, на мнение Евгения Кафельникова, атакуют обоих. Справедливо ли это возмущение? Отчасти — потому что от лидеров, с которыми подписали длительные трехлетние контракты (что, на мой взгляд, в случае с любым футболистом за 30 делать нежелательно), все-таки требуется нечто большее, чем просто игра в режиме «не портить».

Массимо породист и слишком хитер, чтобы на все вопросы по Комбарову и Глушакову отвечать в лобовую. Не готов пока — во всяком случае публично — жечь и Глушаков.

Каковы позиции Карреры? С ним клуб выиграл золото и Суперкубок, взял бронзу — впервые за 16 лет появились титул и трофей. Но Массимо не имеет длительного контракта, а катастрофа в отборе Лиги чемпионов позиции тренера, мягко говоря, не усилила. Не усиливает эти позиции и неопределенность с будущим тренера.

На мой взгляд, вопрос с контрактом на сегодняшний день приобретает характер ключевого. Потому что клуб не может планировать трансферную кампанию на два ближайших окна, а команда, не имея четкого сигнала от клуба, рано или поздно начнет воспринимать тренера как хромую утку.

Безусловно, к Каррере немало вопросов по игре, а исключительный показатель продуктивности стандартов в ситуации баланса с голами с игры, сейчас воспринимается чуть ли не как минус.

С другой стороны, чемпионский сезон показал, что гораздо важнее нечто иное — дикий микст настроя, удачи, даже судейских ошибок, без которых никуда — это и отличает чемпиона. Магия тренера, наконец, в которого верит команда.

Мне кажется, сейчас с этой верой есть проблемы. С другой стороны — и об этом тоже надо сказать — некий нервяк после первого поражения в чемпионате чересчур перегрет. «Спартак» идет вторым, и на то, чтобы прийти в себя после потери лучшего легионера в истории клуба, нужно время. На то, чтобы адаптировать молодых (вот им пока позволительно играть в режиме «не портить») в основе, тоже нужно время.

Вопрос в том, сколько его.

Ответ же на многие вопросы даст дерби с ЦСКА.