Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
СПАЛ
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Сельта
Футбол. Зарубежный
16.09
Марсель4
Генгам0
Футбол. Зарубежный
16.09
Севилья0
Хетафе2
Футбол. Зарубежный
16.09
Кальяри1
Милан1
Все события
Фоторепортажи
11Первый гол Роналду в Италии и другие события выходных
10Как выглядит стадион «Динамо»
10:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новый контракт Карреры со «Спартаком». Почему это важно

После матча известный бизнесмен, болельщик «Спартака» Петр Авен был эмоционален: «Все плохо. Не знаю, кого винить, но что-то не так».

Наверх
31
фотография
31
фотография
31
фотография

В последний раз схожую формулировку по отношению к игре красно-белых использовал Дмитрий Аленичев — и спустя некоторое время после его «не то» команда, если не ошибаюсь, стала чемпионом.

Что не так в «Спартаке» сейчас? Насколько критично положение дел, если учесть, что самый главный бой первой половины сезона команда и клуб проиграли, не отобравшись в Лигу чемпионов. Клуб потерял более 20 миллионов евро, а Массимо Каррера — Промеса, который, очевидно, не был бы продан этим летом впритык к дедлайну.

Каррера после игры с «Ахматом» довольно жестко, как мне показалось, отреагировал на вопрос о новом контракте — прежний заканчивается по окончании текущего сезона. Массимо говорит о своем спокойствии и отсутствии испытательного срока.

Читайте также
Полный Швец. «Спартак» впервые в сезоне проиграл в РПЛ

По моей информации, договор не предусматривает опции продления — ее нет, как нет и договоренности о том, при каких условиях контракт может быть продлен. Впрочем, в этом отношении все понятно: Леонид Федун не государственная компания РЖД, где, вкладывая около 5 миллиардов рублей в год, посчитали достаточным поставить перед Юрием Семиным в постчемпионский год задачу — попадание в пятерку. Потом, правда, опомнились, и, купив Крыховяка, Смолова и Хеведеса, посчитали — надо быть в тройке.

Очевидно, что от Карреры требуется Лига чемпионов, желательно — сразу групповой турнир. «Режим бога» в отношении Массимо клуб уже выключил, что и показала летняя трансферная кампания. По ее ходу было не столь важно, кто придет, сколько то — кто останется.

В итоге остались и Комбаров, и Глушаков, более того — вернулся Попов, которого отправили на первый сбор с «Рубином». Хотя концовка прошлого сезона, когда первые двое выпали из состава, плюс события межсезонья, когда на рынке обсуждали любые варианты трудоустройства пары, вроде бы убеждали в том, что сторона Массимо берет верх.

Оба не должны были поехать на первый сбор — но поехали. До конца августа были варианты их возможной аренды — Тула, Ростов, Казань. Но сейчас они в «Спартаке». Попов — вернулся.

Болельщики, возможно ориентируясь, на мнение Евгения Кафельникова, атакуют обоих. Справедливо ли это возмущение? Отчасти — потому что от лидеров, с которыми подписали длительные трехлетние контракты (что, на мой взгляд, в случае с любым футболистом за 30 делать нежелательно), все-таки требуется нечто большее, чем просто игра в режиме «не портить».

Массимо породист и слишком хитер, чтобы на все вопросы по Комбарову и Глушакову отвечать в лобовую. Не готов пока — во всяком случае публично — жечь и Глушаков.

Каковы позиции Карреры? С ним клуб выиграл золото и Суперкубок, взял бронзу — впервые за 16 лет появились титул и трофей. Но Массимо не имеет длительного контракта, а катастрофа в отборе Лиги чемпионов позиции тренера, мягко говоря, не усилила. Не усиливает эти позиции и неопределенность с будущим тренера.

На мой взгляд, вопрос с контрактом на сегодняшний день приобретает характер ключевого. Потому что клуб не может планировать трансферную кампанию на два ближайших окна, а команда, не имея четкого сигнала от клуба, рано или поздно начнет воспринимать тренера как хромую утку.

Безусловно, к Каррере немало вопросов по игре, а исключительный показатель продуктивности стандартов в ситуации баланса с голами с игры, сейчас воспринимается чуть ли не как минус.

С другой стороны, чемпионский сезон показал, что гораздо важнее нечто иное — дикий микст настроя, удачи, даже судейских ошибок, без которых никуда — это и отличает чемпиона. Магия тренера, наконец, в которого верит команда.

Мне кажется, сейчас с этой верой есть проблемы. С другой стороны — и об этом тоже надо сказать — некий нервяк после первого поражения в чемпионате чересчур перегрет. «Спартак» идет вторым, и на то, чтобы прийти в себя после потери лучшего легионера в истории клуба, нужно время. На то, чтобы адаптировать молодых (вот им пока позволительно играть в режиме «не портить») в основе, тоже нужно время.

Вопрос в том, сколько его.

Ответ же на многие вопросы даст дерби с ЦСКА.

Сергей Егоров

Петр Авен: у «Спартака» все плохо
Во время загрузки произошла ошибка.
04:42 (мск)© Ньюстюб
Спартак 1:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
16.09.2018, 19:00 Зрители: 30136 основной раунд: 7-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Рашид Рахимов
Голы
56′ Георгий Джикия (Фернанду) 14
2 Родолфу 20′
23 Антон Швец (Риз. Уциев) 86′
Составы
Александр Максименко 98
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия (к) 14
Сальваторе Боккетти 16
Александр Ломовицкий 27
34′ Роман Зобнин 47
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
73′ Николай Рассказов 92
Андрей Ещенко 38
38′ 84′ Софьян Ханни 94
де Соуза Луиз Адриану 12
73′ Ивелин Попов 71
Денис Глушаков 8
16 Евгений Городов 90+2′
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
2 Родолфу
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов 42′
11 Силва Лима Исмаэл
8 Идрисса Думбья
6 Михаил Гащенков 90′ 54′
17 Аблай Мбенг
19 Олег Иванов 72′ 39′
23 Антон Швец
77 Бернард Бериша 62′ 25′
95 Магомед Митришев
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 4
19 Фолы 15
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Спартак" остался без Кутепова
Терри дали визу. Дадут ли еще миллион
Россию отправили на дно. Что букмекеры думают о Лиге чемпионов
В лиге сменится лидер, а против ЦСКА будет все. Интриги дня КХЛ
«Монако» в беде: когда Головин спасет французов
«В «Динамо» обвинили в воровстве». Огненное интервью Скопинцева
Появилось видео столкновения Переса и Сироткина
«Витесс» Слуцкого наконец-то победил. Впервые за пять матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь