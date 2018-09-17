«В “Динамо” обвинили в воровстве». Интервью, которое вы обязаны прочитать

Источник: РИА "Новости"

После шести туров «Ростов» внезапно идёт на третьем месте. Одним из ведущих футболистов стал левый полузащитник Дмитрий Скопинцев, который отдал голевую передачу в матче с ЦСКА. Мы встретились с хавбеком в Ростове-на-Дону, чтобы он рассказал историю своей жизни. Историй оказалось множество. Скопинцеву лишь 21 год, но он успел побывать в «Динамо», «Зените», «Лейпциге», «Балтике» и «Ростове».

«Балтика»

— Что за история была у вас в «Балтике» с яблоком?

— Мы тренировались на военной базе. Рядом с полем росли яблони — как раз у моей бровки. Один из тренеров Валерий Климов кинул мне яблоко. Смотрю, наливное такое. Чисто машинально откусил. Молодой ещё был. И тут поворачиваюсь — у Черевченко пар из ушей, потому что я во время тренировки жую яблоко. Сразу: «Ты чё, Скопинцев! Езжай в свой Воронеж!!» Черевченко отправил меня за бровку, а я вымаливал прощение: «Коуч, коуч…».

— А он?

— «Отстань от меня, уезжай». Потом всё-таки подобрел — у Черевченко добрая душа. Заставил меня показательно пробежаться пять раз туда-сюда. Я запыханный вернулся к занятию. На таких эпизодах взрослеешь. С тех пор меня вообще ничего на тренировке не может отвлечь. Благодарен Черевченко за всё, что мне дал. До сих пор тепло общаемся. Созваниваемся после матчей.

— Что он советует?

— Брать игру на себя, идти в обыгрыш. Этого сейчас мало в футболе, поэтому ценится. Ну и вообще говорит оставаться добрым человеком.

— Вы были настолько добрым, что покупали фанатам еду в Калининграде. Как это происходило?

— У меня были хорошие отношения с фанатами «Балтики». Бывало, даже финтил на бровке при победном счете, чтобы порадовать зрителей. После матча у стадиона ждали болельщики, которым хотелось общения с игроками. Фанаты меня провожали: от стадиона до дома — полчаса пешком. Прям шли толпой.

— Толпой?

— Около 30 человек. По дороге заходили в кафе, и я покупал всем сосиски в тесте. Калининград — душевный город, много фудкортов с выпечкой. Я себе брал кофе и булочку, потому что чаще жил один и не готовил. Почему бы не взять ещё 30 сосисок в тесте и пиво особо жаждущим? Я не обеднею. Приятно делать людям приятно.

— На следующем матче вас ждало уже 1000 человек?

— В таких случаях я уезжал на такси (смеётся). Шучу, конечно. Мне нравилось, когда после футбола встречает мама. Болельщики — адекватные. Они же видят, что я ухожу с ней.

— Это мама вас воспитала добрым?

— Просто нужно разделять: в футболе оставаться серьёзным, а с болельщиками — переключаться. Если кто-то ко мне относится с добротой, то я отвечаю тем же. Меня вообще воспитывала одна мама. Она научила оставаться таким, какой я есть — отзывчивым, но не подстраиваться ни под кого, гнуть свою линию.

— Отец ушёл из семьи?

— Да, мне тогда было около двух лет. Мы сейчас с ним общаемся редко, он не участвовал в моём становлении. У меня всегда были мама, бабушка, дедушка и сестра. Дедушка умер четыре года назад. В основном он заменял мне отца. Мама очень сильно в меня верила. Хотя какой процент детей становятся футболистами? Тем более что за мной никто не стоит. Мне хотелось пробиться несмотря ни на что. Мама радовалась, что я по улицам не шатаюсь. В Воронеже масса пагубных примеров. Пускай у сверстников была лучше экипировка, но я знал, что пробьюсь.

«Динамо»

— У вас за спиной никого не было. Благодаря кому вы попали из Воронежа в «Динамо»?

— Меня присмотрели на юношеском турнире. Спасибо Силкину, который лично звонил моей маме и просил отпустить в академию «Динамо». Причём в его команду 1996 года рождения. Хотя я в 1997-м родился.

— Родным было тяжело отпускать 13-летнего парня?

— А меня бы никто не удержал. Бабушка была против, мама говорила: «Пробуй, езжай за мечтой». Она каждую неделю приезжала на плацкартах меня поддерживать. Первое время в интернате было очень тяжело.

— Случались неприятности?

— Была ситуация.

Я думал, что записан на питание. Несколько раз брал бутерброд и компот. Оказалось, что меня не вписали и даже обвинили в воровстве. К директору отвели: «Мы ещё можем понять плохие оценки в школе, но воровства точно не потерпим!» Я не понимал, что происходит. Ответил: «Мне ваши бутерброды вообще не нужны, я могу в любой момент пойти и купить себе «Ролтон».

— Как вас наказали?

— Отстранили от тренировок.

— Что спасло?

— За меня вступились тренеры Новиков и Точилин, которые сейчас работают в «Сочи». Сказали, что матч на следующий день и я нужен команде. Меня вернули, и я в той игре забил. Не знаю, что стало, если бы не настояли Новиков и Точилин. Важно помнить тех, кто дал тебе шанс. Та ситуация стала стрессом, но сделала меня сильнее.

— Точилин — красноречивый. Какими словам запомнился?

— Он нас много подкалывал. Я тоже шутил: «Да-да, коуч, мы все равны, но у вас ботинки из кожи крокодила. Отрежьте мне кусочек, я пойду продам».

«Зенит»

Источник: РИА "Новости"

— Из «Динамо» вас забрал «Зенит», в котором были Халк и Аршавин.

— Я, кстати, вообще не понимаю, почему на Аршавина ополчились из-за каких-то фраз. Он говорит то, что реально думает. Он меня учил и поддерживал с первых дней в «Зените».

— Полузащитник «Кайрата» рассказывал нам, что Аршавин подсказывает на тренировках: «Мне нужна передача под дальнюю ногу, какая бы ни была ситуация». А чему Аршавин учил вас?

— Мы оставались после тренировок бить по воротам и Аршвин показывал, как ставить стопу, под каким углом подбегать к мячу для удара в дальний угол. Вообще никакой звёздности не чувствовалось. Эти люди — Тимощук, Анюков, Аршавин, Кержаков — с такими растёшь.

— За «Зенит» вы играли в юношеской Лиге чемпионов. Что запомнилось?

— Мы встретились с «Бенфикой», в которой играл Ренату Саншеш. В Португалии — 0:0, в Питере — 5:1 победили. Мы их возили. Только Ренату Саншеш потом попал в «Баварию» и выиграл чемпионат Европы, а многие наши уже закончили с футболом.

«Лейпциг»

— У «Зенита» вас выкупил РБ «Лейпциг». Главный урок от вашего иностранного этапа?

— Молодому россиянину нелегко в Европе. Про Головина не говорю, у него были все основания ехать.

Но при прочих равных в Германии в состав поставят немца. Даже если ты лучше, всё равно поставят немца.

Я был легионером — без паспорта Евросоюза нельзя выступать за молодёжный «Лейпциг U-23». Меня взяли в главную команду, но в 18 лет тяжело пробиться в основу.

— В Германии пересекались с кем-то из известных футболистов?

— Первый день в «Лейпциге». Меня выкупили у «Зенита» за большие деньги. Я прихожу в раздевалку весь такой важный. Подходит ко мне паренёк помладше на вид — я-то уже с бородой был и под основу. Пацан начинает со мной общаться, знакомиться, расспрашивать. Я подумал, что какой-то мальчишка из U-19. Начал его подбадривать на английском: «В футболе важно стараться, проявляй себя». Короче, поддержал парня как мог.

— В чём подвох?

— Заходит наш тренер и говорит: «Ну что, Джошуа, желаем тебе успехов в «Баварии». Парень поворачивается ко мне: «Удачи тебе, Димитри́». Это был Киммих. Вскоре он уже забивал за «Баварию».

«Ростов»

Источник: РИА "Новости"

— Забавная ситуация была и в «Ростове». Как вышло, что вы бегали на четвереньках во время тренировки?

— Это было одно из первых занятий при Карпине. Меня зацепили на скользком поле и получилось, что догонял мяч на четвереньках. Пришлось сыграть в падении головой. Потом этот момент везде крутили, а партнёры подкалывали: называли меня Филом Джонсом. Так всегда: малейшая провинность, и с тебя не слезают.

— В сборной больше всех травит Дзюба. А кто в «Ростове»?

— Пытается Паршивлюк. Калачёв может что-то сказать в силу своего авторитета. Ну и Валерий Георгиевич тоже может.

— Слышал, что Карпин больше всего пихает именно вам.

— Он знает, что мне нельзя давать спуску. Подсказывает нам даже по таким деталям, как бутсы: какие шипы, какой материал не будет натирать мозоли. И так со всеми мелочами.

— Как «Ростов» взобрался на третье место? Это ковёр на вас влияет?

— Все шутят об этом, но удачу ещё надо заслужить. Мы летом так провели сборы, что теперь можем кого-угодно перебегать. А ковёр есть у моей бабушки дома. Я к нему присмотрюсь. Может даже выбью пыль на удачу.

— Слышал, что мама привязана к вашему банковскому счёту. Зачем?

— У меня нет личного бухгалтера, а мама — самый близкий человек. С ней я принимаю все важные решения. Деньгами распоряжаюсь я, мама — помогает.

— Если вас оштрафуют, то она сразу узнает?

— Да. Но вообще я ей сам раньше скажу. У нас доверительные отношения.

— Самая крупная сумма, на которую вас штрафовали?

— В «Лейпциге» переводчик из Казахстана сообщил мне неверное время начала тренировки. Штраф был огромный — тысяча евро.

— Промес недавно сказал в интервью «Чемпионату»: «Если футболист — левша, то он уже особенный». Это так?

— Квинси сейчас сразу заслужил от меня +2 к уважению. Да, левши — дефицит. Конечно, я рад, что не такой, как все. Нас мало, поэтому наша цена выше.

— А пишете какой рукой?

— И левой, и правой рукой — без разницы.