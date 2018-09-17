«В “Динамо” обвинили в воровстве». Интервью, которое вы обязаны прочитать
Огненное интервью с защитником «Ростова» Дмитрием Скопинцевым. Мы нашли более красноречивого футболиста, чем Роман Широков.
Огненное интервью с защитником «Ростова» Дмитрием Скопинцевым. Мы нашли более красноречивого футболиста, чем Роман Широков.
После шести туров «Ростов» внезапно идёт на третьем месте. Одним из ведущих футболистов стал левый полузащитник Дмитрий Скопинцев, который отдал голевую передачу в матче с ЦСКА. Мы встретились с хавбеком в
— Что за история была у вас в «Балтике» с яблоком?
— Мы тренировались на военной базе. Рядом с полем росли яблони — как раз у моей бровки. Один из тренеров Валерий Климов кинул мне яблоко. Смотрю, наливное такое. Чисто машинально откусил. Молодой ещё был. И тут поворачиваюсь — у Черевченко пар из ушей, потому что я во время тренировки жую яблоко. Сразу: «Ты чё, Скопинцев! Езжай в свой Воронеж!!» Черевченко отправил меня за бровку, а я вымаливал прощение: «Коуч, коуч…».
— А он?
— «Отстань от меня, уезжай». Потом
— Что он советует?
— Брать игру на себя, идти в обыгрыш. Этого сейчас мало в футболе, поэтому ценится. Ну и вообще говорит оставаться добрым человеком.
— Вы были настолько добрым, что покупали фанатам еду в Калининграде. Как это происходило?
— У меня были хорошие отношения с фанатами «Балтики». Бывало, даже финтил на бровке при победном счете, чтобы порадовать зрителей. После матча у стадиона ждали болельщики, которым хотелось общения с игроками. Фанаты меня провожали: от стадиона до дома — полчаса пешком. Прям шли толпой.
— Толпой?
— Около 30 человек. По дороге заходили в кафе, и я покупал всем сосиски в тесте. Калининград — душевный город, много фудкортов с выпечкой. Я себе брал кофе и булочку, потому что чаще жил один и не готовил. Почему бы не взять ещё 30 сосисок в тесте и пиво особо жаждущим? Я не обеднею. Приятно делать людям приятно.
— На следующем матче вас ждало уже 1000 человек?
— В таких случаях я уезжал на такси (смеётся). Шучу, конечно. Мне нравилось, когда после футбола встречает мама. Болельщики — адекватные. Они же видят, что я ухожу с ней.
— Это мама вас воспитала добрым?
— Просто нужно разделять: в футболе оставаться серьёзным, а с болельщиками — переключаться. Если
— Отец ушёл из семьи?
— Да, мне тогда было около двух лет. Мы сейчас с ним общаемся редко, он не участвовал в моём становлении. У меня всегда были мама, бабушка, дедушка и сестра. Дедушка умер четыре года назад. В основном он заменял мне отца. Мама очень сильно в меня верила. Хотя какой процент детей становятся футболистами? Тем более что за мной никто не стоит. Мне хотелось пробиться несмотря ни на что. Мама радовалась, что я по улицам не шатаюсь. В Воронеже масса пагубных примеров. Пускай у сверстников была лучше экипировка, но я знал, что пробьюсь.
— У вас за спиной никого не было. Благодаря кому вы попали из Воронежа в «Динамо»?
— Меня присмотрели на юношеском турнире. Спасибо Силкину, который лично звонил моей маме и просил отпустить в академию «Динамо». Причём в его команду 1996 года рождения. Хотя я в 1997-м родился.
— Родным было тяжело отпускать 13-летнего парня?
— А меня бы никто не удержал. Бабушка была против, мама говорила: «Пробуй, езжай за мечтой». Она каждую неделю приезжала на плацкартах меня поддерживать. Первое время в интернате было очень тяжело.
— Случались неприятности?
— Была ситуация.
— Как вас наказали?
— Отстранили от тренировок.
— Что спасло?
— За меня вступились тренеры Новиков и Точилин, которые сейчас работают в «Сочи». Сказали, что матч на следующий день и я нужен команде. Меня вернули, и я в той игре забил. Не знаю, что стало, если бы не настояли Новиков и Точилин. Важно помнить тех, кто дал тебе шанс. Та ситуация стала стрессом, но сделала меня сильнее.
— Точилин — красноречивый. Какими словам запомнился?
— Он нас много подкалывал. Я тоже шутил: «Да-да, коуч, мы все равны, но у вас ботинки из кожи крокодила. Отрежьте мне кусочек, я пойду продам».
— Из «Динамо» вас забрал «Зенит», в котором были Халк и Аршавин.
— Я, кстати, вообще не понимаю, почему на Аршавина ополчились
— Полузащитник «Кайрата» рассказывал нам, что Аршавин подсказывает на тренировках: «Мне нужна передача под дальнюю ногу, какая бы ни была ситуация». А чему Аршавин учил вас?
— Мы оставались после тренировок бить по воротам и Аршвин показывал, как ставить стопу, под каким углом подбегать к мячу для удара в дальний угол. Вообще никакой звёздности не чувствовалось. Эти люди — Тимощук, Анюков, Аршавин, Кержаков — с такими растёшь.
— За «Зенит» вы играли в юношеской Лиге чемпионов. Что запомнилось?
— Мы встретились с «Бенфикой», в которой играл Ренату Саншеш. В Португалии — 0:0, в Питере — 5:1 победили. Мы их возили. Только Ренату Саншеш потом попал в «Баварию» и выиграл чемпионат Европы, а многие наши уже закончили с футболом.
— У «Зенита» вас выкупил РБ «Лейпциг». Главный урок от вашего иностранного этапа?
— Молодому россиянину нелегко в Европе. Про Головина не говорю, у него были все основания ехать.
Я был легионером — без паспорта Евросоюза нельзя выступать за молодёжный «Лейпциг U-23». Меня взяли в главную команду, но в 18 лет тяжело пробиться в основу.
— В Германии пересекались с
— Первый день в «Лейпциге». Меня выкупили у «Зенита» за большие деньги. Я прихожу в раздевалку весь такой важный. Подходит ко мне паренёк помладше на вид —
— В чём подвох?
— Заходит наш тренер и говорит: «Ну что, Джошуа, желаем тебе успехов в «Баварии». Парень поворачивается ко мне: «Удачи тебе, Димитри́». Это был Киммих. Вскоре он уже забивал за «Баварию».
— Забавная ситуация была и в «Ростове». Как вышло, что вы бегали на четвереньках во время тренировки?
— Это было одно из первых занятий при Карпине. Меня зацепили на скользком поле и получилось, что догонял мяч на четвереньках. Пришлось сыграть в падении головой. Потом этот момент везде крутили, а партнёры подкалывали: называли меня Филом Джонсом. Так всегда: малейшая провинность, и с тебя не слезают.
— В сборной больше всех травит Дзюба. А кто в «Ростове»?
— Пытается Паршивлюк. Калачёв может
— Слышал, что Карпин больше всего пихает именно вам.
— Он знает, что мне нельзя давать спуску. Подсказывает нам даже по таким деталям, как бутсы: какие шипы, какой материал не будет натирать мозоли. И так со всеми мелочами.
— Как «Ростов» взобрался на третье место? Это ковёр на вас влияет?
— Все шутят об этом, но удачу ещё надо заслужить. Мы летом так провели сборы, что теперь можем
— Слышал, что мама привязана к вашему банковскому счёту. Зачем?
— У меня нет личного бухгалтера, а мама — самый близкий человек. С ней я принимаю все важные решения. Деньгами распоряжаюсь я, мама — помогает.
— Если вас оштрафуют, то она сразу узнает?
— Да. Но вообще я ей сам раньше скажу. У нас доверительные отношения.
— Самая крупная сумма, на которую вас штрафовали?
— В «Лейпциге» переводчик из Казахстана сообщил мне неверное время начала тренировки. Штраф был огромный — тысяча евро.
— Промес недавно сказал в интервью «Чемпионату»: «Если футболист — левша, то он уже особенный». Это так?
— Квинси сейчас сразу заслужил от меня +2 к уважению. Да, левши — дефицит. Конечно, я рад, что не такой, как все. Нас мало, поэтому наша цена выше.
— А пишете какой рукой?
— И левой, и правой рукой — без разницы.
— Вы только сейчас завели «Инстаграм». Как такое возможно в 2018-м?
— Да я вообще не хотел. Не люблю выкладывать фотографии для всех. Просто понял, что это уже требование болельщиков.