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16:37 (мск), источник: Р-Спорт

Гончаренко стал лидером среди тренеров ЦСКА по проценту набранных очков

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Матч против «Уфы» позволил главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стать лидером армейского клуба по проценту набранных очков.

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Источник: РИА "Новости"

После субботнего триумфа в Уфе (3:0) в матче 7-го тура чемпионата России процент гостевых очков Гончаренко составил 66,67% (48 очков в 24 матчах), что позволило ему обойти экс-наставника «красно-синих» Леонида Слуцкого (66,51%) по этому показателю среди тренеров, отработавших хотя бы пять матчей. Такой же процент у Ганчаренко и в домашних играх.

Кроме того, матч с «Уфой» стал для 41-летнего тренера ЦСКА 50-м во главе «красно-синих» в чемпионатах России.

Напомним, белорусский специалист возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, выиграв с клубом Суперкубок России (2018) и дважды завоевав серебряные медали Российской премьер-лиги (2017, 2018).

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