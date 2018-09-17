Гончаренко стал лидером среди тренеров ЦСКА по проценту набранных очков
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Матч против «Уфы» позволил главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стать лидером армейского клуба по проценту набранных очков.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Матч против «Уфы» позволил главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стать лидером армейского клуба по проценту набранных очков.
После субботнего триумфа в Уфе (3:0) в матче 7-го тура чемпионата России процент гостевых очков Гончаренко составил 66,67% (48 очков в 24 матчах), что позволило ему обойти
Кроме того, матч с «Уфой» стал для 41-летнего тренера ЦСКА 50-м во главе «красно-синих» в чемпионатах России.
Напомним, белорусский специалист возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, выиграв с клубом Суперкубок России (2018) и дважды завоевав серебряные медали Российской