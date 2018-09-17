Гончаренко стал лидером среди тренеров ЦСКА по проценту набранных очков

После субботнего триумфа в Уфе (3:0) в матче 7-го тура чемпионата России процент гостевых очков Гончаренко составил 66,67% (48 очков в 24 матчах), что позволило ему обойти экс-наставника «красно-синих» Леонида Слуцкого (66,51%) по этому показателю среди тренеров, отработавших хотя бы пять матчей. Такой же процент у Ганчаренко и в домашних играх.