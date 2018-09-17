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18:36 (мск), источник: ТАСС

РФС утвердил мировое соглашение между «Динамо» и бывшим футболистом команды М’Вила

ТАСС, 17 сентября. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение утвердить мировое соглашение от 10 сентября 2018 года, заключенное между московским «Динамо» и бывшим полузащитником команды Янном М’Вила. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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«Утвердить мировое соглашение от 10 сентября 2018 года, заключенное футболистом Янном М’Вила и ФК “Динамо”, — говорится в сообщении. — Прекратить действие альтернативной обеспечительной меры, установленной определением палаты РФС по разрешению споров от 18 августа 2017 года, в связи с заключением мирового соглашения от 10 сентября 2018 года. Прекратить производство по спору, связанному с неисполнением решения палаты РФС по разрешению споров от 18 октября 2016 года».

В июне 2016 года М’Вила и «Динамо» заключили мировое соглашение, которое нынешнее руководство «Динамо» считает незаконным. Согласно условию, клуб должен был выплатить французскому игроку компенсацию тремя траншами, первые два были выплачены, затем у «Динамо» сменилось руководство, а третий транш М’Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров РФС. 18 октября 2016 года палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав «Динамо» выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.

М’Вила в декабре 2016 года снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении «Динамо». В результате 14 июля 2017 года на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М’Вила. Однако в августе данная санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС в качестве залога надлежащего исполнения решения. В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск ВФСО «Динамо», потребовавшего признать недействительным мировое соглашение между «Динамо» и французским футболистом.

В январе 2018 года Янн М’Вила перешел из казанского «Рубина» во французский «Сент-Этьен».

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