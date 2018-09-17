Абель Эрнандес пропустит из-за травмы около 4 недель

«Травма — очень трудный момент для меня. Мне трудно об этом говорить. Я пропущу около 4 недель. Надеюсь, быстро вернусь в строй.

Лига чемпионов? Это очень важный турнир. Я приехал, чтобы помогать ЦСКА в нём. Дерби со «Спартаком» важно и для фанатов, и для игроков. Я много об этом слышал, — передаёт слова Эрнандеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.