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18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Абель Эрнандес пропустит из-за травмы около 4 недель

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес сообщил, что вернётся в строй примерно через 4 недели.

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Источник: РИА "Новости"

Уругвайский футболист получил повреждение мягких тканей бедра в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:0).

«Травма — очень трудный момент для меня. Мне трудно об этом говорить. Я пропущу около 4 недель. Надеюсь, быстро вернусь в строй.

Лига чемпионов? Это очень важный турнир. Я приехал, чтобы помогать ЦСКА в нём. Дерби со «Спартаком» важно и для фанатов, и для игроков. Я много об этом слышал, — передаёт слова Эрнандеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Эрнандес перешёл в ЦСКА минувшим летом. В шести матчах Российской Премьер-Лиги Абель отметился двумя голами и результативной передачей.

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