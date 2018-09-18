Карпин обошел «Спартак», Парфенов покинул зону вылета

Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Любопытный факт: успех Валерия Карпина в дуэли с другим бывшим спартаковцем Дмитрием Парфеновым мог вывести донскую команду на второе место и оставить за спиной оступившихся в игре с «Ахматом» красно-белых. Хотя «шмелям» до этого не было никакого дела — им требовалось выбираться из зоны вылета. В этом плане показательно выглядели стартовые составы. Если одиннадцать фамилий в ростовской части протокола можно было назвать с закрытыми глазами, то уральцы после разгрома от ЦСКА пошли на радикальные перемены.

Игру начали пять новых футболистов, и хозяевам потребовалось какое-то время, чтобы их территориальный перевес материализовался во что-то существенное. Началось с того, что Араторе нырнул за спины защитникам, мягко навесил, и Скопинцев ценой невероятных усилий опередил находившегося напротив беззащитной части ворот Димитрова. Едва не поразил цель ударом головой Ильин, однако вскоре «Ростов», поначалу старавшийся за счет прессинга поймать соперника на контратаках, взял инициативу в свои руки, и свисток на перерыв стал для хозяев чем-то вроде удара гонга для измотанного к концу раунда боксера. Два удара Паршивлюка в считанных сантиметрах от цели и сэйвы Годзюра после атак Сигурдарссона и Гулиева отлично иллюстрировали игровой перевес гостей.

Впрочем, сразу после перерыва забил «Урал». Абаев среагировал на убойный удар Брызгалова, но был не в силах остановить Арояна, при подаче углового перехитрившего Паршивлюка. Впрочем, автор гола уже в ответной атаке сам упустил сравнявшего счет Ионова, хотя больше вопросов возникло к Данцеву с Бумалем, мимо которых с легкостью проскочил здорово смотревшийся Гулиев. Игра пошла веселая. Невероятная реакция Годзюра при атаке Сигурдарссона со «второго этажа», промах бившего «ножницами» Араторе. Наверное, ничья получилась справедливой, хотя обе команды хотели большего.

Цифры

1-й раз в этом сезоне «Ростов» пропустил на выезде.