ЦСКА будет играть в форме из золотых сезонов

Источник: Спорт-Экспресс

Александр Рогулев

с 3-й Песчаной улицы

В чемпионате России не прошло и восьми туров, как ЦСКА все-таки провел торжественную презентацию новой формы. В сезоне-2018/19 армейцы сменили производителя, и новый партнер немного задержался. Настолько, что презентацию смогли провести уже после начала сезона, приурочив ее к старту еврокубков — на этой неделе ЦСКА предстоит первый матч группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».

Само мероприятие получилось довольно символичным. ЦСКА вернулся к тому производителю, с которым выигрывал Кубок УЕФА в 2005 году. Естественно, сама форма напоминает славную для армейцев середину нулевых. Главный комплект — красный, второй — белый. Третья, резервная форма, оформлена в оранжевом цвете. Правда, в продажу пока поступили только красные футболки. Из-за задержки производителя, гостевой комплект можно будет купить не раньше октября.

В клубный магазин пришли легенды клуба — Сергей Игнашевич и Элвер Рахимич, выигрывавшие в похожих футболках первый еврокубок в истории России. Учитывая список травмированных ЦСКА, пригласить на презентацию руководство могло едва ли не половину существующей команды. Выбор пал на Абеля Эрнандеса и Александра Макарова, которые получили домашнюю и гостевую футболки соответственно.

Эрнандес — одна из последних потерь армейцев. Повреждение форвард получил в начале матча с «Уфой», и в понедельник как раз должен был пройти обследование. «Травма является сложным моментом для меня, — вздыхал уругваец. — Мне трудно говорить об этом… Я пропущу около четырех недель. Но надеюсь восстановиться как можно быстрее».

Сергей Игнашевич, постепенно привыкающий к роли тренера, не видит в такой эпидемии травм ничего страшного, и рассчитывает, что старт ЦСКА в Лиге чемпионов получится успешным. «Игра покажет, — говорил он. — У нас боеспособный состав. Это дебют, он всегда нервный, но мы неплохо играем первые матчи. Надеюсь, традиция продолжится. Это стресс для молодых игроков, но, в то же время, это другой турнир, здесь другая стратегия. Многие пытаются себя показать».

А вот переезд в «Лужники» во время игр группового этапа Лиги чемпионов Сергей не одобрил. «Я бы предпочел играть на своем стадионе, — считает Игнашевич. — Но наше руководство тоже понять можно. Придет полный стадион, на «Реал"-то уж точно. Надеюсь, на «Рому» и «Викторию» — тоже».