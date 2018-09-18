Арбитр матча «Зенит» — «Спартак» Москалев получил неудовлетворительную оценку

Встреча «Зенит» — «Спартак» (0:0) состоялась 2 сентября в Санкт-Петербурге. Ранее Егоров комментировал работу Москалева, но не озвучивал официальную оценку.
«Арбитр на высоком уровне провел игру, дискуссионные моменты бывают в каждом матче. Однако были моменты, исходя из которых выставлена оценка «неудовлетворительно», — сказал Егоров.
«Когда [полузащитник «Спартака"] Фернандо сыграл высоко ногой, это не может никак по-другому трактоваться, кроме как пенальти. Там был физический контакт. Стоило назначить пенальти и показать желтую карточку», — прокомментировал один из эпизодов Егоров.
«Что касается эпизода с падением [полузащитника “Спартака” Педро] Роши, то это одиннадцатиметровый удар. [Защитник “Зенита” Бранислав] Иванович наступил на ногу, пусть по неосторожности, но это пенальти. Был третий момент — непоказ второй желтой карточки на 82-й минуте игроку “Спартака” Николаю Рассказову», — добавил Егоров.
Москалев не получил назначение на матчи седьмого тура, которые состоялись 14—17 сентября.