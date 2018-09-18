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19:10 (мск), источник: Р-Спорт

Глушаков прокомментировал информацию об отстранении от тренировок

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости, Тарас Барабаш. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков прокомментировал РИА Новости появившуюся в российских СМИ информацию об отстранении его от тренировок.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в воскресенье в матче 7-го тура чемпионата России проиграл дома грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2. В понедельник болельщик «красно-белых» известный актер Дмитрий Назаров опубликовал в своем аккаунте в Instagram стихотворение с критикой в адрес главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Защитник «красно-белых» Андрей Ещенко отметил запись как понравившуюся. Глушаков поставил «лайк» к записи, где было перепечатано стихотворение Назарова. Позднее капитан «Спартака» убрал отметку «нравится» с данного сообщения.

По информации российских СМИ, Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с командой и, скорее всего, не полетят в Вену на первый матч группового турнира Лиги Европы против австрийского «Рапида», который состоится 20 сентября.

«Это цирк. Цирк», — написал Глушаков в сообщении корреспонденту РИА Новости в ответ на просьбу прояснить ситуацию с отстранением от тренировок и предстоящего матча Лиги Европы с венским «Рапидом».

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