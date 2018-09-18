Глушаков прокомментировал информацию об отстранении от тренировок

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в воскресенье в матче 7-го тура чемпионата России проиграл дома грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2. В понедельник болельщик «красно-белых» известный актер Дмитрий Назаров опубликовал в своем аккаунте в Instagram стихотворение с критикой в адрес главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Защитник «красно-белых» Андрей Ещенко отметил запись как понравившуюся. Глушаков поставил «лайк» к записи, где было перепечатано стихотворение Назарова. Позднее капитан «Спартака» убрал отметку «нравится» с данного сообщения.

По информации российских СМИ, Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с командой и, скорее всего, не полетят в Вену на первый матч группового турнира Лиги Европы против австрийского «Рапида», который состоится 20 сентября.