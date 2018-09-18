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21:01 (мск), источник: ТАСС

Карасев назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»

ТАСС, 18 сентября. Московский судья Сергей Карасев назначен главным арбитром матча восьмого тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Ассистировать Карасеву будут Игорь Демешко из Химок и Алексей Лунев из Новосибирска. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ-Арена» в воскресенье.

Матч «Енисей» — «Урал» рассудит Виталий Мешков из Дмитрова, «Динамо» — «Анжи» — Владислав Безбородов (Санкт- Петербург), «Арсенал» — «Рубин» — Николай Волошин (Смоленск), «Ростов» — «Уфа» — Василий Казарцев (Санкт- Петербург), «Ахмат» — «Оренбург» — Сергей Иванов (Ростов-на- Дону), «Зенит» — «Локомотив» — Роман Галимов (Улан-Удэ), «Крылья Советов» — «Краснодар» — Алексей Матюнин (Москва).

После семи туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 14 очками в активе. ЦСКА набрал 12 очков и идет на пятом месте.

Матчи восьмого тура Российской премьер-лиги пройдут с 22 по 24 сентября.

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