Карасев назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»
ТАСС, 18 сентября. Московский судья Сергей Карасев назначен главным арбитром матча восьмого тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщает
ТАСС, 18 сентября. Московский судья Сергей Карасев назначен главным арбитром матча восьмого тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщает
Ассистировать Карасеву будут Игорь Демешко из Химок и Алексей Лунев из Новосибирска. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ-Арена» в воскресенье.
Матч «Енисей» — «Урал» рассудит Виталий Мешков из Дмитрова, «Динамо» — «Анжи» — Владислав Безбородов (Санкт- Петербург), «Арсенал» — «Рубин» — Николай Волошин (Смоленск), «Ростов» — «Уфа» — Василий Казарцев (Санкт- Петербург), «Ахмат» — «Оренбург» — Сергей Иванов (Ростов-на- Дону), «Зенит» — «Локомотив» — Роман Галимов (Улан-Удэ), «Крылья Советов» — «Краснодар» — Алексей Матюнин (Москва).
После семи туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 14 очками в активе. ЦСКА набрал 12 очков и идет на пятом месте.
Матчи восьмого тура Российской