Александр Григорян: Каррера не управляет ситуацией. И красный галстук не поможет
Футбольный эксперт Александр Григорян прокомментировал ситуацию с отстранением Дениса Глушакова от основной команды «Спартака».
Футбольный эксперт Александр Григорян прокомментировал ситуацию с отстранением Дениса Глушакова от основной команды «Спартака».
В ИНТЕРНЕТЕ МНОГО ПИШУТ ЛЖИ ОТ МОЕГО ИМЕНИ
— В интернете ходят слухи, что вы якобы подвергаете критике Глушакова и Ещенко. Как на самом деле вы видите ситуацию?
— Очень много лжи от моего имени пишется на всяких ресурсах. Будто я высказывался относительно написанного актером Дмитрием Назаровым. У меня с Денисом Глушаковым прекрасные отношения. Понимая это, некоторые журналисты хотят меня поссорить с футболистом. Сразу говорю, что никаких комментариев по этому поводу ни одному изданию я не давал. И вообще стараюсь общаться только с проверенными журналистами. Мне прекрасно известно, какие провокации могут устроить в отношении меня, поэтому в последнее время кроме как на телевидении нигде не выступаю.
В ближайшее время я собираюсь подать в суд на этого журналиста. Абсолютно заказной материал и к реальности не имеет никакого отношения.
— Задам резонный вопрос. Как на самом деле вы видите ситуацию вокруг «Спартака»?
— Как футболиста и как человека я уважаю и очень ценю Глушакова. У нас состоялось с ним знакомство в рамках одной телепередачи, где я узнал его ближе.
Что касается всей этой истории, тоя скажу так: в российском футболе столько проблем, которые нужно решать, что мне не хочется
ГЛУШАКОВА КАПИТАНОМ ДЕЛАЛ НЕ КАРРЕРА, А ФУТБОЛИСТЫ «СПАРТАКА»
— Как вы относитесь к тому, что Глушакова и Ещенко перевели в молодежный состав?
— Я не знаю Ещенко как человека, но я хорошо знаю Глушакова. Денис является капитаном команды. И на эту роль его выбирал не Каррера, а команда. Поэтому отстранять капитана команды от тренировок — это глупость со стороны итальянца. Денис очень умен ив своем деле, и в жизни, и в быту. Так что я вообще не допускаю, что он мог сделать такую глупость. Он каждое решение взвешивает и не может так опрометчиво поступить. Не враг же он себе? Есть люди, которые из года в год допускают подобное, но в его карьере подобного не было.
— Чем закончится вся эта история?
— Я выступал не так давно на телевидении, еще до матча с «Ахматом». Тогда у «Спартака» все было хорошо. Но уже тогда я сказал, что в