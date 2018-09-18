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18 сентября, источник: Советский спорт

Александр Григорян: Каррера не управляет ситуацией. И красный галстук не поможет

Футбольный эксперт Александр Григорян прокомментировал ситуацию с отстранением Дениса Глушакова от основной команды «Спартака».

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Источник: Советский спорт

В ИНТЕРНЕТЕ МНОГО ПИШУТ ЛЖИ ОТ МОЕГО ИМЕНИ

— В интернете ходят слухи, что вы якобы подвергаете критике Глушакова и Ещенко. Как на самом деле вы видите ситуацию?
— Очень много лжи от моего имени пишется на всяких ресурсах. Будто я высказывался относительно написанного актером Дмитрием Назаровым. У меня с Денисом Глушаковым прекрасные отношения. Понимая это, некоторые журналисты хотят меня поссорить с футболистом. Сразу говорю, что никаких комментариев по этому поводу ни одному изданию я не давал. И вообще стараюсь общаться только с проверенными журналистами. Мне прекрасно известно, какие провокации могут устроить в отношении меня, поэтому в последнее время кроме как на телевидении нигде не выступаю.

В ближайшее время я собираюсь подать в суд на этого журналиста. Абсолютно заказной материал и к реальности не имеет никакого отношения.

— Задам резонный вопрос. Как на самом деле вы видите ситуацию вокруг «Спартака»?
— Как футболиста и как человека я уважаю и очень ценю Глушакова. У нас состоялось с ним знакомство в рамках одной телепередачи, где я узнал его ближе. По-прежнему считаю его одним из самых сильнейших центральных полузащитников в нашем чемпионате на текущий момент. Несмотря на то, что он не привлекается в сборную, считаю, что он по праву лидер в «Спартаке» и заслуживает того, чтобы играть в национальной команде. Это исключительно мое мнение.

Что касается всей этой истории, тоя скажу так: в российском футболе столько проблем, которые нужно решать, что мне не хочется комментироватькакие-то посты в соцсетях и реакцию футболистов на них. На мой взгляд, эта история не стоит выеденного яйца. Вообще хотелось бы, чтобы меня оставили в покое и дали мне наконец нормально поработать.

ГЛУШАКОВА КАПИТАНОМ ДЕЛАЛ НЕ КАРРЕРА, А ФУТБОЛИСТЫ «СПАРТАКА»

— Как вы относитесь к тому, что Глушакова и Ещенко перевели в молодежный состав?
— Я не знаю Ещенко как человека, но я хорошо знаю Глушакова. Денис является капитаном команды. И на эту роль его выбирал не Каррера, а команда. Поэтому отстранять капитана команды от тренировок — это глупость со стороны итальянца. Денис очень умен ив своем деле, и в жизни, и в быту. Так что я вообще не допускаю, что он мог сделать такую глупость. Он каждое решение взвешивает и не может так опрометчиво поступить. Не враг же он себе? Есть люди, которые из года в год допускают подобное, но в его карьере подобного не было.

— Чем закончится вся эта история?
— Я выступал не так давно на телевидении, еще до матча с «Ахматом». Тогда у «Спартака» все было хорошо. Но уже тогда я сказал, что в красно-белом королевстве не все в порядке. Я делаю подобные выводы, анализируя все матчи «Спартака». По действиям игроков, по их мимике, по действиям Карреры становится понятно, что в команде есть проблемы. То, что «Спартак» с игры не забил ни одного мяча, может быть стечением обстоятельств. Но с другой стороны, команда мало создает голевых моментов. Мое мнение: Каррера не управляет ситуацией, и он не знает, как вернуть свой авторитет. Ни красный галстук ему в этом не помогает, ни ­­­­­­прекрасный костюм.

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