Канчельскис: Мы уже забыли про футбол и обсуждаем какие-то лайки

Источник: РИА "Новости"

18 сентября футболисты были отстранены от работы с одноклубниками.

«Даже если это и произошло, самое главное, чтобы был результат, чтобы были футболисты в обойме. Что здесь? На обиженных воду возят. Это сумасшествие — обращать внимание на какие-то лайки. Это детский сад.

Что за глупости творятся? Из-за этого нужно отстранять от тренировок? Если мы будем обращать внимание на лайки, что будет? Самим людям-то не смешно? Причину какую-то ищут. Ищут причину поражения. В себе пусть покопаются, а потом пусть ищут в том какие лайки у Глушакова и Ещенко.