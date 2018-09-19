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10:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Канчельскис: Мы уже забыли про футбол и обсуждаем какие-то лайки

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался касательно конфликта между главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и игроками Андреем Ещенко и Денисом Глушаковым, которые лайкнули видеоролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот раскритиковал итальянского специалиста.

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Источник: РИА "Новости"

18 сентября футболисты были отстранены от работы с одноклубниками.

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«Даже если это и произошло, самое главное, чтобы был результат, чтобы были футболисты в обойме. Что здесь? На обиженных воду возят. Это сумасшествие — обращать внимание на какие-то лайки. Это детский сад.

Что за глупости творятся? Из-за этого нужно отстранять от тренировок? Если мы будем обращать внимание на лайки, что будет? Самим людям-то не смешно? Причину какую-то ищут. Ищут причину поражения. В себе пусть покопаются, а потом пусть ищут в том какие лайки у Глушакова и Ещенко.

Дмитрий Назаров — эмоциональный человек, болельщик со стажем, очень переживает за «Спартак», и я его прекрасно понимаю. Ему, конечно, обидно, он имеет право выражать своё мнение. Но если мы будем обращать на всё внимание, не знаю, что будет с нами. Мы уже забыли про футбол. Обсуждаем какие-то лайки — безобразие! — приводит слова Канчельскиса Rusfootball.

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