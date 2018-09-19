Кафельников сообщил о бунте против Карреры внутри «Спартака»

В комментариях один из пользователей заявил, что это неправда, и Самедов ни в чем подобном не участвует. «Если это не так, лично перед ним извинюсь! А если правда, то ты передо мной, договорились?», — ответил на это сообщение Кафельников.
В другом ответе он заявил: «Я хочу, чтобы в команде были игроки и атмосфера, которая бы способствовала достижению результата. Сейчас ее нет».
Накануне другой болельщик «красно-белых» известный актер Дмитрий Назаров опубликовал в своем аккаунте в Instagram стихотворение с критикой в адрес Карреры. Эту запись как понравившуюся отметил футболист «Спартака» Андрей Ещенко, а полузащитник Денис Глушаков поставил «лайк» к записи, где было перепечатано стихотворение Назарова. Позднее капитан «Спартака» убрал отметку «нравится» с данного сообщения.
В среду было объявлено, что Глушаков и Ещенко не полетели с командой на матч группового этапа Лиги Европы против венского «Рапида», который состоится в четверг в Вене.