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15:18 (мск), источник: Р-Спорт

Кафельников сообщил о бунте против Карреры внутри «Спартака»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Самый титулованный теннисист в истории России, болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на достоверные источники заявил, что полузащитник столичного клуба Роман Зобнин отказался поддерживать в раздевалке бунт выступивших против главного тренера команды Массимо Карреры футболистов.

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Источник: РИА "Новости"
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В комментариях один из пользователей заявил, что это неправда, и Самедов ни в чем подобном не участвует. «Если это не так, лично перед ним извинюсь! А если правда, то ты передо мной, договорились?», — ответил на это сообщение Кафельников.

В другом ответе он заявил: «Я хочу, чтобы в команде были игроки и атмосфера, которая бы способствовала достижению результата. Сейчас ее нет».

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Накануне другой болельщик «красно-белых» известный актер Дмитрий Назаров опубликовал в своем аккаунте в Instagram стихотворение с критикой в адрес Карреры. Эту запись как понравившуюся отметил футболист «Спартака» Андрей Ещенко, а полузащитник Денис Глушаков поставил «лайк» к записи, где было перепечатано стихотворение Назарова. Позднее капитан «Спартака» убрал отметку «нравится» с данного сообщения.

В среду было объявлено, что Глушаков и Ещенко не полетели с командой на матч группового этапа Лиги Европы против венского «Рапида», который состоится в четверг в Вене.

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