Фёдор Чалов признан лучшим игроком 7-го тура РПЛ
Фёдор Чалов — лучший игрок 7-го тура РПЛ. По итогам совместного голосования РПЛ, «Матч Премьер» и «Матч ТВ» второе место занял Александр Ерохин, третье — Павел Мамаев.
Фёдор Чалов — лучший игрок 7-го тура РПЛ. По итогам совместного голосования РПЛ, «Матч Премьер» и «Матч ТВ» второе место занял Александр Ерохин, третье — Павел Мамаев.
Форвард ЦСКА признан лучшим игроком 7-го тура Российской
За нападающего армейцев проголосовало 6 757 пользователей группы — 38,26% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял полузащитник «Зенита» Александр Ерохин — 4 856 голосов (27,49%), третье — полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с 1 517 голоса (8,59%).
В 7-м туре РПЛ ЦСКА обыграл в гостях команду «Уфа» со счетом 0:3. Федор Чалов открыл счёт в матче, а также записал себе в актив голевую передачу на партнера по команде Тимура Жамалетдинова.
В предыдущем туре пользователи также признали лучшим игроком форварда армейцев.
В начале сезона Российская