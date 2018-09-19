Фёдор Чалов признан лучшим игроком 7-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Форвард ЦСКА признан лучшим игроком 7-го тура Российской премьер-лиги. Голосование в социальной сети «ВКонтакте» по выбору лучшего футболиста тура РПЛ еженедельно проводится совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

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За нападающего армейцев проголосовало 6 757 пользователей группы — 38,26% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял полузащитник «Зенита» Александр Ерохин — 4 856 голосов (27,49%), третье — полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с 1 517 голоса (8,59%).

В 7-м туре РПЛ ЦСКА обыграл в гостях команду «Уфа» со счетом 0:3. Федор Чалов открыл счёт в матче, а также записал себе в актив голевую передачу на партнера по команде Тимура Жамалетдинова.

В предыдущем туре пользователи также признали лучшим игроком форварда армейцев.