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18:56 (мск), источник: Матч ТВ

Фёдор Чалов признан лучшим игроком 7-го тура РПЛ

Фёдор Чалов — лучший игрок 7-го тура РПЛ. По итогам совместного голосования РПЛ, «Матч Премьер» и «Матч ТВ» второе место занял Александр Ерохин, третье — Павел Мамаев.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард ЦСКА признан лучшим игроком 7-го тура Российской премьер-лиги. Голосование в социальной сети «ВКонтакте» по выбору лучшего футболиста тура РПЛ еженедельно проводится совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

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За нападающего армейцев проголосовало 6 757 пользователей группы — 38,26% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял полузащитник «Зенита» Александр Ерохин — 4 856 голосов (27,49%), третье — полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с 1 517 голоса (8,59%).

В 7-м туре РПЛ ЦСКА обыграл в гостях команду «Уфа» со счетом 0:3. Федор Чалов открыл счёт в матче, а также записал себе в актив голевую передачу на партнера по команде Тимура Жамалетдинова.

В предыдущем туре пользователи также признали лучшим игроком форварда армейцев.

В начале сезона Российская премьер-лига, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» договорились совместно выбирать лучшего игрока тура. В конце месяца будет выбираться лучший игрок месяца, а затем и всего сезона РПЛ. ​​

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