Основной голкипер «Енисея» выбыл на месяц из- за травмы

Источник: РИА "Новости"

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение в виде исключения допустить «Енисей» к проведению матча 8-го тура РПЛ с «Уралом» в Красноярске. «Енисей» будет обязан устранить замечания комиссии РФС по сертификации стадионов к 7 октября — к дате проведения матча 10-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Первые домашние матчи в текущем сезоне «Енисей» проводил в Тюмени. Встреча «Енисей» — «Урал» пройдет 22 сентября, начало — 11:30 мск, после семи туров красноярский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков.

«После матча с “Рубином” наш основной голкипер Давид Юрченко получил травму колена, мениск. Предстоит операция и на месяц мы его потеряли», — сказал Петровский.

По его словам, на матч с «Уралом» в воротах «Енисея» сыграет Михаил Филиппов или Юрий Нестеренко.

Петровский добавил, что за пять часов продаж куплено уже 5 тыс. билетов и на игре будет аншлаг. «Факта домашнего стадиона не хватало и думаю, что наши ребята почувствуют, что такое фактор 12-го игрока», — подчеркнул Петровский.