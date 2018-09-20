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10:22 (мск), источник: ТАСС

Основной голкипер «Енисея» выбыл на месяц из- за травмы

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Енисей» свой первый матч на домашней арене в Красноярске в 8-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) проведет без основного голкипера Давида Юрченко, который получил травму. Об этом в четверг сообщил журналистам спортивный директор клуба Денис Петровский.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение в виде исключения допустить «Енисей» к проведению матча 8-го тура РПЛ с «Уралом» в Красноярске. «Енисей» будет обязан устранить замечания комиссии РФС по сертификации стадионов к 7 октября — к дате проведения матча 10-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Первые домашние матчи в текущем сезоне «Енисей» проводил в Тюмени. Встреча «Енисей» — «Урал» пройдет 22 сентября, начало — 11:30 мск, после семи туров красноярский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков.

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«После матча с “Рубином” наш основной голкипер Давид Юрченко получил травму колена, мениск. Предстоит операция и на месяц мы его потеряли», — сказал Петровский.

По его словам, на матч с «Уралом» в воротах «Енисея» сыграет Михаил Филиппов или Юрий Нестеренко.

Петровский добавил, что за пять часов продаж куплено уже 5 тыс. билетов и на игре будет аншлаг. «Факта домашнего стадиона не хватало и думаю, что наши ребята почувствуют, что такое фактор 12-го игрока», — подчеркнул Петровский.

По словам директора Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергея Веневцева, на Центральном стадионе, где пройдет игра, завершен первый этап реконструкции. «Подготовлено все необходимое для проведения домашних футбольных матчей», — сказал он, добавив, что навигация на стадионе будет похожа на навигацию в «Лужниках».

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