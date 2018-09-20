Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Вильярреал1
Рейнджерс0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рапид В0
Спартак0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Марсель1
Айнтрахт Ф0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лацио1
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бешикташ0
Сарпсборг 080
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Генк1
Мальме0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья2
Стандард Л1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Акхисар БС0
Краснодар1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ренн1
Яблонец0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо К1
Астана1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПАОК0
Челси1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Види0
БАТЭ1
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК Л
Цюрих
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Русенборг
Футбол. Еврокубки
22:00
Копенгаген
Зенит
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
Бордо
Футбол. Еврокубки
22:00
Спартак Тр
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Ворскла
Футбол. Еврокубки
22:00
Дюделанж
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Бетис
Все события
Фоторепортажи
16Новая форма ЦСКА. Как она выглядит
11Первый гол Роналду в Италии и другие события выходных
19:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: Отстранение Глушакова и Ещенко? Здесь прямая связь с Госдумой

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился свои мнением по поводу отстранения полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и защитника команды Андрея Ещенко​.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По его словам, в этой истории прослеживается связь с Госдумой. Орлов также выразил мнение, что попавший в Интернет видеоролик с Глушаковым из бани не имеет отношения к футболу.

— «Спартак» — это та команда, которая поддерживает Госдуму. Недавно придумали закон, что за лайки и перепост можно осудить человека, — отметил Орлов в эфире «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге. — Назаров прочитал стихотворение, сделал видеозапись, и Ещенко с Глушаковым ее лайкнули, за что их отправили в дубль. Видите? Прямая связь с Госдумой. Но, конечно, нельзя избавляться от таких футболистов, надо же кем-то их заменить.

Полузащитник «Спартака» Глушаков оказался в центре скандала
Во время загрузки произошла ошибка.
03:12 (мск)© Ньюстюб
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Еще одна отставка в российском футболе
Владимир Быстров прокомментировал скандальное видео
С ЦСКА скучно не будет! У Гончаренко самая заводная команда ЛЧ
Хавбек ЦСКА попал в команду недели Лиги чемпионов
Восстановление РУСАДА завершает эпоху кризиса в спорте РФ
Шипулин: Сейчас моя спортивная форма ниже плинтуса
Медведева ответила на критику в свой адрес
«Рапид» принимает «Спартак» в Лиге Европы (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь