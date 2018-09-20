Геннадий Орлов: Отстранение Глушакова и Ещенко? Здесь прямая связь с Госдумой
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился свои мнением по поводу отстранения полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и защитника команды Андрея Ещенко.
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился свои мнением по поводу отстранения полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и защитника команды Андрея Ещенко.
По его словам, в этой истории прослеживается связь с Госдумой. Орлов также выразил мнение, что попавший в Интернет видеоролик с Глушаковым из бани не имеет отношения к футболу.
— «Спартак» — это та команда, которая поддерживает Госдуму. Недавно придумали закон, что за лайки и перепост можно осудить человека, — отметил Орлов в эфире «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге. — Назаров прочитал стихотворение, сделал видеозапись, и Ещенко с Глушаковым ее лайкнули, за что их отправили в дубль. Видите? Прямая связь с Госдумой. Но, конечно, нельзя избавляться от таких футболистов, надо же