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15:49 (мск), источник: Р-Спорт

Ловчев: Руководству надо было попытаться успокоить обстановку в «Спартаке»

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Руководители московского футбольного клуба «Спартак» вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов должны были попытаться успокоить обстановку в команде, считает чемпион СССР в составе «красно-белых» Евгений Ловчев.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в четверг в матче Лиги Европы проиграл в гостях венскому «Рапиду» — 0:2. На игру не прилетели футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко, которые, по информации СМИ, были выведены из основного состава, но главный тренер Массимо Каррера на пресс-конференции объяснил их отсутствие тем, что сделал выбор в пользу игроков, которые готовы лучше на данный момент.

«Вот их (Глушакова) с Ещенко отстраняют от игры с “Рапидом”, хотя, насколько знаю, команда ходила к руководству и просила, чтобы их вернули. Этого не происходит. Что мы видим? Команду будто на глазах разрушают. В Вене она выглядела очень блеклой», — написал Ловчев в своем Telegram-канале.

«Уважаю Наиля Измайлова, Сережу Родионова, но надо было попытаться успокоить обстановку, сделать так, чтобы Глушаков и Ещенко на поле доказывали, что зря их тренер хочет списать. А тут что получилось? Да, мне нравится, как играет Рассказов, нравится, как действует Александр Максименко, который и спасает, но при этом и пускает часто. Так что ему надо дать передохнуть, указав тем самым на такие моменты. Все-таки и Артем Ребров в команде по-прежнему есть», — добавил Ловчев.

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