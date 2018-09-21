Ловчев: Руководству надо было попытаться успокоить обстановку в «Спартаке»
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Руководители московского футбольного клуба «Спартак»
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Руководители московского футбольного клуба «Спартак»
«Спартак» в четверг в матче Лиги Европы проиграл в гостях венскому «Рапиду» — 0:2. На игру не прилетели футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко, которые, по информации СМИ, были выведены из основного состава, но главный тренер Массимо Каррера на
«Вот их (Глушакова) с Ещенко отстраняют от игры с “Рапидом”, хотя, насколько знаю, команда ходила к руководству и просила, чтобы их вернули. Этого не происходит. Что мы видим? Команду будто на глазах разрушают. В Вене она выглядела очень блеклой», — написал Ловчев в своем
«Уважаю Наиля Измайлова, Сережу Родионова, но надо было попытаться успокоить обстановку, сделать так, чтобы Глушаков и Ещенко на поле доказывали, что зря их тренер хочет списать. А тут что получилось? Да, мне нравится, как играет Рассказов, нравится, как действует Александр Максименко, который и спасает, но при этом и пускает часто. Так что ему надо дать передохнуть, указав тем самым на такие моменты.