Ловчев: Руководству надо было попытаться успокоить обстановку в «Спартаке»

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в четверг в матче Лиги Европы проиграл в гостях венскому «Рапиду» — 0:2. На игру не прилетели футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко, которые, по информации СМИ, были выведены из основного состава, но главный тренер Массимо Каррера на пресс-конференции объяснил их отсутствие тем, что сделал выбор в пользу игроков, которые готовы лучше на данный момент.

«Вот их (Глушакова) с Ещенко отстраняют от игры с “Рапидом”, хотя, насколько знаю, команда ходила к руководству и просила, чтобы их вернули. Этого не происходит. Что мы видим? Команду будто на глазах разрушают. В Вене она выглядела очень блеклой», — написал Ловчев в своем Telegram-канале.