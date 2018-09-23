Букмекеры верят в победу ЦСКА в дерби

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА и «Спартак» подходят к дерби в совершенно разных эмоциональных состояниях. Армейцы в Российской Премьер-Лиге одержали три разгромные победы в последних четырёх матчах, а в Лиге чемпионов спаслись в Чехии, уступая после первого тайма в два мяча. «Спартак» же потерпел два поражения подряд (в РПЛ от «Ахмата» и Лиге Европы от венского «Рапида»), от тренировок из-за лайков в соцсетях были отстранены капитан Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко.

Что касается травм, то тут дела плохи как у одних, так и у других. ЦСКА в ближайшем матче не смогут помочь центральные защитники Виктор Васин и Хёрдур Магнуссон, полузащитники Кристиан Бистрович и Константин Кучаев. «Спартаку» же помимо отстранённых Глушакова и Ещенко будет недоставать центральных защитников Самуэля Жиго и Ильи Кутепова.

Однако статистика противостояний между ЦСКА и «Спартаком» говорит в пользу последних. В прошлом сезоне команды хоть и обменялись победами, по разнице мячей преимущество осталось за «Спартаком» (домашний успех 3:0 и поражение в гостях 1:2). А в сезоне 2016/2017, который стал для красно-белых чемпионским, они дважды обыграли принципиального соперника — 3:1 в первом круге и 2:1 во втором.

За неделю до матча коэффициенты на успех ЦСКА и «Спартака» в БК «Лига Ставок» были абсолютно равны: 2,70 на победу. Однако из-за последних результатов «Спартака» и конфликтов внутри команды коэффициенты на победу подопечных Массимо Карреры резко выросли. Сейчас за победу красно-белых букмекеры дают уже 3,10. Ничья оценивается в 3,30, а победа ЦСКА в 2,35.