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22:07 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: «Краснодар» не интересуется полузащитником «Спартака» Глушаковым

«Краснодар» не заинтересован в приобретении капитана «Спартака» Дениса Глушакова, сообщает Sport24.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее «Спорт День за Днем» со ссылкой на собственный источник, сообщил, что с высокой долей вероятности капитан красно-белых покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Добавим, что в текущем сезоне Глушаков сыграл семь матчей за московскую команду в РПЛ, но результативными действиями не отличился.

Ранее появилась информация, что Глушаков и защитник команды Андрей Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом после истории с лайками под стихотворением актера Дмитрия Назарова с критикой Карреры.

Футболистов «Спартака» Ещенко и Глушакова отстранили от тренировок
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18 сентября© Ньюстюб
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