СМИ: «Краснодар» не интересуется полузащитником «Спартака» Глушаковым
«Краснодар» не заинтересован в приобретении капитана «Спартака» Дениса Глушакова, сообщает Sport24.ru.
«Краснодар» не заинтересован в приобретении капитана «Спартака» Дениса Глушакова, сообщает Sport24.ru.
Ранее «Спорт День за Днем» со ссылкой на собственный источник, сообщил, что с высокой долей вероятности капитан
Добавим, что в текущем сезоне Глушаков сыграл семь матчей за московскую команду в РПЛ, но результативными действиями не отличился.
Ранее появилась информация, что Глушаков и защитник команды Андрей Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом после истории с лайками под стихотворением актера Дмитрия Назарова с критикой Карреры.