СМИ: «Краснодар» не интересуется полузащитником «Спартака» Глушаковым

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Спорт День за Днем» со ссылкой на собственный источник, сообщил, что с высокой долей вероятности капитан красно-белых покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Добавим, что в текущем сезоне Глушаков сыграл семь матчей за московскую команду в РПЛ, но результативными действиями не отличился.