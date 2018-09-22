Чемпионат РПЛ продолжится в субботу пятью матчами восьмого тура

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Енисей» — «Урал» откроет субботнюю программу тура и начнется в 11:30 мск, главный арбитр матча — Виталий Мешков (Дмитров).

В начале текущей недели бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) разрешило хозяевам провести игру на Центральном стадионе имени Ленинского комсомола, который получил необходимый сертификат РФС после завершения первого этапа реконструкции. До своего возвращения в Красноярск подопечные Дмитрия Аленичева проводили домашние матчи в Тюмени. Городские власти решили поддержать «Енисей»: в дни домашних матчей команды решено подсвечивать красно-синими цветами клуба одну из достопримечательностей города — Коммунальный мост.

В активе красноярцев только одна победа и две ничьи в семи матчах. В последней игре с «Рубином» команда на месяц потеряла основного вратаря и капитана Давида Юрченко, который получил травму колена. Выбирать вратаря Аленичев будет между Михаилом Филипповым и Юрием Нестеренко. Красноярцам также не поможет и полузащитник Фегор Огуде, который пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

«Урал» имеет схожую с красноярцами статистику и находится в турнирной таблице рядом с соперником по субботнему матчу. У подопечных Дмитрия Парфенова под вопросом участие защитника и капитана команды Дениса Кулакова, из-за травмы пропустившего последний матч с «Ростовом» (1:1), но перед субботней игрой тренировавшегося в общей группе.

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«Анжи» продолжает решать финансовые проблемы

«Динамо» и «Анжи» начнут свой матч на «Арене-Химки» в 14:00 мск, главный арбитр — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Матч пройдет спустя два дня после того, как подмосковный стадион отпраздновал свое 10-летие. Все это время он являлся и пока продолжает оставаться домашним для динамовцев.

«Анжи» по-прежнему не может решить финансовые проблемы. Команду покидают игроки, персонал и руководители. На этой неделе стало известно об уходе начальника, администратора и массажиста клуба. Хотя в пресс-служба сообщила, что это связано с решением президента «Анжи» Османа Кадиева.

Серия поражений махачкалинцев в субботу может достигнуть отметки в семь матчей. Только в первом туре «Анжи» смог набрать очки, обыграв в гостях «Урал» со счетом 1:0. Учитывая, что у «Динамо» отбыл дисквалификацию один из основных полузащитников Самба Соу, а у гостей игру точно пропустят давно восстанавливающиеся от травм капитан Гурам Тетрашвили и нападающий Гамид Агаларов, «Анжи» вряд ли сможет соперничать с москвичами.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков и отставая от зоны еврокубков на два балла.

Основной состав «Арсенала» постарается повторить успех дубля

«Арсенал» в Туле примет «Рубин», встреча начнется в 16:30 мск, главный арбитр — Николай Волошин (Смоленск).

В противостоянии этих соперников примечательно то, что они играли друг с другом на всех уровнях внутрироссийских соревнований, в том числе и во второй лиге. При этом «Арсенал» ни разу не проигрывал «Рубину» у себя дома. Пример основному составу уже подала молодежная команда, одержавшая в пятницу волевую победу над соперниками из Казани (2:1).

Туляки в последнем туре победили «Крылья Советов». До этого подопечные Олега Кононова не могли выиграть на протяжении месяца, и многие запомнили этот период по критике тренера работы судей в матчах «Арсенала» с ЦСКА (0:3) и «Ростовом» (0:1).

У «Рубина» под вопросом участие в матче в полузащитника Павла Могилевца, выходившего на замену в сборной России в матче Лиги наций с турками. С середины августа продолжает восстанавливаться основной вратарь Сослан Джанаев. С заменившим его Ильей Коноваловым казанцы пока не проигрывают, а в последнем туре голкипер впервые отыграл матч «на ноль».

Матч с «Уфой» может стать для «Ростова» последним на новом стадионе

«Ростов» сыграет дома с «Уфой», начало матча в 19:00 мск, главный арбитр — Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Про эту игру заговорили в самом начале сентября заговорили. Матч может стать последней для хозяев на «Ростов-Арене». С таким заявлением выступил сам клуб, сославшись на проведение концерта музыканта Василия Вакуленко 29 сентября, из-за которого серьезно пострадает газон. Позже управляющая компания арены «Спорт-Ин» заверила, что с полем ничего не случится.

Занимающие второе место на данный момент подопечные Валерия Карпина в последних двух турах сбавили ход — после двух подряд побед последовали матчи с «Рубином» и «Уралом», завершившиеся с одинаковым счетом 1:1.

«Уфа», параллельно выступив в Лиге Европы, не может выиграть в премьер-лиге уже пять матчей. Подопечные Сергея Томарова имеют в своем активе четыре очка и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

«Оренбург» должен вспомнить старт сезона

Завершится игровой день матчем в Грозном, где «Ахмат» примет «Оренбург». Матч начнется в 19:00 мск, главный арбитр — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Грозненцы настраиваются на то, чтобы одержать третью победу подряд после успехов над «Уфой» (2:1) и «Спартаком» (2:1). Игра с «Оренбургом» будет второй для нового тренерского штаба в лице Рашида Рахимова и Романа Пилипчука, которые на прошлой неделе в своем дебютном матче за «Ахмат» переиграл «Спартак».