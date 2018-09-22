Владислав Радимов: Карреру сливают? Не верю

Источник: Спорт-Экспресс

— На этой неделе пять российских клубов стартовали в еврокубках. Главное разочарование — «Спартак»?

— Если отталкиваться от его игры и силы соперника — сто процентов! Хотя все познается в сравнении.

— К чему клоните?

— Допустим, «Локомотив» в Стамбуле вообще 0:3 сгорел. Но в прессе об этом упомянули по минимуму. В тот момент тема Глушакова затмила всё. Когда же в Вене проиграл «Спартак», на нем сразу оторвались и журналисты, и болельщики.

— Точно.

— Давайте объективно — «Локомотив» хороший футбол показал. Да, на победу не наиграл, но и 0:3 — это перебор. А «Спартак» выглядел плохо. За 90 минут — два удара в створ!

— Вы понимаете, что сейчас в этом клубе происходит?

— Да какое-то сумасшествие. «Спартак» неплохо стартовал, первое поражение потерпел лишь в седьмом туре. Бури ничто не предвещало. И вдруг начались разговоры, мол, Глушакову и Комбарову уже 31, Ещенко — 34, они старые… Ребята, вы в межсезонье о чем думали? Если хотели обновить состав, что-то поменять — тогда и нужно было это делать. Ну, а история с лайками у меня просто не укладывается в голове.

— Не у вас одного.

— Я верю в здравый смысл и очень надеюсь, что отстранение Глушакова и Ещенко не связано с тем, что они поставили лайк в Инстаграме. Возможно, оба действительно не в лучших физических кондициях. Что касается видео, на котором запечатлен Глушаков, то не стоит лезть в частную жизнь. Денис — парень взрослый, разберется сам. Вообще за последние дни на него столько навалилось, что хочется искренне человека поддержать.

— Подписываюсь под каждым словом.

— Надеюсь, из этой ситуации Денис выйдет с высоко поднятой головой. Сегодня на него все ополчились. Хотя своей карьерой такого отношения он точно не заслужил.

— Вы теперь тоже с лайками будете аккуратнее?

— Знаете, а ведь я и впрямь задумался об этом, когда прогремел скандал с Глушаковым. Обычно как? Листаешь ленту в Инстаграме, ставишь лайки, ставишь… Уже на автомате. Не особо вчитываясь, иначе времени ни на что не хватит. Кстати, стихотворение Назарова мне не понравилось.

— Вы о форме или содержании?

— С точки зрения поэзии у Боярского и Мигицко, которые иногда тоже что-то сочиняют в стихах на футбольную тему, выходит гораздо лучше. А Карерра… Мне кажется, договариваться обо всем надо на берегу. Когда корабль уже вышел в море, устраивать чистку глупо. Сезон в разгаре, заявки закрыты — и на тебе. Где логика?

— Значит, минимум до зимней паузы Каррера должен доработать?

— Вот этот вопрос. Если и дальше пойдет, как с «Рапидом»… А впереди дерби. ЦСКА на ходу, играет дома. Шлепнет «Спартак», который сейчас совершенно в разобранном состоянии, — и неизвестно, какой будет реакция руководства. Могут и убрать тренера в надежде встряхнуть команду. У нас это любят. Хотя лично мне Каррера симпатичен.

— Чем?

— При нем «Спартак» заиграл интересно. И неслучайно стал чемпионом.

— Так это было полтора года назад.

— Ну и что. Не шестнадцать же лет прошло. Не будем забывать, что команда потеряла Промеса, ключевую фигуру в атаке. Плюс из-за травмы надолго вылетел Жиго. Отличный футболист, сразу пришелся ко двору. Думаю, пара Жиго — Джикия потенциально одна из сильнейших в нашем чемпионате. Рядом с этими парнями и фланговые защитники смотрелись бы увереннее, меньше ошибок допускали.

— Кафельников на днях сообщил: «Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры». Верите?

— В бунт и слив? Нет! Я очень уважаю Женю Кафельникова, с удовольствием смотрел его матчи. Но футбол — не теннис. Сомневаюсь, что у Жени достоверная информация. Когда-то на сайте болельщиков «Зенита» любой инсайд о команде начинался так: «Бухал с челом из клуба, и он сказал мне…».

— Смешно.

— Со временем в Питере фраза превратилась в мем. Кто-то что-то кому-то якобы говорил… Да чушь все это! Не верьте слухам! Я, например, хорошо знаю Самедова. Он не из тех людей, кто будет поднимать бунт. Да и Глушаков, полагаю, тоже.

— Ужин, который вы Денису проспорили, так и не состоялся?

— После сентябрьских матчей сборной хотел вырваться в Москву, повидать Димку Хохлова, заодно накрыть поляну. И тут неожиданно возглавил «Зенит-2». Работы очень много, тренировки каждый день. Куда ж я уеду? Вот наступит перерыв — тогда и появлюсь в Москве. С Денисом договорились не только в ресторане посидеть, но и съездить на могилу к его дяде, Валере Глушакову, с которым я успел в ЦСКА поиграть.

— В дерби на кого ставите?

— ЦСКА — явный фаворит. Без вариантов! У «Спартака» куча проблем, особенно в обороне. А Чалов забивает и забивает.

— Сезон Федор действительно начал лихо. Сюрприз?

— Он не из тех форвардов, кто может блеснуть индивидуальным мастерством, сам создать момент. Зато голевое чутье потрясающее. Это человек, который способен поставить точку. Ни у меня, ни у Хохлова такого качества не было. В отличие от Семака, например. Потому Серега и наколотил за карьеру больше ста мячей. Если Чалову будут доверять, голов 15 за сезон наверняка забьет.

— Матч с «Викторией» удалось посмотреть?

— Чуть-чуть. В среду мы отыграли в Новосибирске, вернулись в гостиницу. По местному времени трансляция начиналась в два часа ночи. А вылет — в 7.30. Я продержался у экрана минут тридцать — как раз до первого гола в ворота ЦСКА. И уснул под включенный телевизор. Вообще не представляю, как в таких городах люди смотрят впрямую Лигу чемпионов, а утром идут на работу.

— Кто из новичков ЦСКА впечатлил на старте сезоне?

— Конечно, Влашич! Великолепное приобретение! Такие футболисты украшают наш чемпионат.

— Ерохин считает, что для «Зенита» ничья в Копенгагене — сродни поражению. Разделяете мысль?

— Похвально, что ребята хотят выигрывать всегда и везде, но перегибать не стоит. Ничья на выезде с непростым соперником — результат вполне приемлемый. А главное, закономерный. Радует, что «Зенит» выглядел намного лучше, чем в ответном матче с «Мольде». Значит, команда на правильном пути.

— Кого отметите?

— Мне понравился Паредес. Контролировал мяч, правильно разворачивал атаки. Больше, чем обычно, играл вперед. Он как никто умеет вырезать обостряющие передачи, но иногда почему-то начинает катать мяч поперек и назад. По сравнению с прошлым сезоном явно прибавил Ерохин. Раньше он прибегал в штрафную соперника и не знал, что делать. А теперь у чужих ворот от него исходит реальная опасность. Еще жду, когда же наконец устанет…

— …Дзюба?

— Нет, у Артема сейчас эмоций выше крыши, этого должно хватить надолго. А я о Кузяеве. Железный человек! Хотя мама, которая по телевизору матчи «Зенита» не пропускает, периодически звонит мне и спрашивает: «Почему Далер такой бледный?» Объясняю — после чемпионата мира он без раскачки включился в работу, в каждом матче выполняет громадный объем, никогда не опускается ниже определенного уровня. Молодчина! А в жизни — очень приятный парень. Скромный, хорошо воспитанный. Как и Адьям, его отец, с которым я давно знаком. Вместе учились на лицензию Pro.

— Что отличает «Зенит» Семака от «Зенита» его предшественников?

— Семак делает ставку на вертикальный футбол. Хочет, чтоб игроки максимально быстро доставляли мяч к чужой штрафной. Конечно, до идеала еще далеко, но фрагментами «Зенит» смотрится здорово. Мы общаемся, Сережа четко понимает плюсы и минусы команды. Как компанейский человек и прекрасный психолог, он может найти контакт с любым футболистом. Все это и позволяет «Зениту» стабильно набирать очки. Даже при не самой яркой игре в отдельных матчах.

— Отсюда первая строчка в таблице и ноль в графе «поражения»?

— Разумеется. Тренерский штаб грамотно выстраивает работу. Обратите внимание: пришел Семак — и в «Зените» ни конфликтов, ни склок, ни скандалов. Обстановка замечательная. А что у конкурентов? В «Локомотиве» Семин с Геркусом не ладят, с Мануэлом Фернандешем новый контракт не подписан. Про «Спартак» и говорить нечего, там жизнь, как на вулкане. В «Краснодаре» и ЦСКА атмосфера нормальная, но у них свои проблемы. Одни продали главную звезду — Смолова, никем не усилив атаку. Другие затеяли глобальную перестройку. На этом фоне «Зенит» — образец благополучия.

— Зато «Зенит-2» стартовал ужасно, за девять туров набрал всего очко. Но назначили вас — и команда полетела.

— Начали мы с двух ничьих — с «Химками» и «Ротором». Причем в Волгограде решающий гол пропустили на 95-й минуте. После матча ребят душили слезы. А в Новосибирске, где выиграли 1:0, было уже совсем другое настроение. Вижу — уставшие, выложились полностью, но глаза горят! Благодарен пацанам, они провели очень хороший матч. Особенно отмечу Богаева и Терентьева.

— Почему?

— Первый в Волгограде получил небольшое сотрясение мозга. Второму после травмы выходить на искусственное поле не рекомендуется. Но оба сказали: «Николаич, будем играть!» Важно, что в таблице мы закрыли ноль — а то серия из 11 матчей без побед кого угодно надломит психологически.

— Тяжело возвращаться к работе после долгой паузы?

— Ох, не то слово! Первые два дня приходил вечером домой и падал без сил. Я забыл, как готовиться к тренировкам, работать с компьютером, анализировать вал информации… Голова шла кругом. Чтоб в сжатые сроки команда поняли мои требования в организации игры, водил футболистов по полю за руку, разжевывал, как действовать в разных ситуациях. Слава Богу, быстро всё схватывают.

— Как в вашем штабе оказался Радченко?

— Не только он, но и Дима Давыдов, сын легендарного Анатолия Давыдова. Дима тоже за «Зенит» ни один сезон провел, потом в клубной академии трудился. А Радченко после ухода из «Ахмата» был свободен. Мы лет сто знакомы. Вот и пригласил.

— Где ваши прежние ассистенты?

— Испанец Дани Бехарано, тренер по физподготовке, вернулся на родину, сейчас в «Мальорке». Анвер Конеев — у Кости Зырянова в дубле «Зенита». Но и нам помогает, привлекаем по возможности для отработки «стандартов». Конеев в этом деле большой профи, один из лучших в России.

— Когда избавитесь от приставки «и.о.»?

— Понятия не имею. На пресс-конференции после матча с «Химками» журналист спросил: «Что, Владислав, деньги закончились, раз снова в тренеры подались?» Я честно ответил: «Моя зарплата абсолютно не изменилась». Финансовые вопросы с руководством не обсуждал. Как и сроки пребывания в «Зените-2».

— У вас уже проснулось желание тренировать?