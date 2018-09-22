ЦСКА — «Спартак»: расклад сил

Источник: Спорт-Экспресс

Оборона

ЦСКА — 50%

«Спартак» — 50%

Меньше «Спартака» и ЦСКА (по три гола) пропустил только «Зенит» (два). Максименко пришлось потрудиться больше Акинфеева — 22 сэйва против 18. Но Игорь играл ровнее — не было курьезов, как у младшего коллеги в матче с «Динамо», когда был пропущен гол после удара с чужой половины поля. К слову, спартаковца, как и всякого юного вратаря, не обделенного талантом, сравнивают с Акинфеевым. Вот возможность что-то доказать.

ЦСКА давно играет с тремя центральными защитниками, но иногда, когда того требует ситуация (последний пример — матч с «Викторией»), переходит на классическую модель. Обычно так происходит, когда команда проигрывает. Но вообще Виктор Гончаренко не любит отступать от своего шаблона. В полузащите и атакующей линии могут быть самые разные сочетания (3−5−2, 3−4−3, 3−4−2−1), но нижняя «тройка» остается неизменной.

У «Спартака» — два центральных защитника. Несмотря на потерю нового лидера — Жиго, оборона не развалилась. Очень кстати вернулся из лазарета Джикия, который постепенно возвращается на свой уровень. Произошли перестановки и на флангах, что, безусловно, пошло команде на пользу. Во всяком случае, у Мельгарехо, сменившего Комбарова, пока не было ни одного, что называется, привоза. То же самое можно сказать и о Рассказове.

У ЦСКА проблемы есть. Одна из них — защитники, не считая Бекао, не всегда уверенно играют один в один. В сравнении со «Спартаком» ЦСКА в обороне смотрится чуть лучше — выигрывает 24% единоборства против 22%, а вверху — 48% против 45%. Но это лишь цифры. И стоит помнить, что пока ЦСКА не встречался с клубами с приставкой «топ». Над этими 48% выигранных верховых единоборств Зе Луиш может только посмеяться.

В целом — равные линии. Наверное, впервые за много лет. Обычно оборона ЦСКА была на порядок сильнее. Но и в стане армейцев сейчас не самые лучшие времена. Да, пропустили очень мало, был, есть и будет Акинфеев, новым лидером постепенно становится Бекао. Однако травма Магнуссона (его временно заменяет Набабкин), все еще продолжающаяся шлифовка всей линии и прочие факторы делают армейскую оборону вполне проходимой.

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Полузащита

ЦСКА — 55%

«Спартак» — 45%

Гончаренко удалось в сжатые сроки не только заново построить, но еще и перестроить всю линию полузащиты. Здесь один опорник — скорее всего, Бийол. Рядом с ним, видимо, расположится Обляков. Есть Ахметов, но черновая работа — явно не его конек. Обляков по части разрушения, конечно, сильнее; и вообще его даже сравнивают с Головиным. Стоит напомнить, что ЦСКА потерял Бистровича, который до травмы смотрелся очень здорово.

Средняя линия «Спартака» почти не изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Чуть надави — развалится. Хотя можно и не давить — сама потеряет прочность, когда команда решит сыграть по счету. Это кино нам показывали так часто, что не забудешь. А сейчас, в свете последних лайков и банных дел, неопределенности стало еще больше. Сейчас Глушаков — это не потеря. Но и Тимофеев, не вошедший пока в игровой ритм, оптимизма не внушает.

Каррера может сыграть с одним опорником, как он часто и делает. С той лишь оговоркой, что Фернанду опорником не является. Именно отсюда многие беды. В черновой работе, в разрушении бразилец никогда не был силен. И не будь у «Спартака» моторного Зобнина, средняя линия лежала бы в руинах. Но Зобнин есть. И он, скорее всего, сыграет ниже, чем обычно. Это будет оправданная перестраховка, учитывая атакующую мощь соперника.

Эта мощь берет свои истоки в полузащите, где очень быстро раскрылся Влашич. Человек с изумительным последним пасом. Даже кажется, что если его разбудить посреди ночи и завязать глаза, он все равно подаст точно метров так на 20−30. У него волшебная правая, которой он блистательно орудует, как только выпадает шанс. Есть одна-две секунды, есть адресат — снаряд летит в цель. Нейтрализация Влашича — главная задача «Спартака».

У самих красно-белых такого исполнителя в полузащите нет. Зобнин очень старательно атакует, но, увы, природа наградила его многими талантами, а вот про тонкий пас забыла. Попов выходит для того, чтобы вновь поднять дискуссию об отсутствии в «Спартаке» так называемого плеймейкера, — и со своей задачей справляется. Ханни в центре полузащиты мы видели лишь один раз — в матче с «Анжи». А других вариантов у Карреры просто нет.

Атака

ЦСКА — 55%

«Спартак» — 45%

Если бы Адриану был в порядке, в этой линии был бы паритет. Кстати, не исключено, что бразилец выйдет на поле: может быть, дух дерби — то, что сможет его завезти и вернуть к обычной жизни. Раньше Каррера неоднократно использовал его на левом фланге, и сейчас такой ход напрашивается. В предыдущих матчах на этой позиции сыграли Ханни и Роша, и увиденное вряд ли Массимо порадовало. Поэтому ход с Адриану очень даже возможен.

Другой вопрос — кто сыграет справа. Возможно, поисковые отряды найдут затерявшегося Ташаева. А то мы так о нем забудем. Вопрос актуальный: Ломовицкий, несмотря на всю красоту, показанную на летних сборах, в официальных матчах, мягко говоря, не блещет — попросту выпадает из игры. Есть Самедов, который должен быть полон сил. Но хватит ли их в матче высокой интенсивности — большой вопрос. Возможно, ответ мы получим.

У ЦСКА такой проблемы нет. Справа выйдет Фернандес, а слева… Левый фланг всегда лишь оказывал поддержку атаке, но не вел игру. Не имеет значения, кто там сыграет. Куда интереснее другое — кто будет помогать Чалову в центре нападения? Или Гончаренко сыграет с одним нападающим и двумя инсайдами под ним, как с «Викторией»? Если первое, то увидим Жамалетдинова. Если второе — Дзагоева. А может, обоих сразу.

На данный момент атака ЦСКА сильнее. Но опять же с оговоркой — с топ-клубами армейцы еще не играли, это будет первая проверка. Громить «Урал» и «Уфу», при всем к ним уважении, и взламывать оборону классной команды — это все-таки разные вещи. ЦСКА (как и «Зенит») лидирует в чемпионате по забитым голам (12) и занимает первое место по xG (ожидаемым голам) — 11,31. Проще говоря, у него самая острая атака.

Однако «Спартак», несмотря на все упреки в отсутствии осмысленной атакующей игры, армейцам почти не уступает. По xG он занимает четвертое место, зато первое — по ударам по воротам (119). А еще красно-белые чаще, чем армейцы, касаются мяча в штрафной площади соперника — 120 против 118. И наконец, у команды Карреры самая высокая точность передач — 86%. В общем, под описание «нет игры» эти цифры явно не подходят.