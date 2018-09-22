Назаров прочитал стихотворение перед дерби «Спартака» с ЦСКА

«Ну ничего, «Ахмат» «Ахматом»,

Весною в Грозном примем меры,

И мы ответим виноватым,

Но я ни слова о Каррере.

«Рапиду» никуда не деться,

В Москве увидимся мы снова,

И очень пожалеют венцы,

Но я о Массимо ни слова.

Всё потому что битва будет,

Без тормозов и чувства веры,

А победителей не судят,

Но я ни слова о Каррере.

Держите строй! Во имя, ради!

Сняв скальпы с каждого мяча!

Не уступайте им ни пяди,

Но я не говорил: «Ничья», — сказал Назаров.