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11:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Назаров прочитал стихотворение перед дерби «Спартака» с ЦСКА

Известный артист театра и кино и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» опубликовал видеоролик, в котором читает стихотворение о неудачах команды в последних матчах с «Ахматом» (1:2) и «Рапидом» (0:2) и о предстоящем дерби с ЦСКА.

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Источник: Чемпионат.com

«Ну ничего, «Ахмат» «Ахматом»,
Весною в Грозном примем меры,
И мы ответим виноватым,
Но я ни слова о Каррере.
«Рапиду» никуда не деться,
В Москве увидимся мы снова,
И очень пожалеют венцы,
Но я о Массимо ни слова.
Всё потому что битва будет,
Без тормозов и чувства веры,
А победителей не судят,
Но я ни слова о Каррере.
Держите строй! Во имя, ради!
Сняв скальпы с каждого мяча!
Не уступайте им ни пяди,
Но я не говорил: «Ничья», — сказал Назаров.

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Недавно Назаров прочитал гневное стихотворение о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере. Игроки команды Андрей Ещенко и Денис Глушаков поставили лайки к видео с тем стихотворением Назарова, за что впоследствии были отстранены от тренировок с командой.

Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» состоится 23 сентября. Дерби пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена».

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