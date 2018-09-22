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11:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» — «Урал»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Урала» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 22 сентября.

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«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов, Комков, Семакин, Зотов, Костюков, Кутьин.

Запасные: Филиппов, Ятченко, Гасанов, Грицаенко, Фатуллаев, Гавазай, Саркисов, Бодул, Обрадович.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе, Ильин.

Запасные: Баклов, Полетаев, Ходжаниязов, Бевеев, Кулаков, Бавин, Жигулёв, Егорычев, Эль-Кабир, Панюков, Юсупов.

После 7 туров РПЛ «Енисей» и «Урал» имеют в активе по пять очков и располагаются на 13-й и 14-й строчках в турнирной таблице соответственно.

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