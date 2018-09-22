«Енисей» — «Урал»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Урала» на матч 8-го тура Российской
Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Урала» на матч 8-го тура Российской
«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов, Комков, Семакин, Зотов, Костюков, Кутьин.
Запасные: Филиппов, Ятченко, Гасанов, Грицаенко, Фатуллаев, Гавазай, Саркисов, Бодул, Обрадович.
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе, Ильин.
Запасные: Баклов, Полетаев, Ходжаниязов, Бевеев, Кулаков, Бавин, Жигулёв, Егорычев,
После 7 туров РПЛ «Енисей» и «Урал» имеют в активе по пять очков и располагаются на 13-й и 14-й строчках в турнирной таблице соответственно.