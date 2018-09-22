«Поставил бы ЦСКА в пример всей Восточной Европе!» Агенты — о трансферах РПЛ
Агенты подводят итоги трансферного окна для России.
Агенты подводят итоги трансферного окна для России.
Летний регистрационный период в нашем чемпионате затянулся: свободные агенты продолжали пополнять ряды клубов РПЛ до середины сентября. Поэтому и итоги селекционной деятельности отечественных клубов мы подводим только сейчас. А помогут нам в этом непосредственные участники процесса — агенты.
Алан Агузаров, агент Александра Ташаева и Владимира Габулова:
— Лучшим трансфером считаю приобретение «Спартаком» Жиго. Очень сильный футболист! Насколько я знаю, они больше года за ним следили и буквально увели его у «Краснодара». Жиго быстро влился в состав и, если бы не травма, стал бы одним из лучших игроков чемпионата.
Из потерь лиги однозначно выделю Головина и Промеса. Причём именно двоих, а не по отдельности. Не сомневаюсь, что со временем они станут лидерами в своих новых клубах.
Олег Ерёмин, агент Александра Зинченко и Константина Кучаева:
— Лучший трансфер в РПЛ с точки зрения качества — Жиго в «Спартак», с точки зрения PR мог бы стать Терри, но не сложилось. Лучший переход из РПЛ — однозначно Головин в «Монако».
Виктор Панченко, агент Фёдора Чалова и Кирилла Панченко:
— Самый удачный трансфер из РПЛ — Головин.
Думаю, что эта цена ещё очень долго будет первой на нашем рынке. Слава богу, европейские клубы стали обращать внмание на чемпионат России. Лучший трансфер в Россию — Жиго. Хоть «Спартак» со скандалом увёл его у «Краснодара», эта «красивая» работа — внутренние дела спортивных директоров и селекционеров клуба.
Шандор Варга, известный венгерский агент, близкий друг Арсена Венгера:
— Для РПЛ лучший трансфер — Маркизио. Это имя, тем более он перешёл в «Зенит». За лето питерский клуб никого не купил, а в начале осени вдруг взорвал такую бомбу.
Лучший трансфер из России — Промес. Очень плохо для российского футбола, что он ушёл. Но хорошо для «Севильи» и самого Промеса. Переход Головина зрел уже два года, Венгер у меня спрашивал про него постоянно. Поэтому трансфер Александра в «Монако» не вызвал удивления. По таланту он точно не хуже Промеса. А трансфер голландца стал неожиданностью последнего дня окна.
Паулу Барбоза, португальский агент Мануэла Фернандеша:
— Лучший трансфер в Россию — Маркизио. В целом, пока рано делать выводы по всем приобретениям российских клубов. Прошло не так много матчей. Но переход итальянца в «Зенит» — самый интересный из всех.
Из России больше всего понравился трансфер Промеса в «Севилью». Хорошая сделка для всех трёх сторон.
Алан Агузаров:
— Сегодня
Олег Ерёмин:
— Конечно, тенденция! Продиктована она общерыночными кризисными процессами снижения деловой активности, платежеспособности и так далее. Российский футбол накрыл кризис…
Виктор Панченко:
— Обилие свободных агентов в летнее трансферное окно — это не совпадение. В большинстве европейских клубов нет денег, Россия — одна из немногих платёжеспособных стран. Весь футбольный мир пуст финансово. Именно поэтому многие стали смотреть на Россию и с удовольствием сюда приезжают. После проведения чемпионата мира стало ещё очевиднее, что Россия — футбольная страна.
Шандор Варга:
— Сейчас на рынке много свободных агентов, потому что спрос меньше предложения. Поэтому их пригласить легче. Да, у них, как правило, много вариантов
Паулу Барбоза:
— Сейчас все следят за игроками, у которых заканчиваются контракты.
Алан Агузаров:
— «Армейцы» нас уже приучили к тому, что крайне редко ошибаются, подписывая новых игроков. Понятно, что, как правило, они всегда укреплялись точечно, максимум пару приобретений в окно. Но сейчас жизнь подтолкнула к тому, что пришлось обновить практически весь состав. Как сильно выстрелят новички, кто какую роль будет играть в обновлённом составе и насколько успешной можно считать эту трансферную кампанию ЦСКА, покажет только сезон. Но сейчас я бы отметил Облякова, Ахметова и Влашича.
Олег Ерёмин:
— На ЦСКА, как и на другие клубы, действуют законы рынка, плюс там назрела смена поколений. Поэтому трансферная кампания клуба вполне обоснована: недорогие и самые необходимые приобретения.
Виктор Панченко:
— Все новички ЦСКА молоды. Политика клуба такова: они приобретают игроков примерно одного возраста и делают команду на 4−5 лет. Это правильное решение. Новобранцев ЦСКА пока рано обсуждать.
Шандор Варга:
— Я бы поставил трансферную политику и менеджмент ЦСКА в пример всей Восточной Европе. Никогда не забуду, как на тренерских курсах, где собрались Венгер, Моуринью и остальные, был задан вопрос: в каком клубе больше всего игроков сборной Бразилии? Все подумали о «Реале», а оказалось, что в ЦСКА. Все те ребята доросли до сборной в ЦСКА. Клуб продолжает эту замечательную политику. Браво, ЦСКА!
Паулу Барбоза:
— У ЦСКА очень интересная политика. Они покупают перспективных игроков за небольшие деньги и за счёт этого имеют возможность перепродать их через несколько лет дорого. Это образцовая политика.
Алан Агузаров:
— Нужно понимать, что при всём уважении к этим звёздам — Крыховяка взяли в аренду, а лучшие годы Маркизио и Хёведеса позади. Поэтому сказать, что я очень прямо удивился
Олег Ерёмин:
— Ничего поразительного не произошло. К нам едут звёзды 30 лет и старше. Переходов звёзд в возрасте 23−27 лет не было, и это тоже не очень хорошая тенденция для нашего футбола, к сожалению.
Виктор Панченко:
Маркизио — хорошая рабочая лошадка, но пока рано судить о том, как он будет выглядеть в «Зените» и где его будет испольщовать Семак. Крыховяк сейчас является лучшим организатором всех атак команды. Денисов, Миранчуки и Фернандеш выглядят пока очень слабо, но это не затмевает успехов Гжегожа. Жаль, что это аренда, а во время выкупа может быть совершенно другая ситуация.
Шандор Варга:
— Когда такие футболисты приходят, это хорошо для российского чемпионата. Это большой плюс для всего российского футбола. Удивил больше всего Маркизио.
Паулу Барбоза:
— Маркизио. Этот игрок высоко ценится на рынке. Он футболист большого таланта, с хорошим имиджем. От этого от его игры большие ожидания. Посмотрим, как он проявит себя в «Зените».
Алан Агузаров:
— Только сезон даст ответ на этот вопрос. Мои фавориты — «Спартак» и ЦСКА.
Олег Ерёмин:
— Этот вопрос из области предсказаний… Сезон покажет, кто лучше провёл трансферную кампанию. Банально, но это так.
Виктор Панченко:
— ЦСКА. Они практически создали новую команду, тогда как «Зенит» приобрёл Маркизио, «Локомотив» — Крыховяка, а «Спартак» — Жиго.
Шандор Варга:
— Однозначно ЦСКА. Удачная продажа Головина. На деньги с его продажи они купили много хороших игроков. Обеспечили Виктора Гончаренко материалом, из которого тренер будет строить новую и сильную команду.
Паулу Барбоза:
— И снова скажу о ЦСКА. Я уже говорил, что у них образцовая политика. За счёт этого я бы назвал их кампанию лучшей. Клуб умеет купить хороших игроков в молодом возрасте. В тот момент, когда они ещё могут много дать клубу. А другие клубы покупают игроков за большие деньги и платят огромные зарплаты. И у меня есть сомнения, что эти команды выступят лучше ЦСКА.