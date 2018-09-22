Красноярску испортили праздник. «Енисей» проиграл дома «Уралу»
Красноярцы потерпели поражение от екатеринбуржцев в своем первом
Красноярцы потерпели поражение от екатеринбуржцев в своем первом
Это был первый матч «Енисея» в
«Енисей», который возглавляет Дмитрий Аленичев, сразу ринулся в атаку. Создать опасный момент, однако, у красноярцев никак не получалось. А на 25-й минуте они пропустили: Марко Араторе навесил в центр штрафной, Эрик Бикфалви пробил головой, и мяч, задев полузащитника «Енисея» Максима Семакина, влетел в ворота.
«Енисей» очень боевито начал второй тайм. Вышедний на замену Дарко Бодул пробил с близкого расстояния, но вратарь «Урала» Ярослав Годзюр вытащил мяч из нижнего угла. Потом опасно ударил Михаил Комков. Но на 58-й минуте красноярцы снова пропустили — Владимир Ильин забил головой после подачи Михаила Меркулова. 0:2.
Через минуту «Енисей» отыграл один мяч — отличился Петар Занев, который после подачи углового оказался в нужное время в нужном месте.
Пошла жесткая игра. Так, после столкновения с сербом Марко Обрадовичем повреждение получил камерунский полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль, которого Дмитрию Парфенову пришлось заменить. Больше того, Бумаля унесли с поля на носилках.
Аленичев бросил в бой еще одного нападающего — Артура Саркисова. «Енисей» устроил навал, екатеринбуржцы же полностью сосредоточились на обороне — и в итоге удержали победный счет.
«Енисей» остался на 14-м месте в турнирной таблице (5 очков), а «Урал», своей победой испортивший Красноярску футбольный праздник, поднялся на 12-е (8).
4 матча в
15 мячей пропустил в текущем чемпионате «Урал». Он остается последним клубом, который пропустил во всех турах.
|Дмитрий Аленичев
|Дмитрий Парфенов
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|3
|2
|Удары в створ
|1
|8
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|20
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)