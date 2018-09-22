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16:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Красноярску испортили праздник. «Енисей» проиграл дома «Уралу»

Красноярцы потерпели поражение от екатеринбуржцев в своем первом по-настоящему домашнем матче в премьер-лиге.

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Источник: РИА "Новости"

Ключевые моменты

Это был первый матч «Енисея» в премьер-лиге в Красноярске. Предыдущие домашние игры красноярская команда провела в Тюмени, так как Центральный стадион в Красноярске находился на реконструкции. Нельзя сказать, что 22-тысячная арена была заполнена до отказа — тем не менее свободных мест было немного.

«Енисей», который возглавляет Дмитрий Аленичев, сразу ринулся в атаку. Создать опасный момент, однако, у красноярцев никак не получалось. А на 25-й минуте они пропустили: Марко Араторе навесил в центр штрафной, Эрик Бикфалви пробил головой, и мяч, задев полузащитника «Енисея» Максима Семакина, влетел в ворота.

«Енисей» очень боевито начал второй тайм. Вышедний на замену Дарко Бодул пробил с близкого расстояния, но вратарь «Урала» Ярослав Годзюр вытащил мяч из нижнего угла. Потом опасно ударил Михаил Комков. Но на 58-й минуте красноярцы снова пропустили — Владимир Ильин забил головой после подачи Михаила Меркулова. 0:2.

Через минуту «Енисей» отыграл один мяч — отличился Петар Занев, который после подачи углового оказался в нужное время в нужном месте.

Пошла жесткая игра. Так, после столкновения с сербом Марко Обрадовичем повреждение получил камерунский полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль, которого Дмитрию Парфенову пришлось заменить. Больше того, Бумаля унесли с поля на носилках.

Аленичев бросил в бой еще одного нападающего — Артура Саркисова. «Енисей» устроил навал, екатеринбуржцы же полностью сосредоточились на обороне — и в итоге удержали победный счет.

«Енисей» остался на 14-м месте в турнирной таблице (5 очков), а «Урал», своей победой испортивший Красноярску футбольный праздник, поднялся на 12-е (8).

Цифры

4 матча в премьер-лиге провел «Енисей» на тюменском стадионе «Геолог». Теперь красноярцы будут играть домашние матчи исключительно на своей арене — Центральном стадионе им. Ленинского комсомола.

15 мячей пропустил в текущем чемпионате «Урал». Он остается последним клубом, который пропустил во всех турах.

Енисей 1:2
Первый тайм: 0:1
Урал
22.09.2018, 11:30 Зрители: 12098 основной раунд: 8-й тур Центральный
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Дмитрий Парфенов
Голы
59′ Петар Занев (М. Обрадович, Р. Дугалич) 33
14 Максим Семакин 25′
11 Владимир Ильин (М. Араторе, М. Меркулов) 58′
Составы
Юрий Нестеренко 1
Али Гаджибеков 63
Валерий Кичин 2
Раде Дугалич 26
Михаил Комков 10
Михаил Костюков 77
Александр Зотов 7
Максим Семакин 14
73′ Петар Занев (к) 33
Артур Саркисов 11
46′ Павел Комолов 5
Дарко Бодул 9
56′ Александр Кутьин 48
Марко Обрадович 91
31 Ярослав Годзюр
3 Вараздат Ароян
27 Михаил Меркулов
4 Сергей Брызгалов
6 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров 17′
10 Эрик Бикфалви
11 Владимир Ильин
57 Артем Фидлер (к)
21 Марко Араторе 65′
58 Отман Эль-Кабир
13 Петрюс Бумаль 76′ 63′
70 Илья Жигулев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 1
8 Угловые 4
8 Фолы 20
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
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