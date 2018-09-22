Красноярску испортили праздник. «Енисей» проиграл дома «Уралу»

Источник: РИА "Новости"

Ключевые моменты

Это был первый матч «Енисея» в премьер-лиге в Красноярске. Предыдущие домашние игры красноярская команда провела в Тюмени, так как Центральный стадион в Красноярске находился на реконструкции. Нельзя сказать, что 22-тысячная арена была заполнена до отказа — тем не менее свободных мест было немного.

«Енисей», который возглавляет Дмитрий Аленичев, сразу ринулся в атаку. Создать опасный момент, однако, у красноярцев никак не получалось. А на 25-й минуте они пропустили: Марко Араторе навесил в центр штрафной, Эрик Бикфалви пробил головой, и мяч, задев полузащитника «Енисея» Максима Семакина, влетел в ворота.

«Енисей» очень боевито начал второй тайм. Вышедний на замену Дарко Бодул пробил с близкого расстояния, но вратарь «Урала» Ярослав Годзюр вытащил мяч из нижнего угла. Потом опасно ударил Михаил Комков. Но на 58-й минуте красноярцы снова пропустили — Владимир Ильин забил головой после подачи Михаила Меркулова. 0:2.

Через минуту «Енисей» отыграл один мяч — отличился Петар Занев, который после подачи углового оказался в нужное время в нужном месте.

Пошла жесткая игра. Так, после столкновения с сербом Марко Обрадовичем повреждение получил камерунский полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль, которого Дмитрию Парфенову пришлось заменить. Больше того, Бумаля унесли с поля на носилках.

Аленичев бросил в бой еще одного нападающего — Артура Саркисова. «Енисей» устроил навал, екатеринбуржцы же полностью сосредоточились на обороне — и в итоге удержали победный счет.

«Енисей» остался на 14-м месте в турнирной таблице (5 очков), а «Урал», своей победой испортивший Красноярску футбольный праздник, поднялся на 12-е (8).

Цифры

4 матча в премьер-лиге провел «Енисей» на тюменском стадионе «Геолог». Теперь красноярцы будут играть домашние матчи исключительно на своей арене — Центральном стадионе им. Ленинского комсомола.