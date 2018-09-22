«Динамо», где движение? Москвичи на своем поле уступили «Анжи»
После гостевой ничьи с чемпионом страны «Локомотивом» динамовцы неожиданно оступились в игре с «Анжи», главным аутсайдером чемпионата России.
После гостевой ничьи с чемпионом страны «Локомотивом» динамовцы неожиданно оступились в игре с «Анжи», главным аутсайдером чемпионата России.
Казалось, «Динамо» вошло во вкус, забирало «свои» очки и почти не проигрывает: в семи матчах — всего одно поражение (в гостях от «Спартака»). Такой график позволял идти на волнующем расстоянии от зоны еврокубков.
Если же смотреть только домашние игры, то здесь
У «Анжи» же все просто: успех в первом туре в Екатеринбурге (1:0) и шесть сухих поражений подряд. Последний матч махачкалинцы проиграли «Краснодару» 0:4. Дома!
Как тут не заразиться шапкозакидательским настроением? Вот
Матч начался с опасного выпада гостей. Лишь к середине первого тайма динамовцы прибрали инициативу. Кардозу и Рауш прорвали правый фланг обороны «Анжи», последний прострелил на Жоаозиньо, но у того удар не получился. Уже возвращаясь в оборону Панченко объяснял партнеру, что
Были еще проход Жоаозиньо и две атаки Самбы Соу — с мощным выстрелом издалека и удара из вратарской площади.
Казалось, что на второй тайм динамовцы выйдут максимально заряженными. Градус настрою должен был добавить и гол соперника. Андреас Понсе оказался без опеки в штрафной и точно пробил. Вот так сюжет, ведь «Анжи» не забивал с 28 июля, когда поразил ворота «Урала» и победил.
С динамовской фанатской трибуны посыпались нехорошие слова в адрес соперника. «Анжи»
Динамовцы активизировались. Моменты возникали, но счет оставался прежним. Не помогали даже брошенные из резерва на усиление Евгений Марков и Федор Черных.
Мог сравнять счет упустил Себастьян Хольмен, после углового пробивший в перекладину. Было это на 87-й минуте. Почти сразу Владислав Безбородов назначил пенальти, но удар Евгений Луценко отразил Юрий Дюпин. И динамовские болельщики потянулись к выходу, ругая своих и сравнивая их с хоккеистами — те идут на последнем месте в западной группе КХЛ.
|Дмитрий Хохлов
|Магомед Адиев
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|15
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)