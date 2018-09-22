«Динамо», где движение? Москвичи на своем поле уступили «Анжи»

Источник: РИА "Новости"

Казалось, «Динамо» вошло во вкус, забирало «свои» очки и почти не проигрывает: в семи матчах — всего одно поражение (в гостях от «Спартака»). Такой график позволял идти на волнующем расстоянии от зоны еврокубков.

Если же смотреть только домашние игры, то здесь бело-голубые до 22 сентября были почти монстрами: 2 победы и ничью после трех встреч имели кроме них только «Зенит», «Ростов» и «Ахмат».

У «Анжи» же все просто: успех в первом туре в Екатеринбурге (1:0) и шесть сухих поражений подряд. Последний матч махачкалинцы проиграли «Краснодару» 0:4. Дома!

Как тут не заразиться шапкозакидательским настроением? Вот его-то и пытался убрать у своих подопечных наставник динамовцев Дмитрий Хохлов. Получилось не очень…

Матч начался с опасного выпада гостей. Лишь к середине первого тайма динамовцы прибрали инициативу. Кардозу и Рауш прорвали правый фланг обороны «Анжи», последний прострелил на Жоаозиньо, но у того удар не получился. Уже возвращаясь в оборону Панченко объяснял партнеру, что он-то был совсем один и более голевой позиции. Еще раз Кирилл был недоволен действиями Жоаозиньо, когда динамовцы втроем (!) вышли на одного защитника. Бразилец пробил хорошо — гостей выручил вратарь.

Были еще проход Жоаозиньо и две атаки Самбы Соу — с мощным выстрелом издалека и удара из вратарской площади.

Казалось, что на второй тайм динамовцы выйдут максимально заряженными. Градус настрою должен был добавить и гол соперника. Андреас Понсе оказался без опеки в штрафной и точно пробил. Вот так сюжет, ведь «Анжи» не забивал с 28 июля, когда поразил ворота «Урала» и победил.

С динамовской фанатской трибуны посыпались нехорошие слова в адрес соперника. «Анжи» бело-голубые болельщики не любят. Это еще мягко сказано. На предыдущем домашнем матче «Динамо» с «Оренбургом» кто-то попытался показать в телекамеру слова #Анжиживи, и тут же возникла настоящая драка. Но в субботу перед матчем конфликтов не было. Около 50 махачкалинских фанатов спокойно прошли в гостевой сектор и даже прихватили с собой барабан.

Динамовцы активизировались. Моменты возникали, но счет оставался прежним. Не помогали даже брошенные из резерва на усиление Евгений Марков и Федор Черных.