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8«Локомотив» стартовал с поражения в Лиге чемпионов
16:58 (мск), источник: Советский спорт

«Динамо», где движение? Москвичи на своем поле уступили «Анжи»

После гостевой ничьи с чемпионом страны «Локомотивом» динамовцы неожиданно оступились в игре с «Анжи», главным аутсайдером чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Казалось, «Динамо» вошло во вкус, забирало «свои» очки и почти не проигрывает: в семи матчах — всего одно поражение (в гостях от «Спартака»). Такой график позволял идти на волнующем расстоянии от зоны еврокубков.

Если же смотреть только домашние игры, то здесь бело-голубые до 22 сентября были почти монстрами: 2 победы и ничью после трех встреч имели кроме них только «Зенит», «Ростов» и «Ахмат».

У «Анжи» же все просто: успех в первом туре в Екатеринбурге (1:0) и шесть сухих поражений подряд. Последний матч махачкалинцы проиграли «Краснодару» 0:4. Дома!

Как тут не заразиться шапкозакидательским настроением? Вот его-то и пытался убрать у своих подопечных наставник динамовцев Дмитрий Хохлов. Получилось не очень…

Матч начался с опасного выпада гостей. Лишь к середине первого тайма динамовцы прибрали инициативу. Кардозу и Рауш прорвали правый фланг обороны «Анжи», последний прострелил на Жоаозиньо, но у того удар не получился. Уже возвращаясь в оборону Панченко объяснял партнеру, что он-то был совсем один и более голевой позиции. Еще раз Кирилл был недоволен действиями Жоаозиньо, когда динамовцы втроем (!) вышли на одного защитника. Бразилец пробил хорошо — гостей выручил вратарь.

Были еще проход Жоаозиньо и две атаки Самбы Соу — с мощным выстрелом издалека и удара из вратарской площади.

Казалось, что на второй тайм динамовцы выйдут максимально заряженными. Градус настрою должен был добавить и гол соперника. Андреас Понсе оказался без опеки в штрафной и точно пробил. Вот так сюжет, ведь «Анжи» не забивал с 28 июля, когда поразил ворота «Урала» и победил.

С динамовской фанатской трибуны посыпались нехорошие слова в адрес соперника. «Анжи» бело-голубые болельщики не любят. Это еще мягко сказано. На предыдущем домашнем матче «Динамо» с «Оренбургом» кто-то попытался показать в телекамеру слова #Анжиживи, и тут же возникла настоящая драка. Но в субботу перед матчем конфликтов не было. Около 50 махачкалинских фанатов спокойно прошли в гостевой сектор и даже прихватили с собой барабан.

Динамовцы активизировались. Моменты возникали, но счет оставался прежним. Не помогали даже брошенные из резерва на усиление Евгений Марков и Федор Черных.

Мог сравнять счет упустил Себастьян Хольмен, после углового пробивший в перекладину. Было это на 87-й минуте. Почти сразу Владислав Безбородов назначил пенальти, но удар Евгений Луценко отразил Юрий Дюпин. И динамовские болельщики потянулись к выходу, ругая своих и сравнивая их с хоккеистами — те идут на последнем месте в западной группе КХЛ.

Динамо 0:1
Первый тайм: 0:0
Анжи
22.09.2018, 14:00 Зрители: 6472 основной раунд: 8-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Магомед Адиев
Голы
9 Андрес Понсе (В.М. Кулик) 49′
Нереализованные пенальти
90+1′ Е.О. Луценко 48
Составы
Антон Шунин (к) 1
Себастьян Хольмен 3
Константин Рауш 34
Владимир Рыков 4
Тони Шуньич 44
Мигел Кардозу 9
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Евгений Луценко 48
Абдул Азиз Тетте 5
63′ Кирилл Панченко 8
Федор Черных 10
53′ Самба Соу 27
Евгений Марков 7
22 Юрий Дюпин 88′
24 Константин Савичев
4 Джон Чансельор
21 Дмитрий Белоруков (к)
25 Иван Новосельцев 59′
13 Роланд Гиголаев
5 Владислав Кулик
9 Андрес Понсе
20 Мохаммед Рабиу 89′
29 Гаэль Белла Ондуа
19 Павел Долгов 70′
3 Игорь Удалый
17 Игорь Чайковский 48′ 15′
7 Достонбек Хамдамов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
15 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 4
10 Фолы 13
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
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