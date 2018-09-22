«Ростов» и «Уфа» назвали стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Уфы» на матч 8-го тура Российской
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Уфы» на матч 8-го тура Российской
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.
Запасные: Песьяков, Логашов, Калачёв, Щадин, Зуев, Хаджикадунич, Шомуродов, Кьяртанссон.
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Карп, Тилл, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Сухов, Никитин, Дивеев, Засеев, Алиев, Безденежных, Пауревич, Ванек, Салатич, Сейдахмет, Бизяк.