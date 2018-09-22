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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» и «Уфа» назвали стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Уфы» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

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«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.

Запасные: Песьяков, Логашов, Калачёв, Щадин, Зуев, Хаджикадунич, Шомуродов, Кьяртанссон.

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Карп, Тилл, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Сухов, Никитин, Дивеев, Засеев, Алиев, Безденежных, Пауревич, Ванек, Салатич, Сейдахмет, Бизяк.

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