Юрий Дюпин: В «Анжи» иногда называют Дюпинатором

Источник: Спорт-Экспресс

— Сильно то героем матча я себя не чувствую, — говорит Дюпин. — Все пацаны бились, все молодцы. А что касается пенальти, там больше везения.

— Гадали или прыгали по удару?

— Старался до последнего выстоять, чтобы облегчить задачу. А в конце уже прыгнул в левый от себя угол. Да, наверное, больше гадал. Хорошо, что раньше времени не завалился.

— «Анжи» заслужил победу?

— Да. Своей самоотдачей, борьбой пацаны добились этой победы. Не было равнодушных на поле. Все выкладывались на 100 процентов.

— Есть надежда, что у «Анжи» все-таки появится спонсор до нового года?

— Кое-какие обещания президент клуба дал нам до матча с «Динамо». Надеюсь, какие-то подвижки последуют. Верим. Мне кажется, такие победы должны взбодрить общественность. Мы своей игрой показываем, что не все потеряно. Клуб должен жить, бороться, существовать. Все должны еще понять, что в начале сезона нам требовалось время, чтобы сыграться. А сейчас, считаю, мы прибавляем от матча к матчу. Да, не скрою, в прошлом туре с «Краснодаром» провалились (0:4). Но та встреча скорее стоит особняком. Мы выглядим все приличнее и приличнее.

— Но ведь вам уже четыре месяца не платят зарплату. Про премиальные вообще можно, наверное, пока забыть. Откуда мотивация?

— Все равно надо биться за свое имя, продавать себя в будущем. Раз попали в такую ситуацию, нельзя опускать руки. Жизнь длинная. Нужно показывать себя с лучшей стороны. Мотивация всегда найдется, если захотеть.

— Не было мысли бойкотировать тренировку?

— Ни разу! Вообще никто в коллективе об этом даже не думал. Мы понимаем руководство, которое ищет варианты. Мы на каждой тренировке пашем. Еще не наступила та фаза, грань, когда станет совсем плохо… Наш президент пытается решить проблему. Думаю, все будет хорошо.

— В августе вы сказали, что в самолете приходится есть бутерброды с майонезом. Чем питаетесь сейчас?

— Нет, меня тогда немного не так поняли. Мы летели на выезд. Обеда не было по прилету. Вот и пришлось есть сэндвичи с майонезом в самолете. А все, видимо, поняли, что у «Анжи» вообще нет денег. На самом деле, с организацией все нормально. Хорошее питание, хорошие гостиницы. В плане быта вообще все отлично.

— Следующий домашний матч — с «Зенитом».

— Конечно, должны дать бой питецам, показать хорошую игру. Все-таки в первых двух домашних встречах мы уступили. Теперь нужно исправиться перед своими болельщиками.

— В СКА-Хабаровске вас за отличную игру называли Дюпинатором. Как величают в «Анжи»?

— Периодически тоже называют Дюпинатором (улыбается).

— Иногда закрадываются мысли о сборной?