Юрий Дюпин: В «Анжи» иногда называют Дюпинатором
Вратарь «Анжи», отразивший пенальти в концовке матча с «Динамо», — о победе над
Вратарь «Анжи», отразивший пенальти в концовке матча с «Динамо», — о победе над
— Сильно то героем матча я себя не чувствую, — говорит Дюпин. — Все пацаны бились, все молодцы. А что касается пенальти, там больше везения.
— Гадали или прыгали по удару?
— Старался до последнего выстоять, чтобы облегчить задачу. А в конце уже прыгнул в левый от себя угол. Да, наверное, больше гадал. Хорошо, что раньше времени не завалился.
— «Анжи» заслужил победу?
— Да. Своей самоотдачей, борьбой пацаны добились этой победы. Не было равнодушных на поле. Все выкладывались на 100 процентов.
— Есть надежда, что у «Анжи»
—
— Но ведь вам уже четыре месяца не платят зарплату. Про премиальные вообще можно, наверное, пока забыть. Откуда мотивация?
— Все равно надо биться за свое имя, продавать себя в будущем. Раз попали в такую ситуацию, нельзя опускать руки. Жизнь длинная. Нужно показывать себя с лучшей стороны. Мотивация всегда найдется, если захотеть.
— Не было мысли бойкотировать тренировку?
— Ни разу! Вообще никто в коллективе об этом даже не думал. Мы понимаем руководство, которое ищет варианты. Мы на каждой тренировке пашем. Еще не наступила та фаза, грань, когда станет совсем плохо… Наш президент пытается решить проблему. Думаю, все будет хорошо.
— В августе вы сказали, что в самолете приходится есть бутерброды с майонезом. Чем питаетесь сейчас?
— Нет, меня тогда немного не так поняли. Мы летели на выезд. Обеда не было по прилету. Вот и пришлось есть сэндвичи с майонезом в самолете. А все, видимо, поняли, что у «Анжи» вообще нет денег. На самом деле, с организацией все нормально. Хорошее питание, хорошие гостиницы. В плане быта вообще все отлично.
— Следующий домашний матч — с «Зенитом».
— Конечно, должны дать бой питецам, показать хорошую игру.
— В
— Периодически тоже называют Дюпинатором (улыбается).
— Иногда закрадываются мысли о сборной?
— До сборной мне еще далеко. Нужно показать свой хороший уровень во многих матчах. Вообще в России много квалифицированных вратарей с большим опытом выступления на серьезных турнирах.
|Дмитрий Хохлов
|Магомед Адиев
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|15
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)