«Ахмат» — «Оренбург». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Оренбурга» на матч 8-го тура чемпионата России.
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Оренбурга» на матч 8-го тура чемпионата России.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади Кешмази, Анхель Ромеро, Швец, Исмаэл Силва, Думбия, Митришев, Балай.
Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Кадыров, Гащенков, Бериша, Раванелли, Харин, Садаев, Вье Аблае.
«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Чиркин, Бреев, Маляров, Кулишев, Рикарду Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан.
Добавим, что встреча состоится сегодня в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.