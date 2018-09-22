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18:40 (мск), источник: Советский спорт

«Ахмат» — «Оренбург». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Оренбурга» на матч 8-го тура чемпионата России.

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«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади Кешмази, Анхель Ромеро, Швец, Исмаэл Силва, Думбия, Митришев, Балай.

Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Кадыров, Гащенков, Бериша, Раванелли, Харин, Садаев, Вье Аблае.

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Чиркин, Бреев, Маляров, Кулишев, Рикарду Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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