Магомед Адиев: До зимы «Анжи» протянет

Источник: Спорт-Экспресс

Константин Колмаков из Химок

— Седьмой раз начну пресс-конференацию со слов о сложной игре, потому что легких у нас не бывает. — сказал Адиев. — В начале матча выглядели хорошо, не отсиживались в обороне. Могли пропустить гол со «стандарта», но в целом закончили первый тайм с небольшим преимуществом. Пытались выходить в атаку, показывать свои козыри. Во втором тайме динамовцы взвинтили темп, пытались создавать на нас давление, но в быстрой атаке мы нашли свой момент и забили гол. Потом, конечно, пришлось играть на удержание счета.

— Как оцениваете судейство?

— Я не любитель комментировать судейство. Каждая команда заинтересована в том, чтобы судили в ее пользу. Это нормально. Да, был ряд спорных моментов. Даже не спорных, а очевидных. Но в любом случае есть нюансы. Если в них начать ковыряться, то можно далеко уйти. Футбол стал более динамичным, более контактным, поэтому и судьям тяжелее работать.

— В прошлом матче Дюпин совершил ряд ошибок. Не было сомнений на счет того, включать ли его в стартовый состав?

— Нет. Дюпин на сегодня номер один. Да, есть другие вратари, но конкуренция в спорте — обычная вещь. А ошибки бывают у всех. Если при каждой ошибке менять людей, то ничего хорошего не получится. Вообще у вратарей отдельная философия. И я до сих пор не могу до конца в ней разобраться. Дюпин сегодня провел великолепный матч.

— Есть ли уверенность, что «Анжи» доиграет до конца сезона?

— Мы не знаем, что завтра будет, а вы про конец сезона говорите. Надеемся, что доиграем. Президент «Анжи» (Осман Кадиев. — Прим. «СЭ») прикладывает большие усилия. После победы над «Динамо» он зашел в раздевалку, поздравил с победой. Команду никто не бросит, человек с таким большим сердцем на полпути ее не оставит.

— Есть ли сдвиги в положительную сторону?

— Определенные сдвиги есть. Если раньше мы думали, что три тура сыграем и закончим, то сейчас говорим, что до зимы протянем.