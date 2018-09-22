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19:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Магомед Адиев: До зимы «Анжи» протянет

Главный тренер «Анжи» после победы над «Динамо» (1:0) рассказал о финансовом положении клуба и отметил вратаря Дюпина, отразившего пенальти на 90-й минуте.

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Источник: Спорт-Экспресс

Константин Колмаков из Химок

— Седьмой раз начну пресс-конференацию со слов о сложной игре, потому что легких у нас не бывает. — сказал Адиев. — В начале матча выглядели хорошо, не отсиживались в обороне. Могли пропустить гол со «стандарта», но в целом закончили первый тайм с небольшим преимуществом. Пытались выходить в атаку, показывать свои козыри. Во втором тайме динамовцы взвинтили темп, пытались создавать на нас давление, но в быстрой атаке мы нашли свой момент и забили гол. Потом, конечно, пришлось играть на удержание счета.

— Как оцениваете судейство?

— Я не любитель комментировать судейство. Каждая команда заинтересована в том, чтобы судили в ее пользу. Это нормально. Да, был ряд спорных моментов. Даже не спорных, а очевидных. Но в любом случае есть нюансы. Если в них начать ковыряться, то можно далеко уйти. Футбол стал более динамичным, более контактным, поэтому и судьям тяжелее работать.

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— В прошлом матче Дюпин совершил ряд ошибок. Не было сомнений на счет того, включать ли его в стартовый состав?

— Нет. Дюпин на сегодня номер один. Да, есть другие вратари, но конкуренция в спорте — обычная вещь. А ошибки бывают у всех. Если при каждой ошибке менять людей, то ничего хорошего не получится. Вообще у вратарей отдельная философия. И я до сих пор не могу до конца в ней разобраться. Дюпин сегодня провел великолепный матч.

— Есть ли уверенность, что «Анжи» доиграет до конца сезона?

— Мы не знаем, что завтра будет, а вы про конец сезона говорите. Надеемся, что доиграем. Президент «Анжи» (Осман Кадиев. — Прим. «СЭ») прикладывает большие усилия. После победы над «Динамо» он зашел в раздевалку, поздравил с победой. Команду никто не бросит, человек с таким большим сердцем на полпути ее не оставит.

— Есть ли сдвиги в положительную сторону?

— Определенные сдвиги есть. Если раньше мы думали, что три тура сыграем и закончим, то сейчас говорим, что до зимы протянем.

— Чего опасались и о чем говорили всю неделю, то и получилось. — сказал после игры главный тренер «Динамо». — Недонастрой некоторых игроков. Почему-то решили, что на классе, не прилагая максимум усилий, сможем обыграть «Анжи». Вот закономерный результат. ​.

Динамо 0:1
Первый тайм: 0:0
Анжи
22.09.2018, 14:00 Зрители: 6472 основной раунд: 8-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Магомед Адиев
Голы
9 Андрес Понсе (В.М. Кулик) 49′
Нереализованные пенальти
90+1′ Е.О. Луценко 48
Составы
Антон Шунин (к) 1
Себастьян Хольмен 3
Константин Рауш 34
Владимир Рыков 4
Тони Шуньич 44
Мигел Кардозу 9
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Евгений Луценко 48
Абдул Азиз Тетте 5
63′ Кирилл Панченко 8
Федор Черных 10
53′ Самба Соу 27
Евгений Марков 7
22 Юрий Дюпин 88′
24 Константин Савичев
4 Джон Чансельор
21 Дмитрий Белоруков (к)
25 Иван Новосельцев 59′
13 Роланд Гиголаев
5 Владислав Кулик
9 Андрес Понсе
20 Мохаммед Рабиу 89′
29 Гаэль Белла Ондуа
19 Павел Долгов 70′
3 Игорь Удалый
17 Игорь Чайковский 48′ 15′
7 Достонбек Хамдамов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
15 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 4
10 Фолы 13
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
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