Магомед Адиев: До зимы «Анжи» протянет
Главный тренер «Анжи» после победы над «Динамо» (1:0) рассказал о финансовом положении клуба и отметил вратаря Дюпина, отразившего пенальти на 90-й минуте.
Главный тренер «Анжи» после победы над «Динамо» (1:0) рассказал о финансовом положении клуба и отметил вратаря Дюпина, отразившего пенальти на 90-й минуте.
Константин Колмаков из Химок
— Седьмой раз начну
— Как оцениваете судейство?
— Я не любитель комментировать судейство. Каждая команда заинтересована в том, чтобы судили в ее пользу. Это нормально. Да, был ряд спорных моментов. Даже не спорных, а очевидных. Но в любом случае есть нюансы. Если в них начать ковыряться, то можно далеко уйти. Футбол стал более динамичным, более контактным, поэтому и судьям тяжелее работать.
— В прошлом матче Дюпин совершил ряд ошибок. Не было сомнений на счет того, включать ли его в стартовый состав?
— Нет. Дюпин на сегодня номер один. Да, есть другие вратари, но конкуренция в спорте — обычная вещь. А ошибки бывают у всех. Если при каждой ошибке менять людей, то ничего хорошего не получится. Вообще у вратарей отдельная философия. И я до сих пор не могу до конца в ней разобраться. Дюпин сегодня провел великолепный матч.
— Есть ли уверенность, что «Анжи» доиграет до конца сезона?
— Мы не знаем, что завтра будет, а вы про конец сезона говорите. Надеемся, что доиграем. Президент «Анжи» (Осман Кадиев. — Прим. «СЭ») прикладывает большие усилия. После победы над «Динамо» он зашел в раздевалку, поздравил с победой. Команду никто не бросит, человек с таким большим сердцем на полпути ее не оставит.
— Есть ли сдвиги в положительную сторону?
— Определенные сдвиги есть. Если раньше мы думали, что три тура сыграем и закончим, то сейчас говорим, что до зимы протянем.
— Чего опасались и о чем говорили всю неделю, то и получилось. — сказал после игры главный тренер «Динамо». — Недонастрой некоторых игроков.
|Дмитрий Хохлов
|Магомед Адиев
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|15
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)