«Арсенал» и «Рубин» выдали один из лучших матчей сезона

Источник: Спорт-Экспресс

Матч в Туле начался боевито. «Рубин» создал опасный момент на 5-й минуте: Сердар Азмун ворварлся в штрафную и пробил — мяч пролетел рядом со штангой. Вскоре едва не забил Игорь Горбатенко — казанскую команду выручил Иван Коновалов. Но уже через две минуты «Арсенал» все же повел в счете — Кадири головой замкнул подачу Горбатенко.

До перерыва «Арсенал» мог увеличить преимущество. Но то точности не хватало, то хорошо играл Коновалов — например, когда под перекладину пробил Горбатенко.

На 76-й минуте тульская команда повела 2:0. Вездесущий Горбатенко сделал передачу в штрафную, Огнен Ожегович перебросил Коновалова, но попал в перекладину. Первым на добивании оказался Зелимхан Бакаев, полузащитник молодежной сборной России. Данный гол стал уже третьим для 22-летнего хавбека в нынешнем сезоне. Прогресс Бакаева, права на которого принадлежат «Спартаку», очевиден.

Затем началось самое интересное. «Рубин» забил ответный мяч уже на 77-й минуте. Отличился другой хавбек российской молодежки — Игорь Коновалов.

А уже в следующей атаке Александр Денисов неуклюже сыграл против Азмуна. Иранский нападающий упал, и арбитр встречи — Николай Волошин — указал на 11- метровую отметку. Однако любимец казанских болельщиков Хорен Байрамян пробил неудачно — Артур Нигматуллин вытащил мяч из нижнего угла.

«Рубин» не сдался, продолжив атаковать. И вырвал ничью на второй добавленной ко второму тайму минуте. Александр Бухаров в штрафной скинул мяч под удар Филипу Уремовичу, а тот с 10 метров пробил без шансов для Нигматуллина. 2:2. В Туле состоялся пока один из лучших матчей сезона.

Цифры

5 мячей забили команды друг другу в Туле в четырех матчах. То есть в трех предыдущих был лишь один гол.