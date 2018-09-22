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19:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» и «Рубин» выдали один из лучших матчей сезона

Игра, которая запомнится болельщикам надолго.

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Источник: Спорт-Экспресс

Матч в Туле начался боевито. «Рубин» создал опасный момент на 5-й минуте: Сердар Азмун ворварлся в штрафную и пробил — мяч пролетел рядом со штангой. Вскоре едва не забил Игорь Горбатенко — казанскую команду выручил Иван Коновалов. Но уже через две минуты «Арсенал» все же повел в счете — Кадири головой замкнул подачу Горбатенко.

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До перерыва «Арсенал» мог увеличить преимущество. Но то точности не хватало, то хорошо играл Коновалов — например, когда под перекладину пробил Горбатенко.

На 76-й минуте тульская команда повела 2:0. Вездесущий Горбатенко сделал передачу в штрафную, Огнен Ожегович перебросил Коновалова, но попал в перекладину. Первым на добивании оказался Зелимхан Бакаев, полузащитник молодежной сборной России. Данный гол стал уже третьим для 22-летнего хавбека в нынешнем сезоне. Прогресс Бакаева, права на которого принадлежат «Спартаку», очевиден.

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Затем началось самое интересное. «Рубин» забил ответный мяч уже на 77-й минуте. Отличился другой хавбек российской молодежки — Игорь Коновалов.

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А уже в следующей атаке Александр Денисов неуклюже сыграл против Азмуна. Иранский нападающий упал, и арбитр встречи — Николай Волошин — указал на 11- метровую отметку. Однако любимец казанских болельщиков Хорен Байрамян пробил неудачно — Артур Нигматуллин вытащил мяч из нижнего угла.

«Рубин» не сдался, продолжив атаковать. И вырвал ничью на второй добавленной ко второму тайму минуте. Александр Бухаров в штрафной скинул мяч под удар Филипу Уремовичу, а тот с 10 метров пробил без шансов для Нигматуллина. 2:2. В Туле состоялся пока один из лучших матчей сезона.

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Цифры

5 мячей забили команды друг другу в Туле в четырех матчах. То есть в трех предыдущих был лишь один гол.

10 матчей теперь составляет гостевая беспроигрышная серия «Рубина» в чемпионате России. (+2=8−0, мячи 12−8). В последний раз казанцы уступили на выезде в декабре 2017 года — в Москве «Локомотиву» (0:1). ​.

Арсенал Т 2:2
Первый тайм: 1:0
Рубин
22.09.2018, 16:30 Зрители: 11805 основной раунд: 8-й тур Арсенал
Главные тренеры
Олег Кононов Курбан Бердыев
Голы
13′ Абдул Кадири Мохаммед (И. Горбатенко) 5
76′ Зелимхан Бакаев 78
15 Игорь Коновалов (С. Азмун, В. Устинов) 77′
5 Филип Уремович 90+2′
Нереализованные пенальти
19 Х. Байрамян 79′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Анри Хагуш 14
Виктор Альварес 21
Гиа Григалава 8
78′ Александр Денисов 71
Зелимхан Бакаев 78
Абдул Кадири Мохаммед 5
Игорь Горбатенко 23
60′ Резиуан Мирзов 19
85′ Даниил Лесовой 22
24′ 67′ Кантемир Берхамов (к) 7
Георгий Костадинов 70
82′ Огнен Ожегович 45
Кирилл Комбаров 9
23 Иван Коновалов
91 Виталий Устинов
19 Хорен Байрамян
44 Гонсалес Сесар Навас (к) 90+5′
80 Егор Сорокин
15 Игорь Коновалов
20 Сердар Азмун
14 Владимир Гранат
4 Флорес Чико 46′
5 Филип Уремович 90+3′
7 Вячеслав Подберезкин 65′ 7′
18 Павел Могилевец 69′
10 Дмитрий Полоз 46′
11 Александр Бухаров 83′
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 5
6 Фолы 18
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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