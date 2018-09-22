«Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

В составе хозяев мяч на 22-й минуте забил венесуэльский защитник Вилькер Анхель, сравнял счет на 67-й минуте полузащитник Вадим Афонин.

В турнирной таблице «Ахмат» занимает седьмое место с 11 очками. «Оренбург» имеет в активе столько же очков, но опережает грозненцев на одну позицию по дополнительным показателям.