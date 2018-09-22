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22 сентября, источник: ТАСС

«Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 22 сентября. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Игра прошла в Грозном.

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В составе хозяев мяч на 22-й минуте забил венесуэльский защитник Вилькер Анхель, сравнял счет на 67-й минуте полузащитник Вадим Афонин.

В турнирной таблице «Ахмат» занимает седьмое место с 11 очками. «Оренбург» имеет в активе столько же очков, но опережает грозненцев на одну позицию по дополнительным показателям.

В следующем туре «Ахмат» сыграет против чемпиона страны «Локомотива» в гостях 29 сентября. «Оренбург» 28 сентября примет ЦСКА.

Ахмат 1:1
Первый тайм: 1:0
Оренбург
22.09.2018, 19:00 Зрители: 9742 основной раунд: 8-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов Владимир Федотов
Голы
22′ Вилькер Анхель (Силва Лима Исмаэл) 4
29 Вадим Афонин 67′
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Силва Лима Исмаэл 11
50′ Идрисса Думбья 8
Антон Швец 23
83′ Родолфу 2
Аблай Мбенг 17
70′ Магомед Митришев 95
Михаил Гащенков 6
58′ Беким Балай 18
80′ Бернард Бериша 77
91 Евгений Фролов
12 Андрей Малых
13 Сергей Терехов
6 Силвие Бегич
15 Дмитрий Андреев (к)
58 Адессойе Ойеволе 80′
10 Денис Попович 60′
29 Вадим Афонин 63′
19 Алексей Сутормин 74′
16 Рикарду Алвеш
7 Джордже Деспотович 90′
9 Андрей Козлов
8 Даниэл Мишкич 15′
86 Григорий Чиркин
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 4
9 Фолы 20
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
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