«Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 22 сентября. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1 в матче восьмого тура Российской
ТАСС, 22 сентября. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1 в матче восьмого тура Российской
В составе хозяев мяч на 22-й минуте забил венесуэльский защитник Вилькер Анхель, сравнял счет на 67-й минуте полузащитник Вадим Афонин.
В турнирной таблице «Ахмат» занимает седьмое место с 11 очками. «Оренбург» имеет в активе столько же очков, но опережает грозненцев на одну позицию по дополнительным показателям.
В следующем туре «Ахмат» сыграет против чемпиона страны «Локомотива» в гостях 29 сентября. «Оренбург» 28 сентября примет ЦСКА.
|Рашид Рахимов
|Владимир Федотов
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|20
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)