Ничейный вирус команды Карпина. «Ростов» и «Уфа» разошлись миром

Источник: Советский спорт

Халиф на час или все серьезно?

О резвом старте команды Валерия Карпина кто только не писал. «Ростов» играет в симпатичный футбол от обороны, Ионов расцвел, Скопинцев рвется в сборную, а количество исландцев в команде скоро сравнится с населением Рейкьявика. Сам главный тренер наслаждается ролью молодого отца, правда, на расстоянии. Супруга и дочка пока что находятся в Эстонии.

Карпин постоянно находится на базе. Сейчас для его команды настало время решающих матчей. Именно отрезок до очередного перерыва на игры сборных должен показать, на что способен нынешний «Ростов». Реальный претендент на место в еврокубках или команда-выскочка, которых хватает каждый чемпионат? И если домашние игры вряд ли станут для клуба проблемой, то в конце месяца ростовчан ожидает проверка «Спартаком» на выезде.

Что касается подготовки к «Уфе», прошла она в штатном режиме. Новичок Кьяртанссон уже освоился в команде, а вот Юсупов вновь тренировался отдельно. Виной всему мышечная травма, которая до сих пор беспокоит футболиста.

У гостей же обошлось без потерь в составе, но настроение ближе матчу с «Ростовом» явно стало хуже. После победы «Анжи» над «Динамо» «Уфа» опустилась на последнее место в турнирной таблице. Виной всему пять поражений подряд.

Впервые в черном

«Ростов», кстати, очередной раз порадовал посещаемостью домашних матчей. На трибунах собралось около 35 тысяч. Те, кто пришли — тепло приветствовали старшего тренера «Уфы» Дмитрия Кириченко. Еще полгода назад именно бывший форвард мог возглавить желто-синих, но руководство клуба сделало выбор в пользу более опытного Карпина.

Внимание собравшихся приковал и третий комплект формы «Ростова». Впервые в сезоне хозяева вышли на поле в черных цветах. Выглядело стильно и современно.

Без моментов

С первых минут «Уфа», как и ожидалось, отдала мяч хозяевам. «Ростов» кружил возле штрафной Беленова, пасуя поперек и назад и никак не мог проникнуть к воротам гостей. Запомнился лишь удар Гулиева в штангу из-за пределов штрафной.

Ответили уфимцы прострелом Тилла, но Сысуев не смог дотянуться до мяча. На этом опасные моменты закончились. Гости тянули время, а желто-синие никак не могли найти своей игры в атаке.

Калачев не помог

Практически сразу после перерыва на поле появился Калачев. «Ростов» заиграл острее, навесов стало больше, но опасных моментов так и не появилось. Не мог даже исландец Кьяртанссон, который вступил в игру на 71-й минуте. Мяч до форварда практически не доходил, так как «Уфа» действовала слишком компактно.

В концовке «Ростову» удалось создать навал, но счет на табло так и не изменился.