Свежая кровь ЦСКА. На кого делает ставку Гончаренко
Игроки, вокруг которых строится новый ЦСКА.
Игроки, вокруг которых строится новый ЦСКА.
После ухода сразу девяти игроков основы многие ставили на ЦСКА крест. Армейцам предрекали армейцам борьбу за сохранение места в
В этом сезоне обновленный ЦСКА уже успел выиграть трофей, потерять
Хердур Магнуссон, Исландия
Защитник. 25 лет. 9 матчей, 2 желтых карточки (здесь и далее во всех турнирах в сезоне-2018/19).
Цена: 2,8 миллиона евро (здесь и далее — по данным transfermarkt.de).
Исландский защитник был первым, кого этим летом подписал ЦСКА. За плечами у Магнуссона молодежка «Ювентуса» и тренировки с основным составом туринцев бок о бок с Буффоном, Пирло и Дель Пьеро, а также опыт игры за «Бристоль» в чемпионшипе. С первого же матча он стал показывать высокий уровень. Сильные стороны Хердура — грамотный выбор позиции и неуступчивость в силовой борьбе. Обыграть исландца один в один — не самое простое занятие.
До того, как ЦСКА усилил центр поля и нападение, многие атаки развивал именно Магнуссон. Точные и своевременные кроссы на Мариу Фернандеса с расчетом на то, что дальше российский бразилец
Абель Эрнандес, Уругвай
Нападающий. 28 лет. 6 матчей, 2 гола, 1 голевая передача.
Цена: свободный агент.
Уругваец до перехода в ЦСКА успел поиграть в «Халле» под руководством Леонида Слуцкого. При бывшем тренере армейцев он отметился
Когда же он находится в форме, то способен и выступать в роли классического центрального нападающего, и полезно играть в подыгрыше. За счет высокой мобильности он может освобождать зоны для врывания партнеров — именно после такого маневра одноклубника Чалов сравнял счет в матче с «Рубином» (1:1).
Травматичность Эрнандеса уже дала о себе знать в России. В игре с «Уфой» он был заменен в первом тайме
Никола Влашич, Хорватия
Полузащитник. 20 лет. 5 матчей, 1 гол, 4 голевых передачи.
Цена: аренда до конца сезона.
Арендовав хорвата у «Эвертона», селекционный отдел ЦСКА в очередной раз подтвердил имидж одного из лучших, если не лучшего, в стране. Влашич дебютировал за новую команду, как говорят в таких случаях, «с листа». В своей первой встрече — против тульского «Арсенала» — он отрабатывал как у своих ворот, так и у чужих, хорошо укрывал мяч корпусом и брал игру на себя.
В дальнейшем первоначальное впечатление только подтвердилось. Брат двукратной чемпионки мира по легкой атлетике Бланки Влашич стал еще лучше понимать партнеров, вошел в игровой ритм. Наиболее ярко это проявилось в играх против «Уфы» (3:0) и «Виктории» (2:2). В Лиге чемпионов он сыграл настолько ярко, что УЕФА включил его в команду недели.
Ильзат Ахметов, Россия/Киргизия
Полузащитник. 20 лет. 8 матчей, 1 голевая передача, 2 желтых карточки.
Цена: свободный агент.
Полузащитник прошел подготовку в Академии им. Коноплева, откуда перебрался в «Рубин». В столице Татарстана его называли «казанским Месси». Он раскрылся рано, впервые сыграв за основу в 16 лет. Но затем был конфликт с руководством клуба, и хавбек стал свободным агентом. В итоге он достался ЦСКА бесплатно.
Когда
Арнор Сигурдссон, Исландия
Полузащитник. 19 лет. 1 матч, 1 желтая карточка.
Цена: 4 миллиона евро.
Полузащитник перешел в ЦСКА из «Норчепинга» в последний день лета.
Наиболее комфортно он чувствует себя на левом фланге. Гончаренко может попробовать доверить молодому и физически хорошо готовому хавбеку закрыть всю бровку. Этот вариант выглядит реалистичным, учитывая не самую яркую игру Ефремова, использование Набабкина в центре защиты, а также функциональную готовность Щенникова после травмы.
При этом Сигурдссон еще до прихода в ЦСКА был достаточно универсальным игроком. Помимо позиции на фланге, при необходимости он может сыграть как центрального полузащитника, так и чистого разрушителя.
Иван Обляков, Россия
Полузащитник. 20 лет. 3 матча.
Цена: 4 миллиона евро.
Хавбек знаком с Гончаренко по совместной работе в «Уфе». Именно при нем состоялся дебют игрока в
Уже в дебютной игре за ЦСКА — против «Урала» (4:0) — Обляков имел шанс отметиться первой голевой передачей, но после его кросса Чалов не смог переиграть Годзюра. В Пльзени же он вышел в стартовом составе и провел полный матч. После его подачи от углового армейцы заработали пенальти, с которого Влашич сравнял счет.
Еще до переезда в Москву Иван показывал склонность к зрелищному и комбинационному футболу. Он может играть как в мелкий пас, так и выполнить тонкую передачу вразрез на среднюю дистанцию. Также он не стесняется идти в обводку. На данный момент явным недостатком в его игре выглядят действия без мяча в оборонительной фазе, в частности, есть проблемы с отбором.
Яка Бийол, Словения
Полузащитник. 19 лет. 8 матчей, 1 голевая передача, 2 желтые карточки.
Цена: 400 тысяч евро.
Словенец способен сыграть на двух позициях в полузащите — либо классического центрального хавбека, либо ближе к своим воротам. Для игры на каждой из этих позиций у него есть необходимые качества — он хорошо действует на втором этаже, а также силен в перехватах.
Существенным недостатком Бийола можно назвать не самую высокую культуру паса. Для того, чтобы разгонять атаки, ему рядом нужен более мастеровитый партнер. Например, Влашич.
Родриго Бекао, Бразилия
Защитник. 22 года. 9 матчей, 2 желтые карточки)
Цена: аренда до конца сезона.
Фактурный бразилец, взятый у «Байи», здорово играет головой. Помимо выносов из своей штрафной, он регулярно подключается к атакам во время стандартов. Правда, в створ ворот попадает нечасто. Нарушения правил со стороны Бекао — не самое частое явление, поскольку чаще всего он выигрывает единоборства без фола.
Есть в игре защитника и минус. Бекао еще не в полной мере адаптировался к новому чемпионату,
Такума Нисимура, Япония
Нападающий. 21 год. 0 матчей
Цена: 1 миллион евро.
Японец перешел в ЦСКА в последний день летнего трансферного окна и пока не успел дебютировать за новую команду. До переезда в Россию он выступал за «Вегалда Сендай». Ярко проявить себя на родине смог лишь в этом году — с марта по август в 32 играх он забил 16 мячей.
В Японии Нисимура успел зарекомендовать себя как нападающий, способный сыграть как на острие, так и в оттяжке. Он обладает неплохой скоростью, за счет чего способен.
протащить мяч до ворот из глубины. Также форвард может выступить в качестве классического завершителя, которому для гола достаточно сделать
До того, как восстановится от травмы Эрнандес, за роль напарника Чалова в атаке он будет конкурировать с Жамалетдиновым и, как показал матч с «Викторией», Дзагоевым. Шанс проявить себя может представиться Нисимуре уже в это воскресенье в дерби со «Спартаком».
Федор Чалов, Россия
Нападающий. 20 лет. 9 матчей, 7 голов, 1 голевая передача.
Для нападающего этот сезон — третий в основе ЦСКА. В двух предыдущих голевое чутье приходило к нему только по весне. Этим летом игра у него тоже не клеилась — без привычных партнеров, обладающих высокой культурой паса, форвард оставался на голодном пайке. Как и почти все игроки этого амплуа, Чалов — игрок зависимый. Если не снабжать его своевременными и острыми передачами, результативность будет низкой. Но после того, как рядом оказались новые, но достаточно квалифицированные исполнители, нападающий вновь стал забивать.
Сейчас он возглавляет гонку бомбардиров
В этом сезоне воспитанник армейской школы подтвердил готовность угрожать воротам соперника из любой позиции. Также он показал тактическую гибкость — играл и выдвинутого вперед форварда, и нападающего второго темпа.
Кристиян Бистрович, Хорватия
Полузащитник. 20 лет. 7 матчей, 2 гола, 1 голевая передача, 2 желтых карточки.
Хорват перешел в ЦСКА в январе этого года из «Славена Белупо», став первым с зимы 2015 года трансфером ЦСКА за деньги. Вторая часть сезона-2017/18 ушла у него на адаптацию в новой лиге, но и тогда он сумел хорошо зарекомендовать себя. Хавбек дебютировал в стартовом составе в матче против «Арсенала». И не тульского, а лондонского. Пока Кристиян играл в центре поля, игра ЦСКА смотрелась цельно, команда вела со счетом 2:0 и претендовала на выход в полуфинал Лиги Европы. Спустя 3 минуты после того, как вместо него в игру вошел Натхо, армейцы пропустили. Израильтянин проигрывал молодому партнеру в резкости и принятии правильных решений под прессингом. Как итог — второй пропущенный мяч в концовке и вылет команды из еврокубков.
Новый сезон Бистрович начал безоговорочным игроком стартового состава. Действовал достаточно цепко и помогал развивать атаки. В трех последних матчах до травмы отметился тремя результативными действиями. В концовке игры с «Уралом» ему удался гол, признанный «СЭ» лучшим в 6-м туре. После этого он получил травму голеностопа и выбыл на неопределенный срок. С его возвращением центр поля ЦСКА станет еще более надежным. Особенно перспективной выглядит его связка с Влашичем.
Тимур Жамалетдинов, Россия
Нападающий. 21 год. 8 матчей, 2 гола.
Форвард, чей путь в большой футбол начался в школе «Локомотива», как и Чалов, начал играть за основу ЦСКА в сезоне-2016/17. Но менее успешно. Всего за 33 игры в основном.
составе на его счету 4 мяча. Маловато для нападающего, но в каждом матче, в котором Жамалетдинов забивал, его команда неизменно побеждала.
Несмотря на низкую результативность, молодой форвард за отведенное время выполняет приличный объем работы. Как и большинство игроков команды Гончаренко, Тимур способен сыграть на нескольких позициях. Помимо основной, в схеме 4−3−3 он может исполнить роль крайнего нападающего. Причем как справа, так и слева.
Учитывая травму Эрнандеса, кондиции Дзагоева, а также туманные на данный момент перспективы Нисимуры, Жамалетдинов имеет хорошие шансы проявить себя. Нужно только улучшить реализацию и стараться чаще обыгрываться с партнерами.