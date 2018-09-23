Свежая кровь ЦСКА. На кого делает ставку Гончаренко

Источник: Спорт-Экспресс

После ухода сразу девяти игроков основы многие ставили на ЦСКА крест. Армейцам предрекали армейцам борьбу за сохранение места в премьер-лиге. Это мнение не изменилось даже после первых трансферов — сначала были приобретены игроки, нацеленные на разрушение атак соперника. В итоге же к Виктору Гончаренко пришли девять футболистов — два защитника, один опорный полузащитник, четыре хавбека с атакующим потенциалом и два нападающих. Опираясь на проверенных игроков, тренер стал интегрировать в свою модель новых исполнителей.

В этом сезоне обновленный ЦСКА уже успел выиграть трофей, потерять из-за травм несколько игроков, подняться в пятерку лучших команд чемпионата и отыгратьдва мяча в матче Лиги чемпионов. При всех сложностях армейцы, наряду с «Зенитом», одна из самых результативных команд лиги. А Федор Чалов — лучший бомбардир РПЛ прямо сейчас.

Уже стали ключевыми игроками

Хердур Магнуссон, Исландия

Защитник. 25 лет. 9 матчей, 2 желтых карточки (здесь и далее во всех турнирах в сезоне-2018/19).

Цена: 2,8 миллиона евро (здесь и далее — по данным transfermarkt.de).

Исландский защитник был первым, кого этим летом подписал ЦСКА. За плечами у Магнуссона молодежка «Ювентуса» и тренировки с основным составом туринцев бок о бок с Буффоном, Пирло и Дель Пьеро, а также опыт игры за «Бристоль» в чемпионшипе. С первого же матча он стал показывать высокий уровень. Сильные стороны Хердура — грамотный выбор позиции и неуступчивость в силовой борьбе. Обыграть исландца один в один — не самое простое занятие.

До того, как ЦСКА усилил центр поля и нападение, многие атаки развивал именно Магнуссон. Точные и своевременные кроссы на Мариу Фернандеса с расчетом на то, что дальше российский бразилец что-то придумает — именно так выглядело наступление команды Гончаренко. После того как состав был укомплектован, но еще до травмы Магнуссона, эта схема из плана «А» превратилась в один из резервных вариантов. Сейчас исландец восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.

Абель Эрнандес, Уругвай

Нападающий. 28 лет. 6 матчей, 2 гола, 1 голевая передача.

Цена: свободный агент.

Уругваец до перехода в ЦСКА успел поиграть в «Халле» под руководством Леонида Слуцкого. При бывшем тренере армейцев он отметился хет-триком, но не смог развить успех — помешала травма. Именно постоянные проблемы со здоровьем мешают Эрнандесу раскрыть потенциал в полной мере.

Когда же он находится в форме, то способен и выступать в роли классического центрального нападающего, и полезно играть в подыгрыше. За счет высокой мобильности он может освобождать зоны для врывания партнеров — именно после такого маневра одноклубника Чалов сравнял счет в матче с «Рубином» (1:1).

Травматичность Эрнандеса уже дала о себе знать в России. В игре с «Уфой» он был заменен в первом тайме из-за повреждения мягких тканей бедра. Его возвращение в строй ожидается в середине октября.

Никола Влашич, Хорватия

Полузащитник. 20 лет. 5 матчей, 1 гол, 4 голевых передачи.

Цена: аренда до конца сезона.

Арендовав хорвата у «Эвертона», селекционный отдел ЦСКА в очередной раз подтвердил имидж одного из лучших, если не лучшего, в стране. Влашич дебютировал за новую команду, как говорят в таких случаях, «с листа». В своей первой встрече — против тульского «Арсенала» — он отрабатывал как у своих ворот, так и у чужих, хорошо укрывал мяч корпусом и брал игру на себя.

В дальнейшем первоначальное впечатление только подтвердилось. Брат двукратной чемпионки мира по легкой атлетике Бланки Влашич стал еще лучше понимать партнеров, вошел в игровой ритм. Наиболее ярко это проявилось в играх против «Уфы» (3:0) и «Виктории» (2:2). В Лиге чемпионов он сыграл настолько ярко, что УЕФА включил его в команду недели.

Могут ярко проявить себя по ходу сезона

Ильзат Ахметов, Россия/Киргизия

Полузащитник. 20 лет. 8 матчей, 1 голевая передача, 2 желтых карточки.

Цена: свободный агент.

Полузащитник прошел подготовку в Академии им. Коноплева, откуда перебрался в «Рубин». В столице Татарстана его называли «казанским Месси». Он раскрылся рано, впервые сыграв за основу в 16 лет. Но затем был конфликт с руководством клуба, и хавбек стал свободным агентом. В итоге он достался ЦСКА бесплатно.

Когда кого-то сравнивают с великим аргентинцем, можно примерно представить, что у такого футболиста, в той или иной степени, есть умение обращаться с мячом и хорошая техника. Ахметов именно такой — он может обыграть один в один, пробить и со средней, и с дальней дистанций. Неплох он и в отборе. Чего пока Ильзату не достает, так это взаимопонимания с одноклубниками. Но этот компонент нарабатывается через тренировки и игры.

Арнор Сигурдссон, Исландия

Полузащитник. 19 лет. 1 матч, 1 желтая карточка.

Цена: 4 миллиона евро.

Полузащитник перешел в ЦСКА из «Норчепинга» в последний день лета. Из-за паузы на матчи сборных дебют откладывался. Тем памятнее получилось это событие — Сигурдссон получил шанс проявить себя сразу же в Лиге чемпионов. В игре с «Викторией» он отметился хорошим контролем мяча и заряженностью на борьбу, что обернулось желтой карточкой через минуту после выхода на поле. Именно Арнор заработал угловой, после которого был назначен решающий пенальти в ворота соперника.

Наиболее комфортно он чувствует себя на левом фланге. Гончаренко может попробовать доверить молодому и физически хорошо готовому хавбеку закрыть всю бровку. Этот вариант выглядит реалистичным, учитывая не самую яркую игру Ефремова, использование Набабкина в центре защиты, а также функциональную готовность Щенникова после травмы.

При этом Сигурдссон еще до прихода в ЦСКА был достаточно универсальным игроком. Помимо позиции на фланге, при необходимости он может сыграть как центрального полузащитника, так и чистого разрушителя.

Иван Обляков, Россия

Полузащитник. 20 лет. 3 матча.

Цена: 4 миллиона евро.

Хавбек знаком с Гончаренко по совместной работе в «Уфе». Именно при нем состоялся дебют игрока в премьер-лиге.

Уже в дебютной игре за ЦСКА — против «Урала» (4:0) — Обляков имел шанс отметиться первой голевой передачей, но после его кросса Чалов не смог переиграть Годзюра. В Пльзени же он вышел в стартовом составе и провел полный матч. После его подачи от углового армейцы заработали пенальти, с которого Влашич сравнял счет.

Еще до переезда в Москву Иван показывал склонность к зрелищному и комбинационному футболу. Он может играть как в мелкий пас, так и выполнить тонкую передачу вразрез на среднюю дистанцию. Также он не стесняется идти в обводку. На данный момент явным недостатком в его игре выглядят действия без мяча в оборонительной фазе, в частности, есть проблемы с отбором.

Исполнительные трудяги

Яка Бийол, Словения

Полузащитник. 19 лет. 8 матчей, 1 голевая передача, 2 желтые карточки.

Цена: 400 тысяч евро.

Словенец способен сыграть на двух позициях в полузащите — либо классического центрального хавбека, либо ближе к своим воротам. Для игры на каждой из этих позиций у него есть необходимые качества — он хорошо действует на втором этаже, а также силен в перехватах.

Существенным недостатком Бийола можно назвать не самую высокую культуру паса. Для того, чтобы разгонять атаки, ему рядом нужен более мастеровитый партнер. Например, Влашич.

Родриго Бекао, Бразилия

Защитник. 22 года. 9 матчей, 2 желтые карточки)

Цена: аренда до конца сезона.

Фактурный бразилец, взятый у «Байи», здорово играет головой. Помимо выносов из своей штрафной, он регулярно подключается к атакам во время стандартов. Правда, в створ ворот попадает нечасто. Нарушения правил со стороны Бекао — не самое частое явление, поскольку чаще всего он выигрывает единоборства без фола.

Есть в игре защитника и минус. Бекао еще не в полной мере адаптировался к новому чемпионату, из-за чего не всегда может сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Постоянная игровая практика должна пойти ему на пользу.

Кот в мешке

Такума Нисимура, Япония

Нападающий. 21 год. 0 матчей

Цена: 1 миллион евро.

Японец перешел в ЦСКА в последний день летнего трансферного окна и пока не успел дебютировать за новую команду. До переезда в Россию он выступал за «Вегалда Сендай». Ярко проявить себя на родине смог лишь в этом году — с марта по август в 32 играх он забил 16 мячей.

В Японии Нисимура успел зарекомендовать себя как нападающий, способный сыграть как на острие, так и в оттяжке. Он обладает неплохой скоростью, за счет чего способен.

протащить мяч до ворот из глубины. Также форвард может выступить в качестве классического завершителя, которому для гола достаточно сделать одно-два касания в штрафной соперника.

До того, как восстановится от травмы Эрнандес, за роль напарника Чалова в атаке он будет конкурировать с Жамалетдиновым и, как показал матч с «Викторией», Дзагоевым. Шанс проявить себя может представиться Нисимуре уже в это воскресенье в дерби со «Спартаком».

Бонус! Молодежь, уже игравшая в прошлом сезоне

Федор Чалов, Россия

Нападающий. 20 лет. 9 матчей, 7 голов, 1 голевая передача.

Для нападающего этот сезон — третий в основе ЦСКА. В двух предыдущих голевое чутье приходило к нему только по весне. Этим летом игра у него тоже не клеилась — без привычных партнеров, обладающих высокой культурой паса, форвард оставался на голодном пайке. Как и почти все игроки этого амплуа, Чалов — игрок зависимый. Если не снабжать его своевременными и острыми передачами, результативность будет низкой. Но после того, как рядом оказались новые, но достаточно квалифицированные исполнители, нападающий вновь стал забивать.

Сейчас он возглавляет гонку бомбардиров премьер-лиги — в 7 матчах на его счету 6 мячей. Столько же он забивал в сезонах-2016/17 и 2017/18 в чемпионате страны. Также в его активе первый гол ЦСКА в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

В этом сезоне воспитанник армейской школы подтвердил готовность угрожать воротам соперника из любой позиции. Также он показал тактическую гибкость — играл и выдвинутого вперед форварда, и нападающего второго темпа.

Кристиян Бистрович, Хорватия

Полузащитник. 20 лет. 7 матчей, 2 гола, 1 голевая передача, 2 желтых карточки.

Хорват перешел в ЦСКА в январе этого года из «Славена Белупо», став первым с зимы 2015 года трансфером ЦСКА за деньги. Вторая часть сезона-2017/18 ушла у него на адаптацию в новой лиге, но и тогда он сумел хорошо зарекомендовать себя. Хавбек дебютировал в стартовом составе в матче против «Арсенала». И не тульского, а лондонского. Пока Кристиян играл в центре поля, игра ЦСКА смотрелась цельно, команда вела со счетом 2:0 и претендовала на выход в полуфинал Лиги Европы. Спустя 3 минуты после того, как вместо него в игру вошел Натхо, армейцы пропустили. Израильтянин проигрывал молодому партнеру в резкости и принятии правильных решений под прессингом. Как итог — второй пропущенный мяч в концовке и вылет команды из еврокубков.

Новый сезон Бистрович начал безоговорочным игроком стартового состава. Действовал достаточно цепко и помогал развивать атаки. В трех последних матчах до травмы отметился тремя результативными действиями. В концовке игры с «Уралом» ему удался гол, признанный «СЭ» лучшим в 6-м туре. После этого он получил травму голеностопа и выбыл на неопределенный срок. С его возвращением центр поля ЦСКА станет еще более надежным. Особенно перспективной выглядит его связка с Влашичем.

Тимур Жамалетдинов, Россия

Нападающий. 21 год. 8 матчей, 2 гола.

Форвард, чей путь в большой футбол начался в школе «Локомотива», как и Чалов, начал играть за основу ЦСКА в сезоне-2016/17. Но менее успешно. Всего за 33 игры в основном.

составе на его счету 4 мяча. Маловато для нападающего, но в каждом матче, в котором Жамалетдинов забивал, его команда неизменно побеждала.

Несмотря на низкую результативность, молодой форвард за отведенное время выполняет приличный объем работы. Как и большинство игроков команды Гончаренко, Тимур способен сыграть на нескольких позициях. Помимо основной, в схеме 4−3−3 он может исполнить роль крайнего нападающего. Причем как справа, так и слева.