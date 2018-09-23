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16Новая форма ЦСКА. Как она выглядит
14«Локомотив» уже бился с «Галатасараем». Это было 16 лет назад
01:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дерби, которое решит всe

В воскресенье пройдут только два матча восьмого тура, но оба — с приставкой «супер». В Санкт-Петербурге лидер премьер-лиги сыграет с действующим чемпионом, а в Москве состоится главное дерби страны.

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Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — «Спартак»

23 сентября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер).
Потери: Васин, Кучаев, Макаров, Магнуссон, Хосонов, Эрнандес (все — травм.) — Ананидзе, Селихов, Жиго (все — травм.), Ханни (под вопросом)
Судья: Карасев (Москва).

У московского «Спартака» — черная полоса. Скандалы, интриги, расследования. Как итог — два поражения подряд, переполненный лазарет, безобразная игра в атаке и разговоры о скорой отставке главного тренера Массимо Карреры. Дерби с ЦСКА станет апогеем всей ситуации. В случае поражения шансы, что Каррера сохранит свой пост, минимальны: сейчас специалиста в социальных сетях поддерживают болельщики, но поражение в дерби может кардинально изменить их настроение.

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Дефицит центральных защитников, уход Квинси Промеса, вынужденное использование молодых игроков… Каррере не позавидуешь. Перед дерби шансы красно-синих выглядят предпочтительнее, о чем свидетельствуют цифры букмекерских контор.

При этом у ЦСКА тоже есть определенные проблемы. Посмотрите на список травмированных, он даже выше, чем у «Спартака». Последние выбывшие — Магнуссон и Эрнандес. Это при том, что ЦСКА скоро предстоит играть на три фронта. Виктор Гончаренко вынужден использовать молодежь, но, в отличие от спартаковцев, она приносит результат. Другое дело, что встреча с красно-белыми для армейцев — первая игра против топ-клуба в нынешнем чемпионате.

Интересный факт:

Сосланные в «Спартак-2» Денис Глушаков и Андрей Ещенко накануне помогли молодым партнерам одержать победу в «малом дерби», отыграв по 90 минут. Возможно, для уровня чемпионата России и Лиги Европы они, по мнению тренерского штаба, не в должных кондициях, но на уровне первой лиги значительно усилили игру красно-белых. По крайней мере, стадион «Октябрь» Глушаков, игравший с капитанской повязкой, покидал под аплодисменты болельщиков.

Прогноз эксперта
Олег Веретенников, лучший бомбардир в истории чемпионата России:
Красно-белых преследуют скандалы, много травмированных, поэтому преимущество — на стороне армейцев. В их пользу — эмоциональный второй тайм в игре с «Викторией», когда, несмотря на не засчитанный гол, они отыграли два мяча и спасли ничью. Спартаковцы могут снова забить со «стандарта».

«Зенит» — «Локомотив»

23 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 16.30 (Матч Премьер).
Потери: Жирков, Нобоа (оба — травм.), Кокорин, Маммана (оба — под вопросом) — Коломейцев, Рыбус (под вопросом), Крыховяк (дисквал.)
Судья: Галимов (Улан-Удэ).

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Интересный факт:

Меньше, чем год назад «Зенит» и «Локомотив» на стадионе «Санкт-Петербург» в очной встрече определяли победителя первого круга. Чем тот матч закончился, пересказывать нет смысла. Счет был 0:3. Теперь ситуация совершенно другая. Гости хоть и в статусе чемпиона, но находятся в нижней половине таблицы. А «Зенит» уже с другим тренером с отрывом лидирует в премьер-лиге. Разумеется, хозяева, которые не забыли обидного разгрома в прошлом октябре, являются безусловным фаворитом встречи. С другой стороны, тогда на бумаге преимущество также отдавали «Зениту».

В этом сезоне «Локомотив» одержал только две победы — не без труда обыграл аутсайдеров чемпионата «Крылья Советов» и «Анжи». При этом проиграл в Суперкубке, проиграл «Оренбургу», проиграл «Краснодару», был разгромлен «Галатасараем» на старте Лиги чемпионов. Неудачный результат в Санкт-Петербурге продлит безвыигрышную серию «железнодорожников» уже до четырех матчей.

Прогноз эксперта
Олег Веретенников, лучший бомбардир в истории чемпионата России:
— Железнодорожники показали неплохой футбол во втором тайме в Стамбуле, но негатив остался. «Зенит» сейчас сильнее, добьется победы и упрочит лидерство.

Сразу 2 футболистов «Спартака» отстранили от тренировок из-за лайков в соцсетях
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19 сентября© Ньюстюб
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