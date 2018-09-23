Дерби, которое решит всe
В воскресенье пройдут только два матча восьмого тура, но оба — с приставкой «супер». В
В воскресенье пройдут только два матча восьмого тура, но оба — с приставкой «супер». В
23 сентября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер).
Потери: Васин, Кучаев, Макаров, Магнуссон, Хосонов, Эрнандес (все — травм.) — Ананидзе, Селихов, Жиго (все — травм.), Ханни (под вопросом)
Судья: Карасев (Москва).
У московского «Спартака» — черная полоса. Скандалы, интриги, расследования. Как итог — два поражения подряд, переполненный лазарет, безобразная игра в атаке и разговоры о скорой отставке главного тренера Массимо Карреры. Дерби с ЦСКА станет апогеем всей ситуации. В случае поражения шансы, что Каррера сохранит свой пост, минимальны: сейчас специалиста в социальных сетях поддерживают болельщики, но поражение в дерби может кардинально изменить их настроение.
Дефицит центральных защитников, уход Квинси Промеса, вынужденное использование молодых игроков… Каррере не позавидуешь. Перед дерби шансы
При этом у ЦСКА тоже есть определенные проблемы. Посмотрите на список травмированных, он даже выше, чем у «Спартака». Последние выбывшие — Магнуссон и Эрнандес. Это при том, что ЦСКА скоро предстоит играть на три фронта. Виктор Гончаренко вынужден использовать молодежь, но, в отличие от спартаковцев, она приносит результат. Другое дело, что встреча с
Сосланные в «Спартак-2» Денис Глушаков и Андрей Ещенко накануне помогли молодым партнерам одержать победу в «малом дерби», отыграв по 90 минут. Возможно, для уровня чемпионата России и Лиги Европы они, по мнению тренерского штаба, не в должных кондициях, но на уровне первой лиги значительно усилили игру
Прогноз эксперта
Олег Веретенников, лучший бомбардир в истории чемпионата России:
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23 сентября.
Потери: Жирков, Нобоа (оба — травм.), Кокорин, Маммана (оба — под вопросом) — Коломейцев, Рыбус (под вопросом), Крыховяк (дисквал.)
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
Меньше, чем год назад «Зенит» и «Локомотив» на стадионе «Санкт-Петербург» в очной встрече определяли победителя первого круга. Чем тот матч закончился, пересказывать нет смысла. Счет был 0:3. Теперь ситуация совершенно другая. Гости хоть и в статусе чемпиона, но находятся в нижней половине таблицы. А «Зенит» уже с другим тренером с отрывом лидирует в
В этом сезоне «Локомотив» одержал только две победы — не без труда обыграл аутсайдеров чемпионата «Крылья Советов» и «Анжи». При этом проиграл в Суперкубке, проиграл «Оренбургу», проиграл «Краснодару», был разгромлен «Галатасараем» на старте Лиги чемпионов. Неудачный результат в
Прогноз эксперта
Олег Веретенников, лучший бомбардир в истории чемпионата России:
— Железнодорожники показали неплохой футбол во втором тайме в Стамбуле, но негатив остался. «Зенит» сейчас сильнее, добьется победы и упрочит лидерство.