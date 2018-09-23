Все, что нужно знать о дерби ЦСКА — «Спартак»
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Все билеты на дерби были проданы еще в среду — об этом Sport24 рассказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. Если вы не успели купить билет, у вас есть шансы попасть только в
Работать на дерби будет один из лучших наших арбитров — Сергей Карасев. Матч ЦСКА — «Спартак» в последний раз он обслуживал в апреле 2013-го. Тогда армейцы отыгрались с 0:2, а Алан Дзагоев реализовал пенальти в добавленное время. Карасев раздал 10 желтых карточек и удалил Рафаэля Кариоку.
«Сумасшедшие эмоции, но, к сожалению, отработал я с огрехами. Вследствие чего ту игру обсуждали как никогда долго — недели две. На такие игры назначают лучших арбитров и ждут, что матч пройдет в худшем случае с мелкими шероховатостями, но уж точно без серьезных эксцессов. То, что происходило в матче, мелкими шероховатостями, пожалуй, не назовешь. Я остался недоволен собой, потому что мог отработать намного лучше», — сказал тогда Карасев.
Фанаты «Спартака» серьезно подготовились к дерби, устроив масштабную акцию в 70 городах России. В ней спартаковцы выразили свою ненависть сопернику. Продолжение этой акции стоит ждать на фанатской трибуне «Спартака» на «ВЭБ-Арене».
Болельщики ЦСКА тоже подготовят перфоманс. Как минимум его часть будет посвящена Роману Еременко, который пока не может сыграть за «Спартак», но наверняка будет присутствовать на стадионе. Армейские фанаты уже получили условную дисквалификацию за оскорбительные баннеры в адрес своего бывшего игрока.
Главный ньюсмейкер последней недели — Денис Глушаков.
И пока Глушаков разбирается с разводом, Ещенко веселит болельщиков своими трусами. На вопрос, где такие взять, защитник ответил в комментах: «Места знать надо».
Осенью «Спартак» пока не выигрывает. В первом матче сентября Карреры сыграл вничью с «Зенитом», затем — два поражения от «Ахмата» дома и «Рапида» в Лиге Европы. Все больше слухов ходит о том, что Леонид Федун планирует уволить итальянца. Поражение от самого главного конкурента может заставить владельца «Спартака» сделать это.
При этом многие игроки явно не готовы биться за Карреру. Одних он сам убрал из команды, других, как Ханни, может даже не включить в заявку на важный матч. При этом итальянец доверяет молодым футболистам — Максименко, Рассказову, Ломовицкому — которые в важных матчах выглядят мотивированнее других. Именно они могут помочь Каррере прервать осенние неудачи.
Многие футболисты ЦСКА успели восстановиться от травм к дерби, но все равно Гончаренко лишен как минимум трех лидеров. Если к отсутствию Васина команда уже привыкла, то потери Бистровича, Магнуссона и Абеля почувствовались еще в Пльзене. Хорват — ключевой футболист при переходе из обороны в атаку, исландец — основной центральный защитник. А уругвайский нападающий оттягивает на себя все внимание всех соперников, освобождая пространство для лучшего бомбардира РПЛ Федора Чалова.
ЦСКА будет играть примерно как в стартовом матче Лиги чемпионов. Вот только слабейшее место команды — левого защитника Дмитрия Ефремова — Гончаренко сможет заменить восстановившимся от травмы Георгием Щенниковым.