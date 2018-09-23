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18:37 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» победил «Локомотив» в матче Российской премьер-лиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Санкт- петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над московским «Локомотивом» со счетом 5:3 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург».

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев дубль оформил Олег Шатов (13-я и 64-я минуты), также голы забили Александр Ерохин (48), Артем Дзюба (57) и Себастьян Дриусси (90). Две результативные передачи отдал аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. У гостей отличились Дмитрий Баринов (17), Алексей Миранчук (74) и Федор Смолов (86). На 78-й минуте на поле вышел полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, на 80-й минуте он получил желтую карточку, а на 82-й — второе предупреждение и был удален с поля.

Зенит 5:3
Первый тайм: 1:1
Локомотив
23.09.2018, 16:30 Зрители: 50193 основной раунд: 8-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Юрий Семин
Голы
13′ Олег Шатов (Э. Набиуллин) 17
48′ Александр Ерохин (Л. Паредес) 21
57′ Артем Дзюба (Л. Паредес) 22
64′ Олег Шатов (А. Ерохин, А. Дзюба) 17
90′ Себастьян Дриусси 11
6 Дмитрий Баринов (И. Денисов) 17′
59 Алексей Миранчук (Ант. Миранчук) 74′
9 Федор Смолов 86′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Эльмир Набиуллин 15
Бранислав Иванович (к) 6
Луиш Нету 13
Александр Ерохин 21
Леандро Паредес 5
Артем Дзюба 22
68′ Олег Шатов 17
Клаудио Маркизио 10
27′ 73′ Далер Кузяев 14
86′ Эрнани 33
90+1′ 90′ Себастьян Дриусси 11
Александр Кокорин 9
1 Маринату Алвим Гильерме
3 Брайн Идову 72′
5 Бенедикт Хеведес
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Фернандеш
6 Дмитрий Баринов 29′
27 Игорь Денисов (к)
9 Федор Смолов
20 Владислав Игнатьев 69′ 33′
11 Антон Миранчук
14 Ведран Чорлука 78′
23 Дмитрий Тарасов 80′ 82′
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 6
18 Удары (всего) 12
9 Удары в створ 9
4 Угловые 4
14 Фолы 15
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
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