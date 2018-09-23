«Зенит» победил «Локомотив» в матче Российской премьер-лиги

В составе хозяев дубль оформил Олег Шатов (13-я и 64-я минуты), также голы забили Александр Ерохин (48), Артем Дзюба (57) и Себастьян Дриусси (90). Две результативные передачи отдал аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. У гостей отличились Дмитрий Баринов (17), Алексей Миранчук (74) и Федор Смолов (86). На 78-й минуте на поле вышел полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, на 80-й минуте он получил желтую карточку, а на 82-й — второе предупреждение и был удален с поля.
|Сергей Семак
|Юрий Семин
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|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Голевые моменты
|6
|18
|Удары (всего)
|12
|9
|Удары в створ
|9
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|15
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)