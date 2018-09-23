В перестрелке «Зенита» и «Локо» победили питерцы

Источник: Советский спорт

ПРИШЛИ ЗА РЕВАНШЕМ

Да, сейчас «Локомотив» занимает лишь десятое место и коллекционирует неудачные игры, но все равно команда остается грозной силой. Поэтому и стадион собрал почти аншлаг.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 8, 23.09.2018, 16:30 Зенит 5 Локомотив 3

Большинство питерских болельщиков пришли, чтобы увидеть реванш своих любимцев. Напомню, после 14 туров «Зенит» и «Локомотив» с 29 очками возглавляли турнирную таблицу. 29 октября на стадионе «Санкт-Петербург» хозяева атаковали гораздо больше, но забивали только гости. 0:3 — и «Локо» помчался к своему первому за 14 лет чемпионству. А «Зенит» в итоге остался и без медалей, и без Лиги чемпионов.

Сейчас настроение у команд противоположное. «Зенит» в чемпионате не проигрывает и лидирует. И в Лиге Европы дела у питерцев идут неплохо — начали групповой турнир с ничьи на поле главного конкурента «Копенгагена» (1:1).

У «Локомотива» все сложнее. Гораздо. Всего две победы в семи матчах, поражения на последних минутах встреч в Оренбурге и Краснодаре, десятое место и фиаско в гостевой игре с «Галатасараем» (0:3) на старте Лиги чемпионов.

Но вот, что интересно. «Спартак» в чемпионате России выступает гораздо лучше (после седьмого тура делил второе место с «Ростовом»), но после неудачи в Вене общественность чуть ли не хором начала требовать отставки главного тренера Массимо Карреры. А в «Локо» пока тишина. Разве только Мануэль Фернандеш требует продления контракта на своих условиях.

ГОЛ ДЗЮБЫ И ДУБЛЬ ШАТОВА

«Зенит» сразу помчался забивать. Олег Шатов решился на удар от угла штрафной и мяч по высоченной дуге опустился за спину Маринато Гилерме прямо в девятку. Тут же хозяева создали еще один супермомент. По воротам били тот же Шатов и Александр Ерохин. «Локо» не пропустил и ответил своей голевой атакой. Игорь Денисов выскочил на оперативный простор, покатил мяч на Дмитрия Баринова, а тот «поймал на шаге» Далера Кузяева и попал точно в нижний угол.

В последние пять минут первого тайма «Локомотив» устроил настоящий штурм ворот Андрея Лунева. Гости нанесли с десяток ударов, правда, пости все они были заблокированы и статистику не улучшили. Пришлось возвращаться в свою штрафную всему питерскому атакующему квартету: Артему Дзюбе, Олегу Шатову, Себастьяну Дриусси и Александру Ерохину.

Начало второго тайма не стало продолжением концовки первого. «Зенит» вновь вернул инициативу и забил. Сделал это Ерохин, который, напомню, своим дублем принес питерцам победу в Оренбурге (2:1). Александр с 4 мячами стал лучшим бомбардиром «Зенита» в чемпионате России.

Но только на девять минут. Артем Дзюба принял мяч в окружении двух таких же огромных центральных защитников Соломона Кверквелии и Вердана Чорлуки. Первый отлетел от форварда, а второй даже не успел вступить в борьбу. Есть четвертый гол Дзюбы в чемпионате! А ведь незадолго до этого момента Артем обнимался и с улыбкой беседовал с Чорлукой.

Когда Шатов сделал дубль и счет стал 4:1, показалось, что исход матча предрешен. Однако оставшиеся 24 минуты вместили в себя три гола, удаление Дмитрия Тарасова, а также выход на поле после долгого перерыва Александра Кокорина.

С 22 очками «Зенит» продолжает убедительно лидировать в чемпионате России. но расслабляться питерцам точно нельзя. Год назад после восьми туров они тоже шли на первом месте. Чем закончился чемпионат России-2018, все, думаю, помнят.

«Зенит» — «Локомотив» — 5:3 (1:1).

Голы: Шатов, 13, 64; Ерохин, 48; Дзюба, 57; Дриусси, 90 — Баринов, 17; Ал. Миранчук, 74; Смолов, 85.

«Зенит»: Лунев, Нету, Иванович, Смольников, Набиуллин, Шатов (Маркизио, 68), Паредес, Кузяев (Эрнани, 73), Ерохин, Дриусси (Кокорин, 90+2), Дзюба.

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Кверквелия, Чорлука (Тарасов, 78), Игнатьев (Ан. Миранчук, 70), Идову, Баринов, Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Смолов.

Предупреждения: Кузяев, 27; Эрнани, 87; Дриусси, 90+1 — Баринов, 29; Игнатьев, 34; Идову, 72; Тарасов, 80.

Удаление: Тарасов, 82.