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19:13 (мск), источник: Р-Спорт

Семин ответил на вопрос о возможной отставке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин заявил, что, несмотря на неудачный старт сезона, продолжит работать с командой.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Локомотив» в матче 8-го тура чемпионата России уступил на выезде петербургскому «Зениту» со счетом 3:5.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 8, 23.09.2018, 16:30
Зенит
5Локомотив3

Для железнодорожников это второе поражение на текущей неделе.

Во вторник они уступили турецкому «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов со счетом 0:3.

«В обязательном порядке продолжу работать с командой», — ответил Семин на вопрос о возможной отставке.

«Я по-прежнему считаю, что мы определенные отрезки играем хорошо. Но в другие отрезки мы выпадаем из игры и проигрываем матч. Это еще 8-й тур. Передавать (чемпионство) будем в мае, но до этого еще много игр. В прошлом году в это самое время “Зенит” тоже опережал нас на много очков», — отметил Семин на пресс-конференции.

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