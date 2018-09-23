Семин ответил на вопрос о возможной отставке

«Я по-прежнему считаю, что мы определенные отрезки играем хорошо. Но в другие отрезки мы выпадаем из игры и проигрываем матч. Это еще 8-й тур. Передавать (чемпионство) будем в мае, но до этого еще много игр. В прошлом году в это самое время “Зенит” тоже опережал нас на много очков», — отметил Семин на пресс-конференции.