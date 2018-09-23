Семин ответил на вопрос о возможной отставке
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин заявил, что, несмотря на неудачный старт сезона, продолжит работать с командой.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин заявил, что, несмотря на неудачный старт сезона, продолжит работать с командой.
В воскресенье «Локомотив» в матче 8-го тура чемпионата России уступил на выезде петербургскому «Зениту» со счетом 3:5.
Для железнодорожников это второе поражение на текущей неделе.
Во вторник они уступили турецкому «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов со счетом 0:3.
«В обязательном порядке продолжу работать с командой», — ответил Семин на вопрос о возможной отставке.
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