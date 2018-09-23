«Пять минут моего красноречия прошли зря!». Дзюба вновь развлекает народ
А Александр Кокорин возвращается на поле.
А Александр Кокорин возвращается на поле.
Журналисты в
— Довольны результатом, но не думаю, что мы должны быть довольны игрой, — заметил Иванович. — После этой победы надо задуматься, поменяться. Думаю, игра понравилась болельщикам. Но с профессиональной точки зрения «Зенит» недоволен.
Не первый раз расслабляемся по ходу игры, не дорабатываем. В мелочах надо добавлять. Если мы хотим быть серьезной командой, то не должны допускать такие ошибки. Не стоит винить одного Набиулина. Каждый ошибается, мы команда.
Пока говорил Бранислав, появился в
— Ты не писал на видео? Иди я тебя обниму! , — воскликнул Артем. — Давай еще раз, — начал упрашивать журналист.
— Ну, нет. Пять минут моего красноречия прошли зря! Куда я его потратил, как ты мог! , — причитал нападающий «Зенита».
С Дзюбой всегда смешно.
А вот игрокам «Локомотива» было не до шуток. Они все с опущенными головами прошли через
— Никто не остановился, зато
Александр засмеялся.
— Ощущения отличные, — сказал Кокорин. — Был в предвкушении возвращения на поле, много тренировался и
Мы заслуженно победили. Кто не видел матч, может подумать, что была примерно равная игра. Но «Зенит» много не забил в первом тайме. «Локомотиву» тоже надо отдать должное, у него хорошая атака с сильными исполнителями. Главное, что мы три очка взяли.
— Что вам сказал Дзюба, когда забил?
— Да он радовался как всегда, на испанском кричал. Ничего нового.
— Теперь, наверное, страшно в стыки идти?
— Я и без травм боялся идти, поэтому ничего сейчас не поменялось. Это все психология, до первого стыка есть страх, а потом забываешь.
Ну да, была серьезная травма. Но это дело времени.
— За прошлогодние 0:3 получилось отомстить «Локомотиву»?
— Отомстить получилось, но и тогда была хорошая игра. В прошлом сезоне кучу моментов не смогли забить, а потом пропустили на контратаках. Естественно, сегодня реабилитировались. Если посмотреть историю встреч с «Локомотивом», то у нас реально хорошие игры.
— Когда сможете выдержать больше на поле?
— Потихоньку. Раз команда так прет, я готов подменивать тех, кто будет уставать. С радостью.
— Будете смотреть матч ЦСКА — «Спартак»?
— Нет.
— Если без вас «Зенит» оторвался на семь очков, то что будет с вами?
— Пусть такое преимущество и останется. Главное — побеждать. Сейчас много игр, Кубок России начинается.
— Вы рады, что «Зенит» все матчи на искусственных полях уже сыграл?
— Да.
Дарья Тубольцева