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20:34 (мск), источник: Sport24

«Пять минут моего красноречия прошли зря!». Дзюба вновь развлекает народ

А Александр Кокорин возвращается на поле.

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Источник: Sport24

Журналисты в Санкт-Петербурге стали слишком избирательными и в микст-зоне останавливают не всех игроков. Видимо, просто привыкли, что многие отказываются говорить даже после побед. Поэтому в этот раз Далер Кузяев, Игорь Смольников, Андрей Лунев быстренько покинули стадион. Бранислав Иванович же всегда готов поговорить. И после смачной победы 5:3 над своей бывшей командой капитан взял слово.

— Довольны результатом, но не думаю, что мы должны быть довольны игрой, — заметил Иванович. — После этой победы надо задуматься, поменяться. Думаю, игра понравилась болельщикам. Но с профессиональной точки зрения «Зенит» недоволен.

Не первый раз расслабляемся по ходу игры, не дорабатываем. В мелочах надо добавлять. Если мы хотим быть серьезной командой, то не должны допускать такие ошибки. Не стоит винить одного Набиулина. Каждый ошибается, мы команда.

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«Иди я тебя обниму!»

Пока говорил Бранислав, появился в микст-зоне Артем Дзюба. Один журналист понесся к нему с возгласами: «Артем, Артем, остановись!». Дзюба послушался и начал отвечать на вопросы корреспондента. Молодой человек записывал интервью на видео. Вот только через некоторое время обнаружилось, что он забыл нажать на телефоне «старт».

— Ты не писал на видео? Иди я тебя обниму! , — воскликнул Артем. — Давай еще раз, — начал упрашивать журналист.

— Ну, нет. Пять минут моего красноречия прошли зря! Куда я его потратил, как ты мог! , — причитал нападающий «Зенита».

С Дзюбой всегда смешно.

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Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 8, 23.09.2018, 16:30
Зенит
5Локомотив3

«Дзюба на испанском кричал. Ничего нового»

А вот игрокам «Локомотива» было не до шуток. Они все с опущенными головами прошли через микст-зону, дружно проигнорировав журналистов. Оставалось ждать только Александра Кокорина, который что-то задерживался.

— Никто не остановился, зато кто-то восстановился, — начали общение с Кокорином со стишка.

Александр засмеялся.

— Ощущения отличные, — сказал Кокорин. — Был в предвкушении возвращения на поле, много тренировался и наконец-то вернулся в режим команды. Игра была очень динамичной, боролись до конца. Много голов, борьбы, красная карточка — было все.

Мы заслуженно победили. Кто не видел матч, может подумать, что была примерно равная игра. Но «Зенит» много не забил в первом тайме. «Локомотиву» тоже надо отдать должное, у него хорошая атака с сильными исполнителями. Главное, что мы три очка взяли.

— Что вам сказал Дзюба, когда забил?

— Да он радовался как всегда, на испанском кричал. Ничего нового.

— Теперь, наверное, страшно в стыки идти?

— Я и без травм боялся идти, поэтому ничего сейчас не поменялось. Это все психология, до первого стыка есть страх, а потом забываешь.

Ну да, была серьезная травма. Но это дело времени.

— За прошлогодние 0:3 получилось отомстить «Локомотиву»?

— Отомстить получилось, но и тогда была хорошая игра. В прошлом сезоне кучу моментов не смогли забить, а потом пропустили на контратаках. Естественно, сегодня реабилитировались. Если посмотреть историю встреч с «Локомотивом», то у нас реально хорошие игры.

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— Когда сможете выдержать больше на поле?

— Потихоньку. Раз команда так прет, я готов подменивать тех, кто будет уставать. С радостью.

— Будете смотреть матч ЦСКА — «Спартак»?

— Нет. Ха-ха.

— Если без вас «Зенит» оторвался на семь очков, то что будет с вами?

— Пусть такое преимущество и останется. Главное — побеждать. Сейчас много игр, Кубок России начинается.

— Вы рады, что «Зенит» все матчи на искусственных полях уже сыграл?

— Да. Ха-ха.

Дарья Тубольцева

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