Рекорд посещаемости стадиона «ВЭБ-Арена» установлен на матче РПЛ ЦСКА — «Спартак»
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Рекорд посещаемости «ВЭБ-Арены», домашнего стадиона московского ЦСКА, установлен на матче восьмого тура Российской
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Рекорд посещаемости «ВЭБ-Арены», домашнего стадиона московского ЦСКА, установлен на матче восьмого тура Российской
Встречу посетил 29 361 зритель. Предыдущий рекорд посещаемости был установлен 12 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы между ЦСКА и лондонским «Арсеналом». Тогда игру посетили 29 284 человека. «ВЭБ- Арена» вмещает 30 тыс. зрителей.
Во втором тайме матча ЦСКА — «Спартак» счет равный — 1:1.