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20:49 (мск), источник: ТАСС

Рекорд посещаемости стадиона «ВЭБ-Арена» установлен на матче РПЛ ЦСКА — «Спартак»

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Рекорд посещаемости «ВЭБ-Арены», домашнего стадиона московского ЦСКА, установлен на матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейцами и столичным «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Встречу посетил 29 361 зритель. Предыдущий рекорд посещаемости был установлен 12 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы между ЦСКА и лондонским «Арсеналом». Тогда игру посетили 29 284 человека. «ВЭБ- Арена» вмещает 30 тыс. зрителей.

Во втором тайме матча ЦСКА — «Спартак» счет равный — 1:1.

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